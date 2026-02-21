Tài tử Trung Quốc Lý Á Bằng khiến nhiều khán giả xúc động khi đăng video mẹ già đón anh về nhà sau khi đi chúc Tết.

Theo Hunan Daily, Tết âm lịch năm nay, Lý Á Bằng về quê ít ngày ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với mẹ, thăm họ hàng, người quen. Trong video trên trang cá nhân, anh tiết lộ do uống rượu với hàng xóm láng giềng, khi về, anh đành nhờ mẹ lái xe tới đón. Mẹ của tài tử năm nay 83 tuổi, nhanh nhẹn và tinh mắt. Á Bằng khen tài lái xe của mẹ và nói: "Trong nhà có người già thật là phước".

Mẹ 83 tuổi lái xe đón Lý Á Bằng về nhà Lý Á Bằng bên mẹ già. Video: Bilibili

Mẹ của diễn viên là bác sĩ nhi khoa đã nghỉ hưu, cha của anh qua đời nhiều năm trước. Trên Ifeng, Lý Á Bằng từng nói cha mất là một trong ba biến cố lớn nhất trong đời.

Video bên mẹ già của Lý Á Bằng thu hút hàng nghìn bình luận, nhiều khán giả cho biết những hình ảnh giản dị, đời thường nhưng làm họ "xúc động tan chảy" vì tình thân. Các fan viết: "Mong các cụ già đều khỏe mạnh, không có lo âu", "Mong là khi 83 tuổi cháu cũng lái xe được như bác", "Những người mẹ đều là siêu nhân".

Lý Á Bằng không tiết lộ có đoàn tụ con gái - Hạ Hạ, 4 tuổi - hay không. Từ khi cha mẹ ly hôn giữa năm 2025, Hạ Hạ ở với mẹ - người mẫu Hải Hà Kim Hỷ. Tết năm nay, Kim Hỷ đưa con gái về quê ngoại ở tỉnh Tứ Xuyên. Khi livestream hồi tháng 1, Kim Hỷ nói cô và chồng cũ thường xuyên liên lạc. Chỉ cần có thời gian rảnh, Lý Á Bằng đều tới đón con đi chơi nhưng những tháng gần đây anh quá bận vì lịch livestream bán hàng dày đặc.

Lý Á Bằng, 55 tuổi. Ảnh: Weibo

Hai tháng qua, tin tức liên quan Lý Á Bằng nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Sự việc bắt đầu từ video dài 31 phút mà diễn viên đăng trên trang cá nhân, trong đó anh thừa nhận bất lực khi bị chủ nhà đòi tiền thuê mặt bằng mà anh đang sử dụng làm bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên - cơ sở từ thiện phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch, khoản tiền nợ hơn 26 triệu nhân dân tệ (98 tỷ đồng).

Video làm khán giả nhìn lại chặng đường Lý Á Bằng đóng góp cho bệnh viện. 20 năm qua, bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên do anh sáng lập, quản lý, phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch cho trẻ nghèo. Hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng video cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ, cho biết họ được chăm sóc chu đáo, được bệnh viện chi trả phí đi lại, sinh hoạt khi đến Bắc Kinh chữa trị.

Những video "người thật, việc thật" làm hàng triệu khán giả cảm động. Thời gian qua, hơn 1,5 triệu lượt người chuyển khoản ủng hộ bệnh viện, giúp Lý Á Bằng trả nợ đồng thời duy trì bệnh viện. Đầu tháng 2, Lý Á Bằng cho biết tìm được địa điểm mới để chuyển bệnh viện.

Khán giả không chỉ giúp Lý Á Bằng cứu bệnh viện mà còn đổ xô mua sản phẩm mà tài tử bán trong các phiên livestream. Theo Sichuan Guancha, tối 30/1, Á Bằng giới thiệu mặt hàng trà Phổ Nhĩ, thu hút 40 triệu lượt xem trong 6 giờ. Diễn viên kêu gọi người xem "mua hàng theo lý trí" nhưng các dòng sản phẩm đều bán hết với tốc độ chóng mặt. Trong đó, sản phẩm cao cấp trị giá 12.888 nhân dân tệ một phần (48 triệu đồng), bán hết sau 12 giây. Khán giả gọi 30/1 là "đêm của Lý Á Bằng". Diễn viên cúi gập người cảm ơn fan giúp anh vượt qua giai đoạn gian nan.

Tài tử phá kỷ lục của bản thân đồng thời vào danh sách diễn viên có sức hút nhất lĩnh vực livestream bán hàng. Kỷ lục trước đó anh đạt được là vào ngày 23/1, với doanh thu 100 triệu tệ (gần 14,4 triệu USD). Những thành tích gần đây vượt xa so với kết quả mà Á Bằng đạt được năm 2025. Năm ngoái, anh livestream tổng cộng 89 buổi, doanh số bình quân từ 2,5 triệu tệ đến 5 triệu tệ.

Cảnh "nhất tiễn song điêu" của Lý Á Bằng Lý Á Bằng đóng Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu" 2003. Video: Bilibili

Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Năm 2023, anh thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ do đầu tư bất động sản thua lỗ. Diễn viên bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Lý Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Tài tử từng gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực bản thân kém hơn so với anh mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư bất động sản, kinh doanh.

Như Anh (theo Hunan Daily)