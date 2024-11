Mẹ vợ khư khư giữ đất vì sợ con cái bất hiếu sau khi chia thừa kế

'Chừng nào tao chết mới chia thừa kế cho chúng mày', là câu cửa miệng của mẹ vợ tôi khi khư khư ôm mảnh đất rất to ở đại lộ.

Cả hai vợ chồng tôi và vợ chồng chị gái của vợ cũng đã thống nhất sẽ không nhận tài sản mẹ vợ để lại (nếu có). Chúng tôi nhiều lần nói thẳng với mẹ vợ rằng không cần chia cho thừa kế cho mình, mẹ cứ để hết cho con trai cũng không sao. Thế nhưng mẹ vợ vẫn khăng khăng nói: "Làm thế đâu có được, con nào cũng là con, trai cũng như gái, chừng nào tao chết sẽ chia đều tài sản cho chúng mày".

Chuyện là mẹ vợ tôi cứ khư khư ôm mảnh đất rất to ở đại lộ, nhưng lúc nào cũng nói rõ to: "Chừng nào tao chết mới chia cho chúng mày" (chứ giờ thì đừng có mơ). Lý do là vì bà sợ nếu chia thừa kế sớm, các con sẽ xâu xé hết tài sản, rồi cuối cùng không ai chăm bà.

Nghe vậy riết, tôi cũng thấy nản, nên vẫn hay xúi vợ về nói với mẹ: "Cứ làm di chúc cho từ thiện toàn bộ tài sản đi, chứ ngoài con trai út của bà thì chẳng có ai trong nhà nhòm ngó gì tài sản của bà cả". Chúng tôi, từ con gái đến con rể hiếu thuận với bà hết mực vì coi bà là mẹ, chứ không phải vì "há mỏ trông chờ thừa kế".

Vì suy nghĩ đó nên tôi không muốn mẹ vợ đánh giá sự hiếu thảo của mình là do có tài sản thừa kế hứa hẹn. Chúng tôi chỉ muốn hiếu thảo không vụ lợi, nhưng mẹ vợ cứ nói mãi việc con người khác nhận thừa kế xong thì trở mặt, bất hiếu, nên bà nhất định chỉ chia sau khi qua đời. Còn chúng tôi cảm thấy lòng hiếu thảo của mình bị xem thường.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy bị xúc phạm khi mà các con gái, con rể của bà luôn hết lòng hiếu thảo, đối xử tốt với mẹ nhưng hễ lần nào gặp là bà lại luôn miệng kể về những câu chuyện xem được trên mạng rằng con cái nhà này, nhà kia lấy hết của thừa kế rồi bất hiếu với cha mẹ. Chẳng lẽ con cái nào cũng vậy? Tại sao mẹ không thể phân biệt được đâu là đứa con thực sự hiếu nghĩa mà cứ đánh đồng tất cả rồi cho rằng chia thừa kế sớm là con cái hỏng hết.

Lòng hiếu thảo chân thành của chúng tôi đang trở nên quá rẻ mạt chỉ vì chuyện phân chia thừa kế của mẹ vợ. Mà như vậy thì tôi chẳng thà không nhận để đỡ phải mang tiếng tham lam.

