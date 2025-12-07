Messi: 'Tôi chờ khoảnh khắc này 3 năm rồi'

MỹSiêu sao Lionel Messi không giấu sự hạnh phúc, khi cùng Inter Miami chinh phục MLS Cup - danh hiệu danh giá nhất bóng đá Mỹ.

"Ba năm trước, tôi đã quyết định đến Mỹ, và hôm nay chúng tôi là nhà vô địch MLS", Messi nói sau khi cùng Inter Miami hạ Vancouver Whitecaps ở chung kết MLS Cup ngày 6/12. "Năm ngoái, chúng tôi bị loại sớm ở giải đấu và dừng bước ngay từ vòng một. Toàn đội đã nỗ lực không ngừng qua một năm rất dài, với rất nhiều trận đấu, và chúng tôi đã làm được điều đó trong suốt cả mùa giải. Đây là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi suốt ba năm, và cũng là khoảnh khắc mà cả tập thể đã chờ đợi. Chúng tôi xứng đáng với điều đó".

Inter Miami từng thua Vancouver Whitecaps cả hai trận, với tỷ số 2-0 và 3-1, ở bán kết CONCACAF Champions Cup mùa này (giải đấu cùng cấp với Champions League châu Âu). Nhưng ở màn tái đấu tại chung kết MLS Cup, thầy trò Javier Mascherano phục thù thành công. Messi thi đấu rực sáng trong trận đấu quyết định của mùa giải, góp công vào cả ba bàn thắng của Inter Miami và có hai pha kiến tạo. Đây là danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp của anh - kỷ lục của bóng đá thế giới.

Messi mừng chức vô địch MLS Cup, trên sân Chase, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ hôm 6/12. Ảnh: AFP

Tính riêng giai đoạn play-off Cup MLS, Messi đã có 15 lần góp công trực tiếp trong mùa 2025, bỏ xa kỷ lục cũ của Ante Razov (10 bàn và kiến tạo).

"Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều trong những trận gần đây, và điều đó cho thấy chiến thắng quan trọng với cậu ấy đến mức nào", HLV Mascherano nói về Messi. "Cậu ấy đến đây là để giành chiếc cup này".

Kết quả 3-1 giúp Inter Miami giành MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, đồng thời có danh hiệu thứ ba sau Leagues Cup 2023 và Supporter' Shield 2024. Tất cả đều giành được sau khi chiêu mộ Messi vào tháng 7/2023. Trước đó, đội bóng non trẻ (được thành lập năm 2018) vốn không được đánh giá cao ở MLS.

Trận chung kết vừa qua cũng mang ý nghĩa đặc biệt, khi nó đánh dấu lần ra sân chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp của Sergio Busquets và Jordi Alba, những người đồng đội thân thiết của Messi tại Barca trước đây và Inter Miami hiện tại.

"Tôi hạnh phúc vì những gì chúng tôi đạt được, và đặc biệt là cho họ – khép lại sự nghiệp theo cách này thật đẹp và hoàn toàn xứng đáng", Messi nói về Busquets và Alba. "Hôm nay khép lại một chương rất đặc biệt, và tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất, hai người bạn mà tôi vô cùng trân quý".

Busquets (trái) và Alba chia tay sự nghiệp sau trận chung kết ngày 6/12. Ảnh: Reuters

Bộ ba huyền thoại Messi, Busquets và Alba đã cùng nhau giành tổng cộng 19 danh hiệu chính thức trong thời gian là đồng đội. Phần lớn các danh hiệu này đến từ thời kỳ họ khoác áo Barca, nơi cả ba thi đấu cùng nhau từ năm 2012 đến 2021. Giai đoạn này bao gồm cú "ăn ba" thứ hai của CLB ở mùa giải 2014-2015, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League.

Trong tổng số 19 danh hiệu, có đến 16 chiếc cup được giành tại Camp Nou, thể hiện sự thống trị gần như tuyệt đối của họ tại bóng đá Tây Ban Nha. Trong giai đoạn này, bộ ba là nòng cốt của tập thể đã giành 5 chức vô địch La Liga và 5 Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, cùng với Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Vy Anh