Messi và Beckham khoe Cup MLS

Sau trận chung kết MLS Cup ngày 6/12 trên sân Chase, David Beckham, Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Inter Miami, xuống sân chúc mừng toàn đội. Cựu ngôi sao Man Utd và Real Madrid ôm chầm lấy Messi với vẻ đầy tự hào và sung sướng.

Messi là bản hợp đồng mang tính lịch sử mà Beckham đưa về Inter Miami, giúp đội bóng vươn lên trở thành thế lực tại MLS. Sau gần ba năm kể từ khi M10 gia nhập, Inter Miami giành bốn danh hiệu, trong đó có ba chính thức là Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và MLS Cup 2025.