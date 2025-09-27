Merson: 'Arsenal hết cửa đua vô địch nếu thua Newcastle'

AnhTheo cựu danh thủ Paul Merson, Arsenal sẽ sớm chấm dứt hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh nếu thua Newcastle và để Liverpool nới rộng cách biệt lên 8 điểm.

Ở vòng 6 Ngoại hạng Anh tuần này, Liverpool làm khách của Newcastle hôm nay 27/9, còn Arsenal hành quân tới sân St. James' Park của Newcastle sau đó một ngày. Arsenal hiện đứng thứ hai với 10 điểm, kém Liverpool - CLB duy nhất toàn thắng - 5 điểm.

Trung vệ Gabriel Magalhaes (phải) tranh chấp với Hugo Ekitike trong trận Arsenal thua Liverpool 0-1 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo Merson, nếu cách biệt được nới thành 8 điểm, đó sẽ là rào cản không thể san lấp, bất chấp chặng đường phía trước còn rất dài. "Nếu Liverpool thắng và Arsenal thua cuối tuần này, cuộc đua vô địch coi như chấm dứt với họ. Chấm hết", cựu danh thủ người Anh nói với Sky Sports hôm 25/9. "Người ta hay nói còn 30 trận nữa, còn nhiều điểm để gỡ. Nhưng nếu ngay đầu mùa Liverpool có lợi thế 8 điểm, không ai tin Arsenal có thể lật ngược tình thế".

Theo Merson, Arsenal cần thắng trên sân St James’ Park để ít nhất duy trì khoảng cách 5 điểm với Liverpool và nuôi hy vọng. "Nếu họ làm được, cơ hội vẫn còn. Liverpool làm khách Crystal Palace cũng chẳng hề dễ dàng. Nhưng để bị bỏ xa 8 điểm thì coi như ngã ngũ", ông cảnh báo.

Merson, người từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, chia sẻ quan điểm của các cựu danh thủ Ngoại hạng Anh như Jamie Carragher, Gary Neville hay Roy Keane về việc Arsenal thi đấu quá dè dặt, thận trọng. Theo ông, HLV Mikel Arteta đã mắc sai lầm lớn trong trận hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

"Tôi thất vọng với đội hình xuất phát đó", Merson bày tỏ. "Không có ý thiếu tôn trọng Leandro Trossard, nhưng Arsenal đã bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ Eberechi Eze, vậy thì phải dùng anh ta ở những trận cầu lớn. Tại sao lại để anh ta ngồi ngoài?".

Merson tiếp tục chỉ ra việc Eberechi Eze đá chính trong trận thắng Bilbao 2-0 ở lượt đầu Champions League, rồi bị đẩy lên ghế dự bị sau đó vài ngày. Theo Merson, ưu tiên số một của Arsenal phải là Ngoại hạng Anh, nơi họ đã chờ hơn 20 năm để trở lại ngôi vương. "Bạn không thể cứ mãi cán đích thứ hai. Những trận như gặp Man City mới là thước đo. Tôi không hiểu sao Arsenal lại nhập cuộc thận trọng như thế", cựu tiền vệ 57 tuổi nhấn mạnh.

Theo Merson, Man City không còn ở đỉnh cao phong độ, được thể hiện qua trận thua Tottenham 0-2 và Brighton 1-2 trong 4 vòng đầu. "Hãy nhìn Tottenham hay Brighton đã làm gì với Man City. Họ dồn ép và Man City lập tức bộc lộ điểm yếu. Nhưng Arsenal lại ngồi chờ, đặt dấu hỏi rất lớn về tư duy chiến thuật", cựu tiền vệ này nói tiếp.

Merson vẫn cho rằng Arsenal đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch, đặc biệt nếu giành 4 điểm từ hai trận gặp Man City và Newcastle. Nhưng trận hòa Man City khiến áp lực càng lớn. "Tôi kỳ vọng Arsenal thắng Man City rồi hòa Newcastle. Giờ họ buộc phải thắng trên sân Newcastle. Lịch thi đấu mở màn mùa này rất khắc nghiệt, nhưng nếu vượt qua, Arsenal mới có thể đi đường dài", ông khẳng định.

Hồng Duy (theo Sky Sports)