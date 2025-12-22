Merson: 'Guardiola có thể rời Man City nếu Arsenal vô địch mùa này'

AnhCựu danh thủ Paul Merson nhận định Arsenal đủ sức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sau 22 năm chờ đợi, đồng thời cho rằng thất bại trong cuộc đua có thể khiến Pep Guardiola chia tay Man City.

Ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, Man City thắng West Ham 3-0 trên sân nhà để vươn lên đỉnh bảng, khiến Arsenal tạm thời mất vị trí dẫn đầu lần đầu kể từ tháng 9. Sau đó vài giờ, "Pháo thủ" thắng 1-0 trên sân Everton để tái chiếm đỉnh bảng và khoảng cách hai điểm với Man City.

Trên Sky Sports, Paul Merson, cựu tiền vệ từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, đánh giá đây vẫn là thời điểm thuận lợi để "Pháo thủ" tiến tới chức vô địch.

"Tôi nghĩ họ sẽ đăng quang. Còn 22 trận nữa và Arsenal sở hữu đội hình rất dày, rất mạnh", cựu tiền vệ người Anh nhận định. Ông cho rằng nếu mùa giải chỉ còn vài vòng, Man City có thể được đánh giá cao hơn, nhưng ở giai đoạn hiện tại, ưu thế nghiêng về Arsenal.

HLV Mikel Arteta (phải) và Pep Guardiola trước trận Arsenal gặp Man City trên sân Etihad ở Manchester, Anh ngày 26/4/2023. Ảnh: AP

Merson đánh giá Man City mùa này không còn là tập thể hủy diệt từng thống trị Ngoại hạng Anh, đồng thời cho rằng sự thay đổi về cường độ và tính cạnh tranh của giải đấu khiến công việc của Guardiola trở nên nặng nề hơn. "Họ không còn là Man City của những năm trước, đội bóng thường xuyên đè bẹp đối thủ", ông nói tiếp. "Trước đây, ông ấy huấn luyện xong và đội bóng tự vận hành. Bây giờ mọi thứ phức tạp hơn, áp lực hơn và điều đó bào mòn HLV".

Cựu tiền vệ 57 tuổi tin rằng thất bại trong cuộc đua vô địch có thể khiến Guardiola chủ động rời Etihad. "Nếu không vô địch mùa này, ông ấy sẽ hiểu rằng Arsenal có thể thống trị trong vài năm tới. Khi đó, Guardiola có thể chọn ra đi khi vẫn còn ở đỉnh cao", Merson nói, nhấn mạnh sự khắc nghiệt của nghề huấn luyện. "Chỉ có hai điều chắc chắn: đóng thuế và bị sa thải. Vì vậy, các CLB cần cho HLV thời gian".

HLV Mikel Arteta chịu nhiều chỉ trích vì mới giúp Arsenal đoạt một danh hiệu lớn trong 6 năm, là Cup FA năm 2020. Merson bảo vệ Arteta, ca ngợi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đưa Arsenal trở lại vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ. "Arteta đã thổi sinh khí mới cho CLB, loại bỏ những vấn đề cũ và xây dựng một tập thể mạnh. Giờ đây, nếu bạn xếp trên Arsenal, bạn sẽ vô địch Ngoại hạng Anh", ông khẳng định.

Bên cạnh Arsenal và Man City, Merson cũng đưa ra đánh giá về Chelsea. Theo ông, đội bóng thành London chưa đủ ổn định và kinh nghiệm để cạnh tranh chức vô địch giải đấu kéo dài 38 vòng. "Chelsea là đội đá cúp tốt hơn đá giải. Họ có thể bùng nổ trong từng giai đoạn ngắn của trận đấu, nhưng hiếm khi duy trì sự ổn định suốt 90 phút", ông phân tích.

Merson cũng không xem Aston Villa - đội thắng 9 trong 10 trận gần nhất và hiện đứng thứ ba Ngoại hạng Anh - là ứng viên vô địch. Theo ông, mục tiêu hợp lý hơn với thầy trò Unai Emery là cạnh tranh top 4. "Aston Villa có đội hình không quá dày. Nếu một vài trụ cột chấn thương, họ sẽ gặp khó", Merson nói, đồng thời cho rằng nếu giành vé Champions League và một danh hiệu, đó đã là mùa giải thành công với CLB chưa đoạt Cup suốt 30 năm.

Hồng Duy (theo Sky Sports)