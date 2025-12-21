Arsenal tái chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

AnhTiền đạo Viktor Gyokeres ghi bàn phạt đền giúp Arsenal thắng chủ nhà Everton 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh để đòi lại đỉnh bảng từ tay Man City.

Arsenal nhập cuộc với không ít áp lực, khi đang trải qua ba trận sân khách liên tiếp không thắng và bị Man City chiếm vị trí dẫn đầu nhờ chiến thắng 3-0 trước West Ham ở trận đấu sớm. Sự thận trọng vì thế được đặt lên hàng đầu, khiến hiệp một diễn ra chậm và không có cơ hội rõ ràng trong hơn nửa thời gian đầu.

Bước ngoặt đến ở phút 32, từ một tình huống cố định. Sau quả phạt góc của Arsenal, hậu vệ Jake O’Brien bật cao dùng tay chắn bóng như môn bóng chuyền dưới sức ép của Riccardo Calafiori và Piero Hincapie. Trọng tài Sam Barrott ban đầu bỏ qua, nhưng sau khi tham khảo VAR đã quyết định cho đội khách hưởng phạt đền.

Thông thường, Bukayo Saka hoặc Martin Odegaard sẽ thực hiện phạt đền cho Arsenal. Nhưng dường như cả hai quyết định nhường cơ hội cho Gyokeres - người đang chịu áp lực vì thời gian dài không ghi bàn. Trên chấm 11m, tiền đạo người Thuỵ Điển sút căng về góc trái, đánh bại Jordan Pickford dù thủ môn Everton đổ người đúng hướng.

Jake O’Brien (áo xanh) để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Arsenal được hưởng phạt đền...

... và Gyokeres không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, giúp Arsenal thắng Everton 1-0 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Vauxhall, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Đây là lần đầu tiên Arsenal được hưởng phạt đền trên sân khách tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025. Gyokeres thì duy trì thành tích hoàn hảo trên chấm 11m ở các giải vô địch quốc gia, với việc thực hiện thành công toàn bộ 19 lần đá phạt đền từ khi khoác áo Sporting mùa 2023-2024.

Hiệp một khép lại với ưu thế nghiêng về Arsenal. Họ nối dài chuỗi 34 trận sân khách không thua tại Ngoại hạng Anh khi dẫn bàn sau hiệp một (thắng 28, hòa 6). Lần gần nhất họ để thua trong hoàn cảnh này cũng chính là trước Everton, vào tháng 12/2021.

Everton thì trải qua 45 phút bế tắc hiếm thấy - đây mới chỉ là lần thứ hai họ không dứt điểm lần nào trong hiệp một trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2003-2004.

Sang hiệp hai, Arsenal đẩy cao nhịp độ, tạo nhiều cơ hội hơn. Phút 49, Bukayo Saka phối hợp ăn ý với Jurrien Timber bên cánh phải trước khi dứt điểm ở góc hẹp. Bóng vượt qua Pickford nhưng bị James Tarkowski lăn xả phá ngay trên vạch vôi.

Ít phút sau, Arsenal hai lần đưa bóng trúng khung gỗ. Phút 56, Leandro Trossard cứa lòng chạm cột dọc sau đường nhả bóng của Declan Rice. Chỉ bốn phút sau, đến lượt Martín Zubimendi sút trúng cột từ pha trả ngược của đội trưởng Martin Odegaard.

Leandro Trossard cứa lòng chạm cột dọc. Ảnh: Reuters

Everton chủ yếu trông chờ vào các tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Chủ nhà hai lần đòi phạt đền, trong đó có pha va chạm giữa William Saliba và Thierno Barry, nhưng VAR đều xác định mức độ tiếp xúc chưa đủ để thổi phạt.

Arsenal không ghi thêm bàn, song hàng thủ chơi chắc chắn để bảo toàn lợi thế mong manh đến hết trận. Chiến thắng 1-0 giúp "Pháo thủ" khép lại vòng đấu ở đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Đây là mùa thứ năm trong lịch sử đội bóng này đứng đầu bảng vào dịp Giáng sinh (sau các mùa 2002-2003, 2007-2008, 2022-2023 và 2023-2024). Nhưng ở cả bốn lần trước đó, Arsenal đều không thể lên ngôi vô địch. Vị trí số một hiện tại mở ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho thầy trò Mikel Arteta trên chặng đường còn lại của mùa giải.

Ngày 23/12, Arsenal trở về sân nhà gặp Crystal Palace ở tứ kết Cup Liên đoàn. Nếu thắng, "Pháo thủ" sẽ gặp Chelsea ở bán kết.

Hồng Duy