Meghan Markle cứu trợ nạn nhân vụ cháy rừng

CaliforniaDiễn viên Meghan Markle hoãn chiếu series "With love, Meghan" để tập trung hỗ trợ nạn nhân khu vực cháy rừng.

Theo People, dự án mới của nữ công tước xứ Sussex - Meghan Markle, 44 tuổi - dời lịch chiếu từ ngày 15/1 đến ngày 4/3. Cô cho biết: "Tôi cảm ơn các đối tác tại Netflix ủng hộ việc hoãn dự án để chúng ta có thể tập trung giúp những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tại quê nhà của tôi".

Meghan Markle (thứ hai từ trái qua) và chồng cô - Công tước Harry (phải) - động viên tình nguyện viên của tổ chức World Central Kitchen, những người đang tham gia hoạt động cứu hỏa ở Los Angeles, hôm 10/1. Ảnh: Fox 11

California có ý nghĩa đặc biệt với Meghan, là nơi cô sinh ra và hiện định cư bên chồng - công tước Harry, 41 tuổi - và hai con Archie, sáu tuổi, Lilibet, bốn tuổi. Series mới được mô tả như sự tri ân của cô dành cho "vẻ đẹp của miền nam" vùng đất này.

Theo đơn vị phát hành, With Love, Meghan là series truyền cảm hứng, "giúp hình dung lại thế nào là một chương trình về phong cách sống". Nữ công tước đan xen các hoạt động nội trợ như nấu ăn, làm vườn với những cuộc trò chuyện thân tình cùng nhiều khách mời là bạn bè như đầu bếp Roy Choi, diễn viên Abigail Spencer - bạn diễn trong Suits, và nghệ sĩ hài Mindy Kaling.

Trailer phim "With Love, Meghan" Trailer series "With Love, Meghan". Video: Netflix

Những ngày qua, vợ chồng công tước Harry - Meghan tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại địa phương. Hôm 10/1, cặp sao thăm tổ chức cứu trợ World Central Kitchen ở Pasadena, trao thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các nạn nhân và nhân viên cứu hộ. Họ còn quyên góp đồ dùng cần thiết, phục vụ bữa ăn cho những gia đình, người cao tuổi không may. Minh tinh Jennifer Garner cũng là tình nguyện viên tại đơn vị này.

Trước đó, truyền thông cho biết cặp sao đón bạn bè, người thân đang sơ tán về lưu trú tại biệt thự trị giá 14 triệu USD của họ ở khu Montecito. Trên trang web gia đình, cả hai kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những cộng đồng gặp khó khăn, quyên góp tiền của cho các tổ chức nhân đạo. Thông qua quỹ Archewell Foundation, vợ chồng Harry - Meghan hỗ trợ tài chính cho vài cơ sở từ thiện, cam kết tiếp tục đóng góp dự án phục hồi và tái thiết khu vực.

Meghan Markle sinh năm 1981 tại California, tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình. Năm 2018, Meghan kết hôn với Harry - con trai út của Vua Charles và cố Công nương Diana. Cả hai đón con đầu lòng Archie năm 2019 và rời hoàng gia để đến Mỹ vào một năm sau. Năm 2021, cặp sao có con thứ hai - bé Lilibet.

Meghan Markle thăm ngôi nhà bị đổ nát tại khu Altedena hôm 10/1. Ảnh: Pasadena Star-news

Ngoài vợ chồng Harry - Meghan, danh sách dàn sao quyên góp hiện có thêm ca sĩ Beyoncé, 44 tuổi, và minh tinh Eva Longoria, 50 tuổi. Theo Variety ngày 13/1, quỹ BeyGOOD, do Beyoncé sáng lập vào năm 2013, thông báo chi 2,5 triệu USD cho những người mất nhà cửa tại hai khu dân cư Altadena và Pasadena, cũng như nhà thờ, trung tâm cộng đồng ở các khu vực chịu ảnh hưởng khác. Trên trang cá nhân ngày 12/1, Eva Longoria cho biết gửi 50.000 USD đến tổ chức This Is About Humanity để giúp đỡ các nhân viên tuyến đầu, nông dân, người lao động nhận lương theo ngày và các gia đình gặp nạn.

Nhiều hãng phim Hollywood tài trợ hàng triệu USD cho các vùng bị cháy rừng để khắc phục hậu quả sau thảm họa. Hôm 13/1, hãng Warner Music và quỹ Blavatnik cam kết góp một triệu USD cho những hoạt động cứu trợ, tái thiết cộng đồng. Ba ngày trước đó, Walt Disney trao 15 triệu USD với mục đích tương tự. Paramout và Fox Corps. tặng một triệu USD cho Hội chữ thập đỏ Mỹ và Sở cứu hỏa Los Angeles. Live Nation - công ty chuyên tổ chức sự kiện giải trí - dự kiến tổ chức hòa nhạc gây quỹ FireAid tại nhà thi đấu Intuit Dome vào ngày 30/1, theo Variety.

Hôm 7/1 (giờ địa phương), các đám cháy rừng bùng lên ở ba khu vực thuộc miền nam California gồm Pacific Palisades, Eaton và Hurst, buộc hơn 100.000 người phải sơ tán. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hàng loạt biệt thự của dàn sao Hollywood, trong đó có những ngôi nhà gắn bó với họ hơn mấy chục năm. Loạt sự kiện điện ảnh cũng bị hoãn theo.

Truyền thông Mỹ nhận định đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất lịch sử Los Angeles. Tính đến ngày 13/1, có ít nhất 24 người tử vong, hơn 10.000 công trình bị phá hủy.

Phương Thảo (theo People)