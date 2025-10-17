Mentor truyền cảm hứng thay thế HLV của năm ở Runners of the Year

Giải thưởng Runners of The Year 2025 làm mới hạng mục vinh danh người dẫn dắt, đổi tên thành "Mentor truyền cảm hứng" và mở rộng ghi nhận ba gương mặt tiêu biểu thay vì một như trước.

Sau mùa giải đầu tiên, giải thưởng Runners of The Year (ROTY) trở lại với nhiều thay đổi trong cơ cấu. Theo ban tổ chức, điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng hơn vai trò của người dẫn dắt trong cộng đồng chạy bộ hiện nay - không chỉ huấn luyện mà còn truyền cảm hứng, kết nối và xây dựng môi trường tập luyện tích cực.

Việc mở rộng vinh danh top 3 cũng giúp tăng tính đại diện cho nhiều mô hình, vùng miền, thay vì chỉ tập trung vào một cá nhân.

Tiêu chí chấm điểm năm nay cũng được điều chỉnh theo hướng thực tế hơn. Mentor cần dẫn dắt nhóm chạy từ 50 thành viên trở lên, có ít nhất ba học viên lọt top 10 tại các giải trong nước, đồng thời thực hiện ít nhất một hoạt động cộng đồng.

HLV Bảo Trung (trái) tại Gala trao giải VnExpress Runners of the Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Đánh giá về thay đổi này, anh Bảo Trung (TP HCM), người đạt danh hiệu HLV của năm 2024, cho rằng ROTY đã nỗ lực cân bằng giữa thành tích cá nhân và đóng góp cho phong trào. "Không có thang đo nào hoàn hảo, nhưng việc ROTY xét cả thành tích lẫn sự cống hiến là điều đáng trân trọng", HLV của T-Coaching chia sẻ.

Huấn luyện viên Phạm Đức Luân (Hà Nội), từng vào danh sách đề cử năm 2024, cũng đánh giá cao sự thay đổi. Theo anh, thử thách lớn nhất của một mentor không chỉ là nâng cao thành tích, mà còn giúp học viên tập luyện bền vững, tránh chạy theo phong trào hay quá sức.

"Mentor không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn cần có sức ảnh hưởng tích cực. Đây là điều quan trọng vì ROTY hướng đến cộng đồng phong trào, không phải chuyên nghiệp", anh Luân nhận xét. Tuy nhiên, anh cũng lưu ý ban tổ chức cần diễn giải rõ hơn về cách chấm điểm để đảm bảo công bằng cho những mentor ít có lợi thế về truyền thông.

HLV Đức Luân (phải, hàng sau) với các học viên sau một buổi tập tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Ảnh: FBNV

Phản hồi về vấn đề này, đại diện ban tổ chức cho biết: "Mục tiêu của ROTY không chỉ là chọn ra người giỏi nhất, mà là tôn vinh những người tạo ra ảnh hưởng tích cực nhất". Sự điều chỉnh trong mùa giải 2025 nhằm khuyến khích các HLV, người dẫn dắt nhóm và nhà sáng lập CLB chủ động tham gia đề cử.

Cổng nhận hồ sơ tự đề cử Runners Of The Year mở từ ngày 1/10 đến hết ngày 21/10. Sau thời gian này, ban giám khảo sẽ rà soát, thống nhất và công bố danh sách đề cử chính thức. Từ tháng 11 đến hết tháng 12, cổng bình chọn trực tuyến sẽ bắt đầu hoạt động.

Kết quả mỗi hạng mục được tính theo 60% điểm từ hội đồng chuyên gia và 40% bình chọn của độc giả trên cổng ROTY 2025.

Các mentor đủ điều kiện có thể gửi hồ sơ tại đây.

Lan Anh