Merson: 'Arsenal chỉ có thể vô địch Ngoại hạng Anh'

Theo cựu danh thủ Paul Merson, Arsenal đủ sức đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng không thể đoạt Champions League và Cup FA.

"Nếu phải từ bỏ một danh hiệu, đó có thể là Cup Liên đoàn. Nhưng thêm một thất bại ở chung kết sẽ khiến họ chịu nhiều chỉ trích trong tuần này", Merson nói với Sky Sports hôm 24/3.

Arsenal thủng lưới bàn thứ hai từ cú đánh đầu của Nico O’Reilly trong trận thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3. Ảnh: AP

Thua 0-2 tại Wembley tối 22/3, Arsenal lỡ cơ hội giành Cup Liên đoàn lần đầu kể từ năm 1993. Tuy nhiên, họ vẫn còn nguyên cơ hội ở ba đấu trường còn lại. "Pháo thủ" đang hơn Man City 9 điểm ở Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Sporting Lisbon ở tứ kết Champions League và Southampton tại tứ kết Cup FA.

Merson tin Arsenal vẫn đủ sức đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này, khi đang nắm lợi thế lớn. Nhưng cựu tiền vệ người Anh tỏ ra hoài nghi về khả năng của Arsenal tại Cup FA và Champions League. Nếu vượt qua Sporting và gặp Barca ở bán kết Champions League, Merson cho rằng Arsenal thiếu tốc độ để khai thác hàng thủ dâng cao của đối thủ.

"Tôi không thấy họ giành thêm danh hiệu nào khác ngoài Ngoại hạng Anh", cựu tiền vệ 58 tuổi cho biết.

Ở chung kết Cup Liên đoàn, "Pháo thủ" chỉ nhỉnh hơn khoảng 20 phút đầu, rồi lép vế trong hiệp hai và nhận hai bàn thua từ những cú đánh đầu của Nico O’Reilly.

Theo Merson, Man City đã chơi bùng nổ trong hiệp hai và dạy cho Arsenal một bài học bóng đá đỉnh cao. Ông cho rằng trong khoảng 25 phút của hiệp hai, các cầu thủ Arsenal gần như né tránh việc cầm bóng, liên tục phá bóng và trao quyền kiểm soát lại cho đối thủ. "Man City đã hủy diệt họ, hoàn toàn hủy diệt", Merson bình luận.

Thất bại này được cựu danh thủ người Anh đánh giá là cú sốc lớn về tâm lý với Arsenal, khi các cầu thủ bước vào phòng thay đồ với cảm giác bị áp đảo hoàn toàn.

Merson chỉ trích sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Kepa, nhưng nhấn mạnh vấn đề không nằm ở một cá nhân. Theo ông, chỉ có hai cầu thủ Arsenal đá tốt là cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes. "Sai lầm của Kepa vô tình khiến mọi người quên đi việc nhiều cầu thủ khác chơi không xứng đáng quá 5 điểm", ông bình luận.

Cựu tiền vệ 58 tuổi đặc biệt lo ngại khi không có cầu thủ Arsenal nào sẵn sàng nhận bóng trong thời điểm đội nhà gặp khó khăn. "Không ai muốn cầm bóng. Điều đó thực sự đáng lo", Merson nhận xét.

Hồng Duy (theo Sky Sports)