Mẹ 75 tuổi chúc mừng Phan Đinh Tùng ra nhạc Tết

Mẹ 80 tuổi chúc mừng Phan Đinh Tùng ra nhạc

Ngày 11/2, Phan Đinh Tùng giới thiệu ca khúc nằm trong dự án Đinh Music - New Visual New Me, khởi động hồi cuối năm 2025. Tại sự kiện, bà Đinh Thị Phượng, sinh năm 1951, xuất hiện chúc mừng con trai.

Lần hiếm hoi Phan Đinh Tùng đưa mẹ cùng dự hoạt động showbiz. Trên sân khấu, anh chỉnh sửa trang phục, chỉ mẹ cách tạo dáng trước ống kính khi chụp ảnh kỷ niệm.