Mẹ Britney Spears phản bác hồi ký của con

Bà Lynne Spears phủ nhận nhiều thông tin Britney Spears viết trong hồi ký, cho biết không vứt các món đồ con yêu thích.

Trên Instagram cá nhân ngày 10/11, Lynne đăng hình ảnh các món đồ của con gái nhằm chứng minh bà vẫn giữ chúng. Theo cuốn The Woman in Me, ca sĩ cho biết sau khi điều trị tâm lý tại cơ sở y tế năm 2019, cô về nhà và không tìm thấy những "đồ vật quý giá" gồm búp bê Madame Alexander và các tác phẩm cô từng sáng tác, nên cho rằng cha mẹ đã vứt chúng.

Những món đồ của Britney Spears thời thơ ấu. Ảnh: Instagram Lynne Spears

Lynne đáp trả: "Mẹ sẽ không bao giờ làm điều đó bởi nó tàn nhẫn. Mẹ biết con trân trọng những thứ đó thế nào, chúng cũng quan trọng với mẹ bởi chúng ta dành nhiều năm để sưu tập. Đương nhiên mẹ vẫn giữ tất cả, sẵn lòng gửi trả nếu con muốn. Xin hãy trả lời và biết rằng mẹ yêu con rất nhiều".

Sau khi Britney thoát quyền giám hộ năm 2021, mối quan hệ của cả hai có nhiều căng thẳng. Tháng 7/2022, Britney cho biết từng bị Lynne xa lánh, nói dối và bóc lột. Cô còn chỉ trích mẹ là người đạo đức giả khi giả vờ không biết cuộc sống khổ sở của cô lúc bị giám hộ. Ca sĩ nói bà lợi dụng cuộc đời bi kịch của cô để viết sách kiếm tiền.

Dù vậy hồi tháng 5, họ làm hòa. "Người mẹ thân yêu xuất hiện trước cửa nhà tôi sau ba năm. Gia đình luôn gặp vấn đề cần giải quyết nhưng thời gian sẽ chữa lành tổn thương. Tôi có thể nói những điều thầm kín sau thời gian dài, thật may mắn vì cả hai cố gắng sửa chữa mọi chuyện và uống cà phê với nhau", Britney viết trên Instagram.

Lynne Spears và Britney Spears năm 2000. Ảnh: Film Magic

Britney Spears 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!..., I Did It Again hay Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

MV 'Baby One More Time' - Britney Spears MV "Baby One More Time". Video: YouTube Britney Spears

Bà Lynne và ông Jamie - cha Britney - ly dị năm 2002. Spears bị giám hộ từ năm 2008 đến 2021, chịu sự kiểm soát bởi cha James Parnell Spears và luật sư ở các vấn đề tài chính, cuộc sống cá nhân. Britney và mẹ từ đó cũng ít gặp nhau. Bà từng nhiều lần bị người hâm mộ ca sĩ chỉ trích vì nộp đơn đòi con gái trả các phí pháp lý liên quan đến phiên tòa đòi quyền giám hộ của cô.

Britney viết The Woman in Me sau khi thoát quyền giám hộ, nói người hâm mộ xứng đáng được biết rõ về cuộc đời cô, "không còn âm mưu hay sự dối trá". Sách 275 trang kể về cuộc đời thăng trầm gồm sự nghiệp, chuyện tình cảm, gia đình và bạn bè. Ca sĩ cho biết quãng thời gian bị cha kiểm soát biến cô thành robot, đánh mất bản thân và niềm đam mê với âm nhạc. Cô còn kể mối tình đau khổ với Justin Timberlake: từng phá thai, bạn trai ngoại tình.

Thanh Giang