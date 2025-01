Meghan Markle ra mắt series về phong cách sống

Cựu diễn viên Meghan Markle tung trailer "With Love, Meghan", khoe kỹ năng nấu nướng và làm vườn, ngày 2/1.

Trailer ra mắt sau một ngày Meghan Markle, 44 tuổi, trở lại mạng xã hội bằng video đón năm mới bên bờ biển cùng chồng - Harry, công tước xứ Sussex. Trên Instagram ngày 2/1, cựu diễn viên đăng đoạn phim giới thiệu, hy vọng được mọi người yêu thích. Show dự kiến lên sóng vào ngày 15/1 trên nền tảng Netflix.

Trailer phim "With Love, Meghan" Trailer "With Love, Meghan" có sự tham gia của công tước Harry (xuất hiện ở phút 1:24). Video: Netflix

Đơn vị phát hành mô tả With Love, Meghan là series đầy cảm hứng, "tái định hình chương trình về phong cách sống". Nữ công tước đan xen các hoạt động nội trợ với những cuộc trò chuyện thân tình cùng nhiều khách mời là bạn bè mới, cũ như đầu bếp Roy Choi, diễn viên Abigail Spencer - bạn diễn trong Suits, và nghệ sĩ hài Mindy Kaling.

"Meghan sẽ chia sẻ mẹo vặt và bí quyết cho tất cả, ưu tiên theo đuổi niềm vui thay vì sự hoàn hảo, đồng thời nhấn mạnh việc chúng ta có thể tạo ra cái đẹp từ những điều bất ngờ một cách dễ dàng", trích phần giới thiệu của Netflix. Tờ Hollywood Reporter nhận xét loạt phim của sao Suits có thể gợi nhớ các show tương tự của doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình Martha Stewart - người tiên phong về thể loại show phong cách sống.

Series do đạo diễn Michael Steed thực hiện, gồm tám tập với thời lượng 33 phút mỗi tập. Công ty Archewell Productions của Harry - Meghan là đơn vị sản xuất, phối hợp The Intellectual Property Corporation - bộ phận của hãng Sony Pictures Television.

With Love, Meghan là dự án thứ năm của cặp sao và Netflix. Năm 2020, cả hai được cho ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với hãng sau khi rời Hoàng gia Anh. Ba dự án đầu lần lượt là phim tài liệu Harry & Meghan (2022) - đạt hơn 2,4 triệu lượt xem trong ngày phát hành, Live To Lead (2023) và Hearts of Invictus (2023). Tháng 12/2024, vợ chồng công tước ra mắt tác phẩm tiếp theo - Polo - xoay quanh bộ môn thể thao quý tộc cùng tên.

Ngoài phim ảnh, cả hai từng ra mắt tự truyện, podcast về cuộc sống lúc còn trong hoàng tộc. Năm 2023, Harry phát hành hồi ký Spare nhưng vấp nhiều phản ứng tại quê nhà. Meghan cũng tiết lộ nhiều điều về khoảng thời gian làm dâu ở Anh trên chương trình phát thanh Archetypes của Spotify đến khi hai bên ngừng hợp tác hồi tháng 6/2023.

Trailer phim "Polo" - Harry Meghan Trailer phim "Polo" do vợ chồng Harry - Meghan sản xuất. Video: Netflix

Harry và Meghan kết hôn tháng 5/2018, đón con trai đầu lòng - Archie - năm 2019. Một năm sau, cả hai thông báo rời hoàng gia và đến Mỹ. Khi họ chuyển đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Theo US Weekly, vợ chồng đang sống trong biệt thự trị giá 14 triệu USD tại khu dân cư Montecito, California. Tháng 6/2021, cặp sao có con gái thứ hai - bé Lilibet.

Hãng tin cho biết hiện Meghan Markle tập trung chăm lo gia đình, tìm kiếm sự bình yên bên chồng con. Vợ chồng cô thích nhịp sống ở Montecito vì nơi này có sự riêng tư để cả nhà có cuộc sống bình thường sau những chuyện ồn ào ở Anh. Cặp sao thích duy trì lối sống lặng lẽ, thường dành thời gian đi bộ đường dài, nấu ăn cùng nhau.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình công tước năm 2021. Ảnh: Instagram Alexi Lubomirski

Theo nguồn tin, Meghan có nhóm bạn người nổi tiếng là MC Ellen DeGeneres, cựu vận động viên tennis Serena Williams - những người cô tin tưởng. Ngoài ra, cô thân với hội các bà mẹ địa phương, thường xuyên gặp gỡ họ. Người này cho biết cựu diễn viên cũng có mối quan hệ tốt với nhiều hàng xóm là doanh nhân.

Phương Thảo (theo Variety, US Weekly)