Mẹ 75 tuổi chúc mừng Phan Đinh Tùng ra nhạc Tết

Ngày 11/2, Phan Đinh Tùng giới thiệu ca khúc nằm trong dự án Đinh Music - New Visual New Me, khởi động hồi cuối năm 2025. Tại sự kiện, bà Đinh Thị Phượng, sinh năm 1951, xuất hiện chúc mừng con trai.
Lần hiếm hoi Phan Đinh Tùng đưa mẹ cùng dự hoạt động showbiz. Trên sân khấu, anh chỉnh sửa trang phục, chỉ mẹ cách tạo dáng trước ống kính khi chụp ảnh kỷ niệm.
Suốt nhiều năm làm nghề, Phan Đinh Tùng nói mẹ là động lực, cổ vũ anh mọi mặt. Khi anh lập gia đình, có con, mẹ dành nhiều lời khuyên, giúp ca sĩ trở thành người chồng, người cha trách nhiệm.
Suốt nhiều năm làm nghề, Phan Đinh Tùng nói mẹ là động lực, cổ vũ anh mọi mặt. Khi anh lập gia đình, có con, mẹ dành nhiều lời khuyên, giúp ca sĩ trở thành người chồng, người cha trách nhiệm.
Bà theo dõi con trai biểu diễn tại sự kiện. Năm mới, Phan Đinh Tùng cho biết điều ước lớn nhất là các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, bình an. "Tôi mong mẹ sẽ sống thật lâu để quây quần bên con cháu", ca sĩ nói.
Bà theo dõi con trai biểu diễn tại sự kiện. Năm mới, Phan Đinh Tùng cho biết điều ước lớn nhất là các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, bình an. "Tôi mong mẹ sẽ sống thật lâu để quây quần bên con cháu", ca sĩ nói.
Anh viết Happy New Year với ca từ đơn giản, dễ nhớ để mọi người có thể hát theo. Phan Đinh Tùng nói anh không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp nên còn hạn chế về chuyên môn. Tuy nhiên, qua bài hát, anh muốn lan tỏa thông điệp nhân văn về cuộc sống, giúp mọi người quên áp lực để đón xuân lạc quan.
Điểm nhấn trong ca khúc là phần rap của G-Ducky (hàng đầu, bên trái). Tại sự kiện, họ tái hiện không khí đón Tết bên nồi bánh chưng.
Điểm nhấn trong ca khúc là phần rap của G-Ducky (hàng đầu, bên trái). Tại sự kiện, họ tái hiện không khí đón Tết bên nồi bánh chưng.
Đến chúc mừng Phan Đình Tùng còn có nhiều đồng nghiệp thân thiết. Anh và ca sĩ Phương Thanh song ca Thu cuối - hit đình đám một thời của Yanbi, Mr. T. - được cả hai làm mới và phát hành đầu năm.
Đến chúc mừng Phan Đình Tùng còn có nhiều đồng nghiệp thân thiết. Anh và ca sĩ Phương Thanh song ca Thu cuối - hit đình đám một thời của Yanbi, Mr. T. - được cả hai làm mới và phát hành đầu năm.
Ở hậu trường, Phan Đinh Tùng tặng đàn chị một món quà để cảm ơn. Anh kể, đàn chị có sức ảnh hưởng nhiều với mình trong chặng đường làm nghề. Có thời gian, ca sĩ gặp khó khăn, phải nằm viện điều trị, Phương Thanh đến thăm và gửi tiền để anh lo viện phí.
"Mối ân tình này tôi không thể nào quên được". Còn Phương Thanh cho biết cả hai đang ấp ủ một số kế hoạch chung trong năm mới.
Ở hậu trường, Phan Đinh Tùng tặng đàn chị một món quà để cảm ơn. Anh kể, đàn chị có sức ảnh hưởng nhiều với mình trong chặng đường làm nghề. Có thời gian, ca sĩ gặp khó khăn, phải nằm viện điều trị, Phương Thanh đến thăm và gửi tiền để anh lo viện phí.
"Mối ân tình này tôi không thể nào quên được". Còn Phương Thanh cho biết cả hai đang ấp ủ một số kế hoạch chung trong năm mới.
Ca sĩ sinh năm 1975, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Ngồi bên em, Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba. Năm 2024, Phan Đinh Tùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, gây chú ý qua các tiết mục vũ đạo, hát thể loại nhạc sôi động. Cuối năm 2025, anh tổ chức Đinh Show - concert kỷ niệm tuổi 50.
Anh kết hôn ca sĩ Thái Ngọc Bích năm 2012, có con gái là Ngọc Châu, 12 tuổi và con trai là Trí Đức, 5 tuổi.
Ca sĩ sinh năm 1975, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Ngồi bên em, Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba. Năm 2024, Phan Đinh Tùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, gây chú ý qua các tiết mục vũ đạo, hát thể loại nhạc sôi động. Cuối năm 2025, anh tổ chức Đinh Show - concert kỷ niệm tuổi 50.
Anh kết hôn ca sĩ Thái Ngọc Bích năm 2012, có con gái là Ngọc Châu, 12 tuổi và con trai là Trí Đức, 5 tuổi.
Tân Cao
Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp