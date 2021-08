Megan Fox tham gia ‘The Expendables 4’

Minh tinh Mỹ Megan Fox đóng nữ chính trong "The Expendables 4”, sát cánh các ngôi sao hành động một thời.

Ngày 30/8, The Hollywood Reporter đưa tin Fox và 50 Cent, ngôi sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa đảm nhận các nhân vật mới. Bộ tứ Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture và Sylvester Stallone tiếp tục thể hiện nhân vật cũ. Phần bốn đánh dấu sự trở lại của loạt phim sau bảy năm kể từ The Expendables 3 (2014), dự kiến khởi quay tháng 10, ngày phát hành chưa công bố.

Megan Fox hiện là gương mặt nữ duy nhất trong phần bốn. Nữ diễn viên sinh năm 1986 nổi tiếng với hình ảnh sexy qua loạt phim Transformers của đạo diễn Michael Bay. Cô cũng được biết đến với một số dự án như Jennifer's Body (2009), series Teenage Mutant Ninja Turtles. Năm nay, Megan Fox xuất hiện trong tác phẩm kinh dị Till Death và phim tội phạm Midnight in the Switchgrass đóng cùng Bruce Willis.

Megan Fox trong phim kinh dị "Till Death". Ảnh: Screen Media

The Expendables 4 do Scott Waugh - từng thực hiện Need for Speed (2014) và Acts of Valor (2012) - đạo diễn. Spenser Cohen viết kịch bản, Max Adams và John Joseph Connolly chỉnh sửa. Chi tiết cụ thể được giữ kín, nhưng nội dung chính vẫn bám sát tinh thần loạt phim, kể về một nhóm lính đánh thuê lâu năm. Nguồn tin THR cho biết phần mới tập trung vào nhân vật của Jason Statham nhiều hơn là Sylvester Stallone như các phần trước.

Nam diễn viên Jason Statham sản xuất cùng Kevin King Templeton, Les Weldon, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein và Jonathan Yunger. Trên THR, Jeffrey Greenstein - chủ tịch Millennium Media - cho biết phim "đảm bảo tính giải trí", các ngôi sao mới được bổ sung để giữ sự mới mẻ và thú vị.

The Expendables là loạt phim hành động kể về nhóm lính đánh thuê lão làng do Barney Ross (Sylvester Stallone) cầm đầu, thực hiện những phi vụ khác nhau. Phần đầu ra mắt năm 2010, do Sylvester Stallone đạo diễn, quy tụ các ngôi sao hành động nổi tiếng thập niên 1980, 1990 như Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Hai phần tiếp theo lần lượt ra mắt năm 2012 và 2014, đều đổi đạo diễn, biên kịch. Tổng doanh thu loạt phim đạt hơn 800 triệu USD toàn cầu.

Cảnh hành động trong 'The Expendables 3' Cảnh phim "The Expendables 3". Video: Millennium Films

Sơn Phước (Theo The Hollywood Reporter)