Lý Á Bằng ly hôn lần hai

Tài tử "Anh hùng xạ điêu" Lý Á Bằng chia tay người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm cưới.

Theo Sina, ngày 14/10, cả hai cùng thông báo tình trạng hôn nhân qua tài khoản Weibo, theo đó, họ hoàn tất thủ tục được một thời gian. Hải Hà Kim Hỷ nuôi con gái, cả hai cùng thực hiện nghĩa vụ nuôi con.

Lý Á Bằng và Kim Hỷ cho biết vốn không định công bố việc ly hôn vì mong cuộc sống tĩnh lặng song vì nhiều bạn bè, khán giả quan tâm, họ thông báo sự việc. "Hiện chúng tôi đều ổn", cả hai viết trong thông cáo chung.

Tài tử và Hải Hà Kim Hỷ kết hôn năm 2022, con gái được ba tuổi. Kim Hỷ 35 tuổi, nổi tiếng từ cuộc thi Miss World Trung Quốc năm 2011, từ đó theo nghề người mẫu. Cô còn đóng vai nhỏ trong các phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương.

Lý Á Bằng, Kim Hỷ và con gái năm 2023. Ảnh: Sina

Á Bằng 54 tuổi, từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, có con gái năm nay 19 tuổi, cặp sao ly hôn năm 2013.

Những năm gần đây, Lý Á Bằng kinh doanh thất bại, năm 2023, anh thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD) do đầu tư bất động sản thua lỗ. Anh bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Theo Sina, hiện thu nhập của Lý Á Bằng chủ yếu từ livestream bán hàng. Anh thường xuyên công tác, ngày ngủ ba đến bốn tiếng. Tài tử gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực bản thân kém hơn so với anh mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư bất động sản, kinh doanh.

Hải Hà Kim Hỷ từng livestream bán hàng để có thêm thu nhập, phụ Lý Á Bằng trả nợ. Lý Á Bằng từng phản đối vợ làm nghề này vì sợ cô chịu áp lực dư luận. Nhưng Kim Hỷ kiên quyết đi làm, cô từng nói với Lý Á Bằng: "Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng vậy, dù mình làm gì hay kể cả không làm, cũng có người bình luận xấu tốt. Mình cứ kệ thôi".

Như Anh (theo Sina)