Haaland giúp Man City đại thắng ở Ngoại hạng Anh

AnhTiền đạo Erling Haaland lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại, giúp Man City thắng đội khách West Ham 3-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Ngay từ những phút đầu, Man City đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Lối chơi chuyền bóng liên tục, nhịp nhàng của chủ nhà nhanh chóng bào mòn sức chống cự của West Ham.

Chỉ sau chưa đầy năm phút, bàn mở tỷ số đã đến như một hệ quả tất yếu. Phil Foden phối hợp với Nico Gonzalez bên cánh trái trước khi chuyền vào vòng cấm cho Haaland. Cú dứt điểm đầu tiên bị thủ môn Alphonse Areola cản phá, nhưng tiền đạo người Na Uy lập tức đá bồi mở tỷ số rồi ăn mừng bằng điệu nhảy robot.

Erling Haaland (phải) mừng bàn mở tỷ số bằng điệu nhảy robot, trong trận Man City thắng West Ham 3-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Man City

Đó là lần thứ 10 trong 17 trận Ngoại hạng Anh mùa này Haaland ghi bàn mở tỷ số cho Man City - không cầu thủ nào khác làm được điều đó quá năm lần ở mùa 2025-2026. Haaland cũng nâng thành tích lên 103 bàn tại Ngoại hạng Anh, ngang bằng Cristiano Ronaldo tại giải, dù đá ít hơn tới 122 trận.

Bàn thắng sớm càng giúp Man City chơi thanh thoát. Rayan Cherki liên tục khuấy đảo hàng thủ West Ham bằng những pha xử lý kỹ thuật và sự tự tin. Từ một tình huống như vậy, cầu thủ người Pháp chuyền cho Haaland rồi bóng tới chân Tijjani Reijnders trong vòng cấm. Tiền vệ người Hà Lan dứt điểm quyết đoán, tung nóc lưới thủ môn Alphonse Areola nhân đôi cách biệt.

Tijjani Reijnders dứt điểm tung nóc lưới West Ham. Ảnh: Man City

West Ham hầu như chỉ biết co cụm phòng ngự và trông chờ vào các pha phản công hiếm hoi. Một vài nỗ lực từ Jarrod Bowen hay Lucas Paqueta không đủ để khiến hàng thủ Man City chao đảo. Thế trận một chiều phản ánh rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội.

Sang hiệp hai, Man City có phần chùng xuống, tạo điều kiện để West Ham dâng cao, tạo thế trận tốt hơn, nhưng rồi bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 69, bóng đập chân hai cầu thủ West Ham trong vòng cấm đến đúng vị trí của Haaland. Tiền đạo 25 tuổi không bỏ lỡ với pha đặt lòng về góc gần, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Pha lập công này giúp Haaland cán mốc 104 bàn tại Ngoại hạng Anh, bằng thành tích của Didier Drogba dù đá ít hơn tới 140 trận. West Ham cũng trở thành đối thủ ưa thích nhất của Haaland, với 11 bàn. Haaland đã ghi từ 10 bàn trở lên vào lưới hai đội tại Ngoại hạng Anh (Wolves và West Ham), va trở thành cầu thủ nước ngoài thứ ba làm được điều này trước West Ham, sau Jimmy Floyd Hasselbaink và Mohamed Salah.

Erling Haaland ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Ảnh: Shutterstock

Với cú đúp West Ham, trung phong Na Uy nâng tổng số bàn mùa này lên 19, thành tích tốt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh trước dịp Giáng sinh, ngang bằng Andy Cole (1993-1994), Kevin Phillips (1999-2000) và Luis Suarez (2013-2014).

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại chiến thắng thuyết phục cho Man City. Đây là trận thắng thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường và là trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh. Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola nhờ đó tiếp tục bám đuổi với cách biệt ít hơn hai điểm so với đầu bảng Arsenal.

Hồng Duy