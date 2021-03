Mẹ tỷ phú Elon Musk kể chuyện dạy con trong hồi ký

Sau khi ra mắt tại Mỹ với tên "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success" vào cuối 2019, tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Hungary, Nga, Hà Lan, Đức, Nhật Bản, Gruzia,... NXB Lao Động và Hải Đăng Books phát hành bản chuyển ngữ tiếng Việt vào đầu tháng ba, Minh Nhật dịch. Sách gồm năm phần: sắc đẹp, phiêu lưu, gia đình, thành công và sức khỏe. Ảnh: NXB Lao Động.