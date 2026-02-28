Medvedev không đấu vẫn vô địch Dubai Championships

UAETay vợt cựu số 1 thế giới Daniil Medvedev vô địch giải ATP 500 ở UAE, nhờ đối thủ Tallon Griekspoor rút lui trước trận chung kết.

"Đây không phải cách thắng tôi muốn ở một trận chung kết", Medvedev viết trên tài khoản X cá nhân, sau khi Griekspoor trước chung kết ít giờ, hôm 28/2. "Hy vọng chấn thương của Griekspoor không nghiêm trọng. Chúc cậu ấy sớm bình phục".

Ở trận bán kết thắng Andrey Rublev, Griekspoor đã dính chấn thương gân kheo trái. Tay vợt Hà Lan tiếp đất không tốt sau một pha giao bóng. Dù di chuyển không thoải mái trong phần còn lại, Griekspoor vẫn đánh bại Rublev. Tuy nhiên, tay vợt số 25 thế giới không kịp hồi phục cho trận tranh cup và quyết định rút lui.

Medvedev giành danh hiệu thứ 23. Đây cũng là chức vô địch thứ hai trong năm của anh, sau lần đăng quang tại Brisbane hồi tháng 1. Danh hiệu tại Dubai mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp tay vợt 30 tuổi vô địch một sự kiện hai lần. Trước đó, Medvedev từng lên ngôi tại đây vào năm 2023.

Medvedev (giữa) nhận cup vô địch trên sân Trung tâm, ở tổ hợp Aviation Club Tennis, Dubai, UAE hôm 28/2. Ảnh: ATP

Chiến thắng cũng giúp Medvedev xây chắc vị trí thứ 11 trên bảng thứ bậc ATP, đồng thời rút ngắn cách biệt với số 10 Alexander Bublik. Hiện khoảng cách giữa hai tay vợt chỉ là 45 điểm. Lần gần nhất Medvedev nằm trong top 10 là tháng Sáu năm ngoái.

Với danh hiệu thứ 21 trên mặt sân cứng, Medvedev đã sánh ngang với Jannik Sinner ở vị trí số hai trong danh sách những tay vợt đang thi đấu có nhiều chức vô địch nhất ở mặt sân này. Dẫn đầu là Novak Djokovic với 72 chiếc cup sân cứng.

Sau Dubai, điểm đến tiếp theo của Medvedev là nước Mỹ với hai sự kiện Masters 1000 ở Indian Wells và Miami. Tại Indian Wells, tay vợt Nga từng hai lần đăng quang.

Do căng thẳng leo thang ở Trung Đông bắt nguồn từ chiến tranh Mỹ - Iran, Medvedev và các tay vợt khác vẫn gặp rắc rối khi toàn bộ các chuyến bay rời Dubai đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới.

Theo The Athletic, đại diện của Medvedev cho biết họ đang tìm cách đưa nhà vô địch Dubai rời khỏi UAE. Điều này cần diễn ra trước thềm Indian Wells Masters, giải đấu dự kiến khởi tranh tại California vào tuần tới.

Tin tốt cho Medvedev là anh sẽ không phải thi đấu cho đến thứ Sáu hoặc thứ Bảy tuần sau, do được miễn thi đấu vòng đầu. Tuy nhiên, sự gián đoạn trong việc di chuyển nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của anh cho giải Masters 1000 đầu tiên trong năm.

