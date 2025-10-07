Mẹo thưởng thức ẩm thực đường phố ở Bangkok

Thái LanThực khách nên đến các khu chợ, quầy hàng bên ngoài trường đại học, chọn đồ ăn ở các cửa hàng đông người địa phương và nên tránh ngày thứ hai.

Ẩm thực đường phố ở Bangkok được đánh giá ngon, dễ tiếp cận, giá cả hợp lý và mang bản sắc truyền thống. Một số lưu ý dưới đây giúp du khách trải nghiệm ăn uống đa dạng ở Bangkok.

Đừng đi vào thứ hai

Thứ hai là ngày dọn dẹp các tuyến đường ở Bangkok vì thế nhiều người bán hàng rong thường nghỉ. Lượng đồ ăn đường phố giảm khoảng 50% vào ngày này ở Bangkok.

Đồ ăn đường phố có ở khắp nơi tại Thái Lan. Ảnh: Mark Wiens

Chọn quán đông dân địa phương

Một quầy hàng nhộn nhịp, đông khách địa phương là lựa chọn an toàn. Người Thái biết rõ chỗ nào ngon, sạch, tươi và giá hợp lý. Nhiều hàng thường chỉ bán cho người bản địa, khách du lịch ít biết, nhưng đó lại là những nơi rất nên thử.

Đừng ngại ngôn ngữ cử chỉ

Nếu có rào cản ngôn ngữ, một nụ cười và dùng tay chỉ vào đồ ăn hoặc nguyên liệu sẽ giúp bạn có được đồ ăn mình mong muốn, hạn chế hiểu lầm. Nhiều quầy đồ ăn đường phố ở Bangkok có cả thực đơn bằng hình ảnh. Một lời "kha" ( dành cho nữ) hoặc "khrap" (dành cho nam) thân thiện ở cuối câu sẽ giúp ích rất nhiều.

Vệ sinh

Đồ ăn đường phố Thái Lan ngon, rẻ và nói chung an toàn nhưng nhiều người vẫn lo ngại vệ sinh thực phẩm. Khách nên quan sát nguyên liệu có được che đậy không, đầu bếp có dùng tay lấy thức ăn và rồi lại cầm tiền không... Lưu ý không ăn những đồ đã bày ngoài trời lâu, đề nghị người bán làm suất mới.

Đồ ăn Thái khá cay

Nếu đồ ăn cay quá, khách nên lau mũi bằng khăn giấy, đừng xì ở bàn ăn. Cách hiệu quả nhất để làm dịu vị cay trong miệng là ăn thêm cơm trắng bởi tinh bột trung hòa capsaicin (hợp chất cay trong ớt). Một ly trà sữa Thái hoặc cà phê sữa đá là cách tuyệt vời để cân bằng vị cay.

Chỉ nên uống nước đóng chai

Chọn nước có nắp niêm phong, các thương hiệu phổ biến như: Singha, Crystal, Nestlé, Minéré. Nếu người bán rót nước từ bình lớn hoặc chai đã mở sẵn, hãy lịch sự từ chối. Ngoài ra, không nên dùng nước với đá vì đa số đá bán cho hàng rong làm thủ công từ nước máy, có thể không đảm bảo vệ sinh.

Chia sẻ mọi thứ Các bữa ăn kiểu Thái thường mang tính chất "dùng chung", mọi người gọi nhiều món và chia sẻ. Sau khi các món được bày lên, hãy lấy một ít cơm trắng cho vào đĩa hoặc bát riêng, dùng đũa, thìa để ăn. Dĩa thường chỉ để hỗ trợ, không dùng trực tiếp. Đặt xương hoặc vỏ vào đĩa phụ đã được chuẩn bị sẵn, không để chúng lại trong món ăn chung hoặc trực tiếp lên bàn.

Đồ ăn ở Thái chủ yếu dùng chung, chia sẻ nhau. Ảnh: Bangkokfoodtour

Không tip và không cần dọn bàn Thông thường, thực khách sẽ thanh toán sau khi ăn, chỉ cần nói/chỉ món ăn, người bán sẽ báo số tiền. Các quán vỉa hè chỉ thu tiền mặt và hầu như không ai mong du khách để lại tiền tip. Nhưng nếu bạn để lại một ít tiền lẻ (5-10 baht tiền thừa) thì đó là một cử chỉ thân thiện. Bạn không cần phải dọn dẹp bàn ăn, cứ để bát đĩa tại chỗ. Chọn món ăn nào Món ăn đường phố ngon nhất ở Thái Lan phụ thuộc vào hai yếu tố: tươi và hợp khẩu vị. Nếu không ăn được cay, bạn sẽ không thích som tum (gỏi đu đủ cay) dù đây được xem là một trong những món đường phố phổ biến nhất Thái Lan. Các món phổ biến khác gồm: pad Thai (hủ tiếu xào), tom yum (súp tôm chua cay), satay (thịt xiên nướng), khao pad (cơm chiên), moo ping (thịt heo nướng xiên), goong ten (tép nhảy), xôi xoài. Nơi nào nhiều đồ ăn đường phố Đồ ăn đường phố ngon và đa dạng có nhiều ở các khu chợ ngày, chợ đêm, bên ngoài các trường đại học, ngoài các trung tâm mua sắm hoặc các bệnh viện, trên các con phố để du khách trải nghiệm, thưởng thức.

Tâm Anh (theo Bangkokfoodtour, Thaiawaresome)