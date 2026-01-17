Khán giả cảm động vì Lý Á Bằng

Trung QuốcHàng trăm nghìn người thay đổi suy nghĩ "Lý Á Bằng bất tài" sau khi thấy những việc nghĩa hiệp của anh, chung tay giúp nghệ sĩ trả nợ.

Theo trang National Business Daily ngày 16/1, danh tiếng của Á Bằng, 55 tuổi, thay đổi theo hướng tích cực "sau một đêm" nhờ video dài 31 phút mà anh đăng trên trang cá nhân.

Ở video này, Lý Á Bằng nói về bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên mà anh và vợ cũ - danh ca Vương Phi - sáng lập, tài tử là đại diện pháp nhân. Bệnh viện nhằm giúp đỡ phẫu thuật miễn phí cho trẻ nghèo mắc dị tật hở hàm ếch. Lý Á Bằng thành lập bệnh viện vì con gái của anh và Vương Phi - Lý Yên - mắc dị tật này, cả hai từng đi nhiều nơi tìm cách chữa trị cho con, vì vậy thấu hiểu nỗi lòng của những gia đình có con bị dị tật.

Theo số liệu bệnh viện công bố ngày 16/1, 20 năm qua, quỹ của bệnh viện phẫu thuật miễn phí hơn 16.000 ca sứt môi và hở hàm ếch. Tài tử cho biết trong 10 năm đầu thành lập, anh không dùng tiền quyên góp cho công tác quản lý bệnh viện, bao gồm chi phí mặt bằng, chi phí cho nhân viên. Giai đoạn đó, những khoản này do công ty của Lý Á Bằng chi trả. 10 năm sau, khi các quy định về quản lý từ thiện chặt chẽ hơn, đội ngũ của Lý Á Bằng cũng trưởng thành hơn, họ sử dụng một phần tiền quyên góp cho công tác quản lý.

Diễn viên Lý Á Bằng. Ảnh: Douyin

Những năm gần đây, Lý Á Bằng lao đao vì kinh doanh, đầu tư thua lỗ. Bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên mắc nợ do chi phí mặt bằng tăng gấp đôi so với trước Covid-19. Việc di dời bệnh viện tốn kém, mặt khác bệnh viện còn cần phẫu thuật cho nhiều ca đã có lịch hẹn, dẫn đến Lý Á Bằng phải nhiều lần xin chủ nhà khất nợ. Hiện bệnh viện nợ tổng số tiền thuê mặt bằng khoảng 26 triệu nhân dân tệ (98 tỷ đồng). Chủ nhà kiện bệnh viện ra tòa, cuối năm 2025, tòa xử phía chủ nhà thắng kiện, yêu cầu phía bệnh viện trả nợ.

Trên tờ Thời Báo Công Ích, Lý Á Bằng nói: "Từ bỏ là việc dễ nhất, nhưng đây không phải chuyện của cá nhân tôi mà liên quan nhiều người. Theo luật pháp, chúng tôi vi phạm hợp đồng, chúng tôi tôn trọng phán quyết của tòa. Nhưng về tình, chúng tôi muốn dốc sức đến ca làm việc cuối cùng, hoàn thành hết những cuộc phẫu thuật cho trẻ đang chờ".

Thiên sứ Yên Nhiên là bệnh viện tư cho trẻ em phi lợi nhuận đầu tiên ở Trung Quốc. Theo Thời Báo Công Ích, quá trình phát triển, bệnh viện nhiều lần vấp phải nghi ngờ trong dư luận. Dù vậy, đội ngũ của Lý Á Bằng kiên trì đi qua sóng gió và tồn tại 20 năm, những thành tích hiện tại không dễ dàng có được.

Lý Yên, con gái Lý Á Bằng và Vương Phi, năm nay 20 tuổi. Ảnh: Red Note

Là bệnh viện phi lợi nhuận, theo quy định pháp luật, chi phí chữa bệnh phải theo mức giá quy định, người đóng góp cho bệnh viện không được chia hoa hồng. Lợi nhuận có được đều dùng cho vận hành, phát triển của bệnh viện (Thiên sứ Yên Nhiên còn phẫu thuật thu tiền đối với những trường hợp không được miễn phí).

Ông Từ Vĩnh Quang, chủ tịch danh dự một quỹ từ thiện lớn, nói điều đó có nghĩa mọi tài sản của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên đều là tài sản xã hội, người chi tiền, tổ chức không có quyền sở hữu tài sản, không được chia tài sản nếu bệnh viện có lợi nhuận. Ông nói: "Nếu tổ chức này đóng cửa, tài sản còn lại bắt buộc sử dụng cho hoạt động công ích xã hội, bất kỳ cá nhân nào cũng không được nhận một đồng".

Cảnh "nhất tiễn song điêu" của Lý Á Bằng Lý Á Bằng đóng đại hiệp Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Video: Bilibili

Hai ngày sau khi Lý Á Bằng công khai tình trạng hoạt động của bệnh viện, hàng trăm phụ huynh của trẻ mắc dị tật đăng ảnh con của họ trước và sau phẫu thuật, cảm ơn Lý Á Bằng và đội ngũ bác sĩ của bệnh viện. Tài tử cho biết xúc động trước việc làm của những phụ huynh này, vì anh hiểu, công khai ảnh của con mắc dị tật với bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào đều là điều không dễ dàng.

Từ chỗ bị coi là "kẻ thất bại, nợ nần", hiện hàng triệu người ca ngợi tinh thần của Lý Á Bằng, gọi anh là đại hiệp. Khi livestream tối 16/1, diễn viên thu hút hơn 900.000 người theo dõi, fan liên tục ấn nút "tặng quà" cho Lý Á Bằng, cho biết cảm động vì sự kiên trì, lòng tốt của tài tử.

Lý Á Bằng, Hứa Tình trong "Tiếu ngạo giang hồ" Lý Á Bằng đóng Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ". Video: Youku

Theo trang NBD, hai ngày qua, hơn 210.000 người gửi tiền vào tài khoản của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên, mục đích giúp bệnh viện trả nợ, tiếp tục vận hành, tổng số tiền hiện đạt 11 triệu nhân dân tệ (gần 41,5 tỷ đồng).

Lý Á Bằng cho biết số tiền này có thể thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật. Những ngày qua, anh nhận được nhiều đề nghị thiện ý như: cung cấp trang thiết bị cho bệnh viện, giới thiệu bệnh nhân, giới thiệu địa điểm mới cho bệnh viện. Diễn viên khóc, cảm ơn đóng góp của khán giả.

Nhiều người chia sẻ lại lá thư tài tử viết cho con gái Lý Yên, trong đó có đoạn:

"Lúc đưa con sang Mỹ phẫu thuật (hở hàm ếch), bố đã viết rằng: 'Thượng Đế cho con vết sẹo này, bố sẽ làm vết sẹo trở thành niềm tự hào của con'. Sau đó, bố thành lập Quỹ Thiên sứ Yên Nhiên.

10 năm qua, Yên Nhiên Thiên Sứ giúp đỡ hơn 10 nghìn em bé được phẫu thuật miễn phí. Khi nói chuyện với các gia đình nghèo, bố cảm nhận được sự khoan dung và biết ơn của họ với xã hội. Họ phải chịu đựng sự bất công nào đó, nhưng họ không hề oán hận. Khi nhận được sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhoi, họ run rẩy, đôi mắt ngấn lệ. Họ có thể gập người thậm chí quỳ xuống cảm ơn, bởi vì họ không giỏi nói năng khi cảm động. Ở họ có sự nhẫn nại nguyên thủy nhất của loài người cùng tình cảm thuần phác nhất. Yên Nhi, bố mong lớn lên con sẽ là người như thế".

Lý Á Bằng từng là tài tử hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng với các phim Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Từ năm 2011, anh ngừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh. Năm 2023, Lý Á Bằng thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ (5,8 triệu USD) do đầu tư bất động sản thua lỗ. Anh bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Vương Phi, ly hôn năm 2013. Năm 2022, anh đi bước nữa với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ, có con gái. Vợ chồng ly hôn năm ngoái, em bé ở với mẹ.

Theo Sina, hiện thu nhập của Lý Á Bằng chủ yếu từ livestream bán hàng. Anh thường xuyên công tác, ngày ngủ ba đến bốn tiếng. Tài tử gọi bản thân là "kẻ thất bại", thừa nhận năng lực bản thân kém hơn so với anh mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư bất động sản, kinh doanh.

Nghinh Xuân