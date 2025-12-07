Messi và Beckham khoe Cup MLS

Sau trận chung kết MLS Cup ngày 6/12 trên sân Chase, David Beckham, Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Inter Miami, xuống sân chúc mừng toàn đội. Cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid ôm chầm lấy Messi với vẻ đầy tự hào và sung sướng.
Messi là bản hợp đồng mang tính lịch sử mà Beckham đưa về Inter Miami, giúp đội bóng vươn lên trở thành thế lực tại MLS. Sau gần ba năm kể từ khi M10 gia nhập, Inter Miami giành bốn danh hiệu, trong đó có ba chính thức là Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và MLS Cup 2025.
Beckham (phải) bên cạnh Messi trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp. Cựu tuyển thủ Anh thừa nhận việc Messi thi đấu cho Inter Miami là một trong những điều tuyệt vời nhất trong đời. Bên cạnh những danh hiệu, giá trị của Inter Miami, CLB do Beckham đồng sở hữu, tăng mạnh lên hơn 1 tỷ USD sau ba năm ký hợp đồng với Messi.
Beckham cùng gia đình, gồm vợ Victoria và các con David, Romeo và Cruz.
Beckham từng thi đấu ở MLS, khi chuyển từ Real Madrid tới LA Galaxy năm 2007. Vụ chuyển nhượng đó đã giúp anh có cơ hội thành lập đội bóng riêng khi giải nghệ và được trao một suất tham dự MLS chỉ với 25 triệu USD. Trở ngại duy nhất đối với Beckham là không thể thành lập đội bóng tại New York, và vì thế, huyền thoại người Anh chọn thành lập Inter Miami năm 2018.
Messi nâng cúp bên các đồng đội tại Inter Miami. Với chiến công này, anh xem như đã giành được mọi danh hiệu lớn có thể trong sự nghiệp thi đấu cấp CLB, từ La Liga, Champions League, Ligue 1, Cup Nhà vua, Leagues Cup cho đến MLS Cup. Huyền thoại người Argentina cũng củng cố vị thế cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá (48, so với người đứng thứ hai là Daniel Alves - 43).
Ở trận chung kết thắng Vancouver Whitecaps 3-1, Messi được bầu là cầu thủ hay nhất trận, khi góp dấu giày ở cả ba bàn, trong đó có hai đường kiến tạo. Tính riêng giai đoạn play-off Cup MLS, anh đã có 15 lần góp công trực tiếp trong mùa 2025, bỏ xa kỷ lục cũ của Ante Razov (10 bàn và kiến tạo).
Một trong số hai pha kiến tạo của Messi ở chung kết là dành cho Rodrigo De Paul - người luôn được xem như "cận vệ" của Messi ở cả đội tuyển lẫn CLB.
De Paul ôm chầm lấy Messi sau khi ghi bàn, trong khi Jordi Alba chạy đến chia vui. Trận chung kết này là lần ra sân chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp của Alba và Sergio Busquets, những người đồng đội thân thiết của Messi ở Barca và Inter Miami.
Messi chụp ảnh cùng gia đình nhỏ gồm vợ Antonella và ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro.
Vợ Messi vốn kín tiếng, giữ lối sống giản dị, cùng hình ảnh mẫu mực, tận tâm với gia đình. Trong khi đó, các con của Messi cũng đang cho thấy tiềm năng bóng đá khi khoác áo đội trẻ Inter Miami.
Các gia đình Messi (trái), Jordi Alba, Luis Suarez (giữa) và Busquets (phải) chụp ảnh kỷ niệm. Chức vô địch là cái kết đẹp cho nhóm bạn đã sát cánh hơn một thập kỷ, từ Barca sang Inter Miami.
Sự xuất hiện của Messi đã giúp Inter Miami chiêu mộ được thêm những ngôi sao đẳng cấp kể trên, để rồi lần đầu chạm đến đỉnh cao MLS. "Dự án Messi" của Beckham, từng bị xem là cuộc phiêu lưu rủi ro, đã thành công mỹ mãn chỉ sau ba năm.
