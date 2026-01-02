Mẹo tránh say nắng, hạ đường huyết khi đi lễ hội năm mới

Lễ hội năm mới đông người, hoạt động ngoài trời kéo dài làm tăng nguy cơ say nắng, hạ đường huyết và ngất xỉu, cần xử trí kịp thời tình huống khẩn cấp.

Dịp cuối năm và đầu năm mới là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa - giải trí tập trung đông người. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, không gian chật hẹp, người tham gia dễ gặp các sự cố về sức khỏe. Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM khuyến cáo người dân chú ý những biện pháp đơn giản nhưng thiết thực để phòng ngừa rủi ro và hạn chế tai nạn đáng tiếc.

Phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia sự kiện ban ngày

Các lễ hội ngoài trời ban ngày khiến cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, kết hợp vận động nhiều, dễ dẫn đến say nắng, say nóng (sốc nhiệt). Người tham gia cần lưu ý:

Trang phục phù hợp: Ưu tiên quần áo thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, màu sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt. Tránh trang phục bó sát hoặc chất liệu gây bí bách.

Bảo vệ cơ thể: Mang theo mũ rộng vành, kính mát, dù che nắng. Sử dụng kem chống nắng khi cần thiết.

Bổ sung nước và điện giải: Ra mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nước và điện giải, do đó cần chủ động uống nước lọc hoặc nước bù điện giải, kể cả khi chưa cảm thấy khát.

Tránh hạ đường huyết và ngất xỉu trong đám đông

Môi trường đông người, thiếu oxy, kết hợp việc đứng lâu và không ăn uống đầy đủ là nguyên nhân phổ biến gây hạ đường huyết và ngất xỉu. Người tham gia nên:

Nạp năng lượng trước khi đi: Ăn nhẹ trước khi tham gia sự kiện. Người có tiền sử hạ đường huyết cần mang theo kẹo, bánh hoặc nước ngọt để sử dụng khi cần.

Nhận diện sớm dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, ù tai, vã mồ hôi lạnh, cần nhanh chóng báo cho người xung quanh, di chuyển đến nơi thoáng khí để ngồi nghỉ và bổ sung năng lượng.

Xe cứu thương được điều động khu vực gần sân khấu để đảm bảo an toàn cho khán giả khi theo dõi chương trình chào đón năm mới 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Lưu ý với các nhóm nguy cơ cao

Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền cần được ưu tiên bảo vệ:

Chọn vị trí an toàn: Nên đứng ở khu vực thoáng đãng, rìa ngoài, tránh chen lấn hoặc tập trung sát sân khấu.

Mang theo thuốc cá nhân: Tiếng ồn lớn và tình trạng thiếu oxy có thể kích phát cơn bệnh mạn tính. Người bệnh cần mang theo thuốc dự phòng như thuốc xịt hen, thuốc ngậm dưới lưỡi cho bệnh tim.

Xử trí khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Chủ động quan sát và phản ứng đúng cách giúp giảm nguy cơ tai nạn:

Xác định lối thoát và chốt y tế: Ngay khi đến địa điểm, cần quan sát các lối ra vào và vị trí các chốt y tế lưu động.

Di chuyển an toàn: Nếu xảy ra hỗn loạn, không đi ngược dòng người, không cúi xuống nhặt đồ để tránh bị xô ngã, giẫm đạp.

Gọi hỗ trợ kịp thời: Khi phát hiện người có dấu hiệu ngất xỉu, khó thở hoặc chấn thương do chen lấn, cần nhanh chóng gọi 115 hoặc đưa nạn nhân đến chốt y tế gần nhất.

Ba quy tắc vàng để đi lễ hội an toàn

Uống đủ nước, ăn nhẹ trước và trong khi tham gia.

Tránh đứng quá lâu ở khu vực đông đúc, thiếu thông thoáng.

Luôn quan sát xung quanh và sẵn sàng tìm hỗ trợ y tế khi cần.

Lê Phương