Messi: 'Không thể mơ gì hơn sau khi vô địch World Cup'

MỹTại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ, Lionel Messi nhận chìa khóa thành phố Miami, đồng thời chia sẻ về hành trình từ Barca đến Inter Miami, trong đó có giai đoạn khó khăn tại PSG và chức vô địch World Cup 2022.

Lionel Messi xuất hiện trên sân khấu Diễn đàn Kinh doanh Mỹ tại Kaseya Center ngày 3/11. Ảnh: Facebook / Leo Messi

"Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc đó", Messi nói về khoảnh khắc cùng tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022 trên đất Qatar. "Với tôi, gia đình, các đồng đội và cả đất nước, chức vô địch ấy là điều đặc biệt nhất. Là cầu thủ, khi đã giành World Cup, bạn không thể mơ ước điều gì hơn".

Dù chưa xác nhận việc góp mặt ở World Cup 2026, Messi tỏ ra háo hức với giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tiền đạo 38 tuổi cho rằng World Cup 1994 từng là bước ngoặt cho bóng đá Mỹ, và kỳ vọng giải đấu tới sẽ mang tính đột phá.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng cho bóng đá Mỹ. World Cup 2026 sẽ là cơ hội tuyệt vời để môn thể thao này tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn", Messi nhận định.

Lionel Messi phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Facebook / Leo Messi

Messi giành vinh quang lớn nhất sự nghiệp khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022 trong thời gian khoác áo PSG. Nhưng chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng thừa nhận mất niềm vui đá bóng và cuộc sống trong hai năm thi đấu tại Pháp. Anh ghi 32 và kiến tạo 35 bàn qua 75 trận trên mọi đấu trường cho PSG trong hai mùa, đoạt hai Ligue 1 và một Siêu Cup Pháp, nhưng bị chỉ trích vì không giúp đội tiến sâu tại Champions League.

"Thời gian đầu ở Paris thật không dễ dàng", Messi bày tỏ. "Gia đình tôi đã sống cả đời ở Barcelona, nơi mọi thứ đều quen thuộc. Chuyển đến Pháp, tất cả đều mới mẻ và tôi không còn cảm thấy niềm vui trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế, khi có cơ hội chọn điểm đến tiếp theo, chúng tôi đã quyết định đến Miami. Đó là một quyết định mang tính gia đình, và thật tuyệt khi được chọn nơi mình muốn sống".

Messi được chào đón tại Diễn đàn Kinh doanh Mỹ Ban tổ chức làm video giới thiệu về Lionel Messi, trước khi anh bước lên sân khấu.

Gia nhập Inter Miami vào tháng 7/2023, Messi nhanh chóng tạo nên dấu mốc lịch sử khi giúp CLB đoạt danh hiệu đầu tiên Leagues Cup. Một năm sau, ngôi sao người Argentina tiếp tục truyền cảm hứng để Inter Miami đoạt Supporters’ Shield 2024, đồng thời lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa MLS. Cá nhân anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất MLS.

Ở tuổi 38, Messi vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất Bắc Mỹ. Anh vừa kết thúc giai đoạn một mùa giải 2025 với giải thưởng Giày Vàng MLS, nhờ 29 bàn và 19 kiến tạo. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS ghi nhiều hơn một bàn trong 10 trận, chỉ trong một mùa giải.

Messi cho biết, từ khi tới Miami, anh và gia đình nhanh chóng hòa nhập. Tiền đạo 38 tuổi nói: "Ngay từ ngày đầu tiên, sự chào đón của mọi người đã thật tuyệt vời. Thành phố này có năng lượng đặc biệt, và tôi cảm nhận được điều đó mỗi ngày".

Messi vừa gia hạn với Inter Miami đến năm 2028, khi anh 41 tuổi. Khi được hỏi về tương lai và việc giải nghệ, thủ quân Inter Miami khẳng định vẫn còn động lực lớn để thi đấu. "Thật lòng, tôi chưa nghĩ đến chuyện giải nghệ hay di sản. Tôi chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc và tiếp tục chơi bóng", anh bày tỏ.

Lionel Messi (thứ hai từ phải sang) nhận chìa khóa thành phố Miami trong buổi lễ tại Kaseya Center ngày 3/11. Ảnh: Facebook / Leo Messi

Trong buổi trò chuyện, siêu sao người Argentina cũng được Thị trưởng Francis Suarez trao chìa khóa thành phố Miami. "Tôi luôn mong muốn được trao tặng món quà này cho anh, vì tất cả những gì anh đã làm cho thành phố Miami, cho đất nước này và cho thế giới bóng đá. Cảm ơn anh", ông Suarez nói khi trực tiếp trao biểu tượng danh dự cho Messi.

Đồng sở hữu Inter Miami, ông Jorge Mas, cũng gửi lời tri ân đặc biệt: "Đây là món quà nhỏ từ thành phố này dành cho đội trưởng của chúng ta, người đã chiếm trọn trái tim người dân Miami. Món quà này không chỉ dành cho anh, mà còn cho vợ Antonella và các con, để gia đình anh luôn cảm thấy mình được chào đón như ở nhà".

Messi đáp từ: "Cảm ơn vì vinh dự này. Tôi thực sự cảm thấy được yêu mến và trân trọng ở đây. Gia đình tôi rất hạnh phúc khi sống tại Miami, và được nhận sự công nhận này là điều vô cùng đặc biệt".

Lionel Messi ký hợp đồng mới với Inter Miami đến năm 2028 giữa công trường xây dựng sân mới Miami Freedom Park. Ảnh: Inter Miami

Cũng trong ngày Messi được vinh danh, Inter Miami thông báo SVĐ mới Miami Freedom Park gần sân bay quốc tế Miami đã hoàn tất giai đoạn dựng dầm chính cho mái che - cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. "Tôi rất hạnh phúc khi ở đây và háo hức chờ đến ngày sân mới hoàn thành để được thi đấu trên đó", đội trưởng Inter Miami nói thêm.

Ngày 8/11, Messi và đồng đội sẽ đá trận quyết định vòng một play-off MLS gặp Nashville SC trên sân nhà Chase ở Fort Lauderdale. Ở hai trận đầu, Inter Miami lần lượt thắng 3-1 và thua 1-2.

Vòng một MLS Cup là vòng duy nhất chơi tối đa ba trận. Sau đó, mỗi vòng chỉ chơi một trận. Mùa trước, Inter Miami bị loại ở vòng một khi thắng Atlanta United 2-1 lượt đi, thua 1-2 lượt về và 2-3 ở trận thứ ba.

Hồng Duy (theo ESPN)