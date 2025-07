Meryl Streep, Anne Hathaway đóng 'The Devil Wears Prada 2'

Minh tinh Meryl Streep và Anne Hathaway tái xuất ở phần hai "The Devil Wears Prada", dự kiến ra mắt tháng 5/2026.

Cuối tháng 7, Anne Hathaway xuất hiện trên phim trường ghi hình dự án mới tại New York (Mỹ). Hình ảnh diễn viên mặc áo gile và quần Jean Paul Gaultier kẻ sọc nhận hơn 700 nghìn lượt thích. Nhiều khán giả nói tạo hình mới của cô vẫn như trong phần phim phát hành năm 2006.

Anne Hathaway đóng "The Devil Wears Prada 2". Ảnh: GC Images

Trong một bài đăng khác, Anne Hathaway mặc chiếc váy sặc sỡ của Gabriela Hearst, phối cùng túi xách Basket Forty8, vòng cổ Jemma Wynne và dây choker đính hạt trị giá 26.800 USD (hơn 700 triệu đồng) từ thương hiệu Marlo Laz. Trang Page Six cho rằng tạo hình của diễn viên được kỳ vọng tạo dấu ấn trong làng thời trang lẫn điện ảnh.

Trong phần đầu, Hathaway vào vai Andy Sachs, cô gái mới tốt nghiệp đại học và được nhận vị trí trợ lý cá nhân cho tổng biên tập. Theo ScreenRant, ở thời điểm dự án tuyển diễn viên, Anne Hathaway mới chỉ thủ vai chính trong phim dành cho thanh thiếu niên. Sau khi công chiếu, tác phẩm đóng vai trò bước ngoặt trong sự nghiệp, mở cánh cửa cho cô đến với những tác phẩm lớn hơn sau này.

Bên cạnh Hathaway, minh tinh Meryl Streep nổi bật qua mái tóc pixie màu trắng. Diễn viên tạo phong cách sang trọng với áo khoác dài màu nâu, bên trong là áo lụa tím, kết hợp chân váy da và giày cao gót. Trên mạng xã hội X, nhiều người nói phong cách nhân vật gợi nhớ Anna Wintour, cựu tổng biên tập tạp chí Vogue (Mỹ). Một người dùng bình luận: "Meryl Streep toát lên thần thái của một tổng biên tập tạp chí thời trang".

Bà Meryl Streep trên phim trường "The Devil Wears Prada 2". Ảnh: GC Images

The Devil Wears Prada lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger, do David Frankel đạo diễn. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs (Anne Hathaway), mới tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được Miranda Priestly (Meryl Streep), tổng biên tập tạp chí thời trang Runway. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phim đạt doanh thu hơn 325 triệu USD - gấp chín lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm nhận hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng điện ảnh. Khâu thời trang - do stylist Patricia Field phụ trách - cho thấy sự hào nhoáng của ngành thời trang cao cấp.

Phần một kết thúc với cảnh Andy rời tạp chí Runway để làm việc cho một tờ báo tại New York. Trong phần hai, Miranda Priestly phải giải quyết nhiều vấn đề trong bối cảnh ngành xuất bản suy thoái, đồng thời đối đầu nhân viên cũ Emily Charlton (Emily Blunt đóng), hiện là giám đốc quyền lực trong ngành thời trang.

Stanley Tucci tiếp tục đảm nhận vai Nigel Kipling. Nhiều gương mặt mới tham gia gồm Kenneth Branagh (vai chồng của Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Rachel Bloom và Patrick Brammall.

Trích đoạn 'The Devil Wears Prada' Trích đoạn kinh điển trong "The Devil Wears Prada" (2006). Video: 20th Century Fox

Meryl Streep, 76 tuổi, được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc của điện ảnh Mỹ. Bà đoạt kỷ lục với 21 đề cử Oscar, giành chiến thắng ba lần. Nghệ sĩ từng được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia năm 2010 và Huân chương Tự do của Tổng thống năm 2014.

Diễn viên kết hôn Don Gummer năm 1978, ly thân từ năm 2017 nhưng mới công bố hồi tháng 10/2023. Cả hai có bốn con và năm người cháu.

Anne Hathaway, 43 tuổi, là một trong những diễn viên thành công nhất thế giới. Trong sự nghiệp hơn 25 năm, cô đảm nhận nhiều vai chính, được giới chuyên môn dành lời khen. Năm 2013, nghệ sĩ đoạt giải Oscar lẫn Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong Les Misérables (2012). Năm 2015, Hathaway được trả cát-xê cao nhất Hollywood. Gần đây, cô đóng cặp Nicholas Galitzine trong The Idea of You (2024), góp mặt trong bom tấn Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Tháng 10/2024, người đẹp xác nhận quay trở lại đóng Mia trong phần ba The Princess Diaries.

Năm 2008, nghệ sĩ hẹn hò doanh nhân Adam Shulman. Cả hai kết hôn bốn năm sau, có hai con trai, sống tại New York (Mỹ).

Quế Chi (theo Deadline, PageSix)