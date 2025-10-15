Mẹo phát hiện xe từng ngập nước dù đã được 'lột xác'

Xe ngập nước dù tân trang kỹ vẫn có thể để lại dấu vết như nội thất không đồng nhất, chi tiết kim loại bị rỉ, hoạt động chập chờn.

Mưa lũ khiến hàng loạt phương tiện bị ngập sâu, làm dấy lên lo ngại về việc nhiều xe sau đó có thể được phục hồi và đưa trở lại lưu thông. Thực tế, một số xe sau khi ngâm nước được làm lại gần như mới, khiến người mua ít kinh nghiệm khó phân biệt bằng quan sát thông thường. Tuy nhiên, xe từng ngập nước, dù đã được vệ sinh và tân trang kỹ lưỡng, vẫn để lại những dấu hiệu đặc trưng ở nội thất, khung gầm hay hệ thống điện, nếu để ý kỹ, người mua vẫn có thể nhận ra. Dưới đây là những dấu hiệu như vậy, theo tư vấn từ các chuyên gia bán xe cũ nhiều kinh nghiệm.

Mùi ẩm trong cabin

Mùi ẩm mốc là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất, nhưng cũng dễ bị che giấu. Xe từng bị nước ngập thâm nhập vào cabin thường có mùi ẩm mốc đặc trưng, vì nước ngấm sâu vào lớp nỉ trần, mút ghế và thảm sàn. Nhiều xe cũ trên thị trường thường được xịt nước hoa, dùng túi than hoạt tính hoặc dung dịch khử mùi mạnh để át đi khi giới thiệu cho khách hàng. Thậm chí, xe được thay toàn bộ nội thất, ẩm mốc vẫn có thể đọng trong các khe kẽ. Khi sử dụng xe đủ lâu, mùi ẩm sẽ ngày càng rõ.

Khi mua xe cũ, người mua nên lái thử xe khoảng 30-60 phút, thay vì chỉ đánh giá sơ bộ bề ngoài hoặc nổ máy tại chỗ. Trong khi sử dụng xe người mua có thể mở điều hòa, bật gió cấp mạnh nhất, nếu xuất hiện mùi hôi ẩm từ hốc gió hoặc hơi ẩm đọng trên kính, nhiều khả năng hệ thống điều hòa từng bị nước xâm nhập.

Nội thất của một mẫu Mercedes sau khi bị ngập nước tại Thái Nguyên. Ảnh: Minh Quân

Vết ố và rỉ sét ở những chỗ khó nhìn

Các chi tiết kim loại trên xe, ví dụ như ốc vít, bản lề cửa, chốt khóa, khung ghế và gầm xe, thường để lộ dấu vết nếu từng ngâm nước. Dù thợ có thể sơn lại hoặc phủ chống gỉ, màu sơn thường không đồng đều với khu vực xung quanh, dễ bị phát hiện khi soi dưới ánh sáng mạnh.

Một số xe bị ngập sâu còn có vệt nước khô dọc theo cột cửa, trong hốc bánh hoặc khung gầm xe. Những chi tiết này thường bị bỏ qua khi tân trang vì khó tiếp cận. Người mua nên quan sát kỹ ở các rãnh, khe gioăng chống nước ở bệ cửa, hoặc dùng gương nhỏ, camera điện thoại để soi dưới gầm, dưới khung ghế nhằm phát hiện dấu vết rỉ sét còn sót lại.

Nội thất không đồng nhất

Xe được tân trang thường thay một số chi tiết bị hỏng, khiến mức độ hao mòn của các bộ phận không đồng đều, ví dụ da ghế mới hơn táp-lô, dây an toàn mới tinh trong khi bàn đạp đã mòn. Các chi tiết bằng nhựa như viền nút bấm, ốp cửa, hay nắp hộc đồ nếu được thay mới sẽ có màu sắc hoặc độ bóng khác nhẹ so với phần còn lại. Đây là dấu hiệu cho thấy xe từng được tháo lắp, làm lại nội thất, thường xảy ra sau khi bị nước tràn vào cabin.

Dù được tân trang kỹ, việc thay linh kiện khó có thể bảo toàn sự đồng nhất về chất liệu và màu sắc. Chính sự không đều này là manh mối giúp người mua nhận ra xe từng bị ngập nước rõ ràng hơn.

Dấu hiệu kỹ thuật khác

Hư hại sau ngập nước thường ảnh hưởng đến phần điện và điều khiển, nên khi khởi động, người mua có thể quan sát thấy động cơ đề chậm, tua máy không ổn định hoặc máy rung nhẹ. Những biểu hiện này thường xuất phát từ môtơ đề, bugi hoặc hộp ECU từng bị ẩm.

Khi bật khóa điện, nếu đèn báo túi khí, ABS hoặc "check engine" ("đèn cá vàng") sáng không đúng quy trình hoặc tắt muộn, đó có thể là dấu hiệu hệ thống điện tử bị lỗi. Các thiết bị khác như màn hình trung tâm, camera lùi, loa, cảm biến đỗ xe, đèn trần cũng dễ hoạt động chập chờn hoặc tắt mở bất thường nếu xe từng bị ngập nước.

Một số xe được rửa khoang máy kỹ để xóa dấu vết bùn nhưng vẫn để lại viền ố nước hoặc lớp rỉ nhỏ quanh cổ ắc-quy, hộp cầu chì, khung gầm hay giắc điện. Người mua cũng nên quan sát kỹ các dây dẫn trong khoang máy xem có vết cắt, băng keo mới quấn hoặc bó lại gọn gàng hay không, đó đều là những dấu hiệu xe đã được can thiệp hệ thống điện sau khi ngập nước

Nhân viên garage đang kiểm tra khoang máy của xe ngập nước. Ảnh: Minh Quân

Cảnh giác với xe đẹp nhưng giá rẻ bất thường

Nhiều người mua xe cũ dễ bị thu hút bởi những mẫu xe "đẹp hơn giá". Nhưng chính những xe ngoại hình sáng bóng, nội thất sạch đẹp, mới hơn tuổi thường là những xe đã được tân trang, nếu người bán không tiết lộ điều này trước cho người mua.

Do đó trước khi mua những xe cũ có những biểu hiện nghi ngờ ngập nước đã được tân trang như trên, người mua nên đề nghị kiểm tra chuyên sâu bởi những xưởng dịch vụ chính hãng, hoặc những garage uy tín để biết rõ tình trạng vận hành và những lỗi tiềm ẩn. Việc này sẽ giúp người mua tránh được rủi ro tốn kém về sau.

Hồ Tân