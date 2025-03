Mẹ thông minh sinh con thông minh?

Con thông minh là do di truyền từ người mẹ, đúng không? (Tú, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Dưới góc nhìn y khoa, trí thông minh có một phần do di truyền, tức là trên nhiễm sắc thể giới tính X sẽ có một số gene quy định trí thông minh. Do đó, nhiều người cho rằng trí thông minh của con do gene mẹ quyết định vì nữ giới mang nhiễm sắc thể XX, trong khi bố mang nhiễm sắc thể XY. Tuy nhiên, gene di truyền này còn có ở một số nhiễm sắc thể thường khác như nhiễm sắc thể số 5, 16, còn gọi là kết hợp của nhiều gene tác động cộng gộp với nhau để hình thành trí thông minh di truyền.

Thực tế, vấn đề di truyền chỉ đóng góp 50-60% trong việc hình thành trí thông minh của con, còn lại phụ thuộc vào tác động từ môi trường, cách giáo dục, giáo dưỡng của gia đình và xã hội.

Trí thông minh của trẻ là tổng hợp của nhiều yếu tố, gồm di truyền và tác động từ môi trường. Ảnh: Theo CNBC

Do đó, trí thông minh của trẻ không hoàn toàn do di truyền mà là tổng hợp của nhiều yếu tố. Bố mẹ cần chăm sóc, bổ sung thực phẩm giàu chất sắt như thịt gia cầm, thịt đỏ, rau xanh (cải bó xôi, bina), hải sản, đậu nành, các loại đậu, các vitamin cần thiết để trẻ phát triển khỏe mạnh.

Mỗi đứa trẻ có sở thích và tài năng khác nhau, như đứa thích thể thao, ca hát, đứa yêu thích nhiếp ảnh, cắm hoa, vẽ tranh, chăm sóc thú cưng... Gia đình cần quan tâm, tạo điều kiện để con được khám phá và phát triển thông minh hơn.

TS. BS Phan Thị Huyền Thương

Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội