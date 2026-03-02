Medvedev mắc kẹt vì chiến sự Trung Đông

UAETay vợt Daniil Medvedev vẫn chưa thể rời UAE, sau khi vô địch giải ATP 500 Dubai Championships hôm 28/2.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội hôm 1/3, Medvedev cho biết: "Ở đây, tất nhiên tình hình là bất thường. Không phận bị đóng cửa. Tức là không ai biết khi nào chúng tôi có thể cất cánh. Không rõ việc này sẽ kéo dài lâu hay không. Vậy nên, chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài giờ, vài ngày tới".

Medvedev (giữa) nhận cup vô địch trên sân Trung tâm, ở tổ hợp Aviation Club Tennis, Dubai, UAE hôm 28/2. Ảnh: ATP

Do căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau khi Mỹ - Israel không kích Iran, Medvedev và các tay vợt khác vẫn gặp rắc rối khi toàn bộ các chuyến bay rời Dubai bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Sân bay quốc tế Dubai thậm chí bị hư hại trong loạt đòn đáp trả bằng tên lửa của Iran đêm 28/2, khi các cuộc tấn công lan rộng khắp các quốc gia Vùng Vịnh và Trung Đông.

Medvedev nghiễm nhiên thắng ở trận chung kết trước Tallon Griekspoor do tay vợt người Hà Lan rút lui vì chấn thương, qua đó lên ngôi mà không cần thi đấu trận cuối. Đây là danh hiệu thứ 23, cũng là chức vô địch thứ hai trong năm của anh, sau lần đăng quang tại Brisbane hồi tháng 1.

Đại diện của Medvedev cho biết họ đang tìm cách đưa nhà vô địch Dubai rời khỏi UAE. Điều này cần diễn ra trước thềm Indian Wells Masters, giải đấu dự kiến khởi tranh tại California tuần tới.

Bên cạnh Medvedev, những tay vợt vào sâu ở nội dung đơn như Griekspoor hay Andrey Rublev cũng đang mắc kẹt ở Dubai. Tương tự là trường hợp của những tay vợt vô địch đôi nam Harri Heliovaara và Henry Patten.

Tin tốt cho Medvedev hay Rublev là họ sẽ không phải thi đấu cho đến thứ Sáu hoặc thứ Bảy tuần sau, do được miễn thi đấu vòng đầu. Tuy nhiên, sự gián đoạn trong việc di chuyển nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của hai tay vợt Nga cho giải Masters 1000 đầu tiên trong năm.

May mắn hơn những tay vợt kể trên là Alexander Bublik, người bị loại từ vòng hai Dubai Championships. Chuyến bay tới Las Vegas của anh cất cánh trước khi loạt tên lửa đạn đạo rơi xuống Dubai. Tay vợt số 10 thế giới nhờ đó có mặt sớm tại Mỹ để chuẩn bị cho các giải Masters 1000 tháng này, tại Indian Wells và Miami.

Vy Anh