Memories AI - công ty tạo 'ký ức' cho robot và thiết bị đeo

Với công nghệ "tầng bộ nhớ thị giác", Memories AI đang giúp robot và thiết bị đeo có khả năng ghi nhớ và gợi lại ký ức qua hình ảnh.

"AI đã hoạt động rất tốt trong thế giới kỹ thuật số. Vậy còn thế giới vật lý thì sao", Shawn Shen, người đồng sáng lập Memories AI, nói với TechCrunch. "Các thiết bị đeo thông minh, robot sử dụng AI cũng cần ghi nhớ. Đến cuối cùng, chúng cần khả năng lưu lại ký ức".

Shen tin AI sẽ cần ghi nhớ những gì nó nhìn thấy nếu muốn "thành công trong thế giới vật lý", và điều đó chỉ thể hiện được thông qua các cỗ máy trang bị trí tuệ nhân tạo thông minh. Với đích đến đó, Memories AI đang sử dụng các công cụ AI của Nvidia để xây dựng cơ sở hạ tầng riêng.

Đầu tuần này, Memories AI xuất hiện tại sự kiện GTC 2026 của Nvidia với vai trò đối tác. Công ty sử dụng mô hình ngôn ngữ thị giác suy luận Nvidia Cosmos-Reason 2 cùng ứng dụng tìm kiếm và tóm tắt video Metropolis nhằm phát triển công nghệ bộ nhớ hình ảnh của mình. Sự hợp tác được đánh giá là nước đi chiến lược giúp công ty của Shen tiếp tục tạo công nghệ "bộ nhớ thị giác".

Shawn Shen, nhà đồng sáng lập Memories AI Ben Zhou. Ảnh: Memories AI

Shen và Ben Zhou, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ Memories AI, từng đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo cho kính Meta Ray-Ban. Trong quá trình phát triển, cả hai suy nghĩ về cách người dùng thực sự sử dụng công nghệ này trong đời thực thế nào nếu không thể truy xuất dữ liệu video đang ghi lại. Họ quyết định rời Meta khi thấy môi trường không còn phù hợp cho mục tiêu này, sau đó thành lập công ty năm 2024 để tự phát triển công nghệ riêng, đặt trụ sở ở San Francisco.

Khả năng ghi nhớ và tạo ký ức nói chung được đánh giá là "địa hạt" khá mới mẻ trong lĩnh vực công cụ trí tuệ thông minh. OpenAI từng tích hợp tính năng ghi nhớ các cuộc trò chuyện cũ trên ChatGPT năm 2024 và tinh chỉnh một năm sau đó. xAI của Elon Musk và Google Gemini cũng ra mắt công cụ tương tự cho AI của mình trong hai năm qua.

Shen đánh giá, những cải tiến này chủ yếu tập trung vào bộ nhớ thuần văn bản vốn mang cấu trúc chặt chẽ và dễ lập chỉ mục hơn. Tuy nhiên, nó lại không hữu ích cho các ứng dụng AI vật lý, vốn tương tác với thế giới phần lớn bằng thị giác và hình ảnh.

Theo Shen, việc xây dựng thành công "tầng bộ nhớ thị giác" để giúp AI ghi nhớ đòi hỏi hai yếu tố: xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để nhúng và lập chỉ mục video vào định dạng dữ liệu có thể lưu trữ và truy xuất, và thu thập dữ liệu cần thiết để huấn luyện mô hình thực hiện điều đó.

Memories AI ra mắt Mô hình Bộ nhớ Thị giác Lớn (LVMM) vào tháng 7/2025 và cập nhật phiên bản LVMM 2.0 đầu năm nay. Mô hình giúp người dùng thực hiện thao tác tìm kiếm khoảnh khắc cụ thể trong chưa đầy một giây, đồng thời trao quyền đặt những câu hỏi phức tạp bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sử dụng các hình ảnh gợi ý để điều hướng thư viện video một cách mượt mà. Bên cạnh đó, phiên bản mới trang bị tính năng ứng dụng thực tế cao như sắp xếp kỷ niệm trong album cá nhân hay cải thiện phân tích và phản hồi các tình huống trong thời gian thực của camera an ninh.

Để thu thập dữ liệu, công ty tạo ra Luci, thiết bị phần cứng được các nhân viên đeo trên người và ghi lại video dùng cho việc huấn luyện mô hình. Tuy nhiên, Shen khẳng định họ không có ý định trở thành một công ty phần cứng hay bán thiết bị này. Họ chế tạo "chỉ vì không hài lòng" với các máy quay video có sẵn trên thị trường vốn chỉ tập trung vào độ phân giải cao và những định dạng video tốn pin.

Bên cạnh Nvidia, công ty cũng bắt tay với một số ông lớn công nghệ, nhưng không nêu chi tiết, trừ Qualcomm. Công ty sẽ sử dụng chip của hãng này cho các hệ thống của mình từ cuối năm nay, đồng thời dự kiến giới thiệu phiên bản LVMM phát triển riêng cho smartphone, kính thực tế ảo và máy tính cá nhân.

Kể từ khi ra đời năm 2024, Memories AI đã huy động 16 triệu USD, gồm vòng gọi vốn hạt giống 8 triệu USD hồi tháng 7/2025 và vòng mở rộng 8 triệu USD vài tháng sau đó. Các đơn vị đầu tư có Susa Ventures, Seedcamp, Fusion Fund và Crane Venture Partners.

"Về khía cạnh thương mại hóa, Memories AI sẽ tập trung nhiều hơn vào mô hình và cơ sở hạ tầng bởi chúng tôi nghĩ rằng, cuối cùng thị trường thiết bị đeo và robot sẽ bùng nổ", Shen nói thêm. "Tất nhiên, có lẽ chưa phải bây giờ".

Đức Hiệp tổng hợp