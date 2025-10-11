Argentina thắng nhọc trong ngày vắng Messi

MỹThủ quân Lionel Messi được cho nghỉ và theo dõi từ khán đài, trong trận giao hữu Argentina thắng Venezuela 1-0 tại Mỹ ngày 10/10.

*Ghi bàn: Lo Celso 31'

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Lionel Scaloni cho biết cân nhắc thử nghiệm đội hình, nhưng không loại trừ khả năng Messi góp mặt. "Đây là những trận đấu để thử nghiệm, tìm kiếm phương án mới, nhưng vẫn phải tôn trọng đối thủ", ông nói.

Lionel Messi (phải) trên khán đài, trong trận Argentina thắng Venezuela 1-0 trên sân Hard Rock, Florida, phía bắc Miami, Mỹ ngày 10/10/2025. Ảnh: TyC Sports

Đến trước giờ bóng lăn, tuyển Argentina xác nhận Messi không thi đấu. Anh được cho nghỉ sau khi cùng Inter Miami đá 7 trận trong 27 ngày qua. Siêu sao 38 tuổi cùng gia đình ngồi trên khán đài VIP tại sân Hard Rock, Florida để theo dõi trận đấu.

Trận này, Scaloni vẫn sử dụng nhiều trụ cột, với Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Emiliano Martinez đá chính, rồi Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul vào sân ở hiệp hai.

ĐKVĐ World Cup áp đảo khi kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 19 lần với 11 cú trúng đích - so với 5 và 1 của Venezuela. Bàn duy nhất của Argentina được ghi ở phút 31, với cú sút cận thành của Giovani Lo Celso - tiền vệ đang khoác áo Real Betis.

Giovani Lo Celso mừng bàn duy nhất của trận giao hữu. Ảnh: La Nación

Scaloni nhấn mạnh các trận giao hữu trong tháng này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026. Sau trận gặp Venezuela, Argentina sẽ gặp Puerto Rico trên sân Chase ở Fort Lauderdale ngày 13/10, thay vì tại Chicago như kế hoạch ban đầu do doanh số vé thấp.

Trong khi đó, Inter Miami vẫn thi đấu trong dịp FIFA Days, và sẽ gặp Atlanta United tối nay 11/10. HLV Javier Mascherano cho biết rất muốn Messi ra sân trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, nhưng chưa nói chuyện trực tiếp với học trò về vấn đề này.

"Messi có thể thi đấu bất cứ lúc nào, nhưng hiện cậu ấy chưa trở lại tập cùng đội tuyển. Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy, vì thế hãy chờ xem điều gì xảy ra tối nay", Mascherano nói.

Dù đã giành vé dự vòng play-off tranh MLS Cup, Inter Miami vẫn đặt mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng miền Đông để có lợi thế sân nhà. Thầy trò Mascherano đang đứng thứ ba và còn hai trận - gặp Atlanta United hôm nay và Nashville ngày 18/11.

Hồng Duy