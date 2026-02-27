'Cha đẻ' Twitter: Hầu hết công ty rồi cũng phải sa thải vì AI

Sau khi cắt giảm 4.000 người tại công ty Block vì AI, Jack Dorsey, nhà đồng sáng lập Twitter (X), cho rằng các doanh nghiệp khác cũng sẽ sớm làm điều tương tự.

Ngày 26/2, công ty công nghệ tài chính Block thông báo sẽ cắt giảm 40% trong tổng số hơn 10.000 nhân viên. Các nhà đầu tư phản ứng tích cực khi cổ phiếu công ty tăng vọt 24% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Jack Dorsey, nhà sáng lập kiêm CEO Block, gọi đây là "quyết định khó khăn", còn Amrita Ahuja, Giám đốc tài chính, cho biết việc cắt giảm nhân sự giúp công ty chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng dài hạn tiếp theo. "Chúng tôi lựa chọn thay đổi cách vận hành vào giai đoạn hoạt động kinh doanh đang tăng tốc, đồng thời nhận thấy cơ hội tiến nhanh hơn với những nhóm nhỏ hơn, năng lực tốt, sử dụng AI để tự động hóa nhiều công việc hơn", Ahuja giải thích.

Dorsey cho rằng các công ty khác cũng sẽ thực hiện cải tổ nhân sự tương tự khi nhận thấy hiệu quả gia tăng nhờ công cụ thông minh. Ông nói: "Tôi tin trong vòng một năm tới, đa số doanh nghiệp sẽ đi đến cùng kết luận và thực hiện thay đổi cấu trúc tương tự. Tôi muốn thực hiện điều đó một cách trung thực theo điều kiện riêng thay vì bị buộc phải làm một cách thụ động".

Trên X, Dorsey cho biết phải đối mặt với lựa chọn sa thải dần trong vài tháng, vài năm, hoặc hành động ngay. Cuối cùng, ông chọn phương án thứ hai với lý do cắt giảm nhiều lần gây tổn hại đến tinh thần, sự tập trung và niềm tin mà khách hàng cũng như cổ đông đặt vào khả năng dẫn dắt của lãnh đạo công ty. Dorsey cũng đảm bảo động thái mới không phải do gặp khó khăn, vì công ty đang hoạt động mạnh mẽ với lợi nhuận gộp tiếp tục tăng trưởng.

Theo thông báo hôm 26/2, nhân viên bị cắt giảm sẽ nhận trợ cấp thôi việc tối thiểu 20 tuần tùy thâm niên, hưởng quyền sở hữu cổ phần đến hết tháng 5, sáu tháng bảo hiểm y tế, thiết bị của công ty và thêm 5.000 USD.

Quyết định của Block phản ánh xu hướng vận hành tinh gọn hơn khi AI phát triển. Các công ty khác như Pinterest, CrowdStrike và Chegg trước đó thông báo giảm việc làm và trực tiếp đề cập lý do AI đang định hình lại đội ngũ nhân sự. Amazon cũng cho biết, họ cần ít tầng lớp hơn để vận hành nhanh, xem AI là "công nghệ mang tính chuyển đổi mạnh mẽ nhất từng thấy kể từ sau Internet" trong thông báo sa thải tháng 10 năm ngoái.

Jack Dorsey đồng sáng lập Twitter năm 2006 cùng Evan Williams và Biz Stone. Ông rời vị trí CEO năm 2007 rồi quay lại từ 2015, sau đó tiếp tục từ chức năm 2021. Twitter được bán lại cho Elon Musk với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022 và đổi tên thành X. Hiện Dorsey tập trung quản lý công ty thanh toán Block, trước đây gọi là Square.

Thu Thảo (Theo CNBC, CNN)