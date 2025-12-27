Phan Đinh Tùng tặng Tự Long nhẫn kim cương

Ca sĩ Phan Đinh Tùng tặng nghệ sĩ Tự Long nhẫn kim cương để cảm ơn đồng nghiệp vì góp mặt trong liveshow của anh, tối 26/12.

Diễn viên Tự Long là một trong những khách mời tại Đinh Show - concert kỷ niệm tuổi 50 của Phan Đinh Tùng. Sau phần biểu diễn chung, ca sĩ bất ngờ tặng món trang sức cho đàn anh. Anh cho biết Tự Long không nhận cát-xê khi tham gia chương trình, nên anh muốn tìm cách khác để bày tỏ lòng biết ơn.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng, diễn viên Tự Long trên sân khấu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ban đầu, món quà dự định được trao trong tiệc mừng sau đêm diễn, nhưng do nghệ sĩ phải ra sân bay gấp, Phan Đinh Tùng quyết định thực hiện ngay trên sân khấu. "Kim cương thể hiện tình cảm bền chặt", ca sĩ nói. Phan Đinh Tùng không tiết lộ giá trị chiếc nhẫn.

Phan Đinh Tùng nói về ý nghĩa chiếc nhẫn tặng Tự Long Phan Đinh Tùng nói về ý nghĩa chiếc nhẫn tặng Tự Long.

Tự Long nói về lý do từ chối nhận cát-xê: "'Mình không có tiền nhưng tiền không quan trọng. Trước đó, tôi chỉ nghĩ sẽ đến chia vui, chưa biết mình làm được điều gì. Tôi nói với Tùng: 'Em cứ để anh tự nhiên, đến lúc đó nếu cảm thấy hát được anh sẽ hát, còn không thì anh nói chuyện'".

Phan Đinh Tùng tấu hài cùng Tự Long Trích đoạn Tự Long, Phan Đinh Tùng tấu hài ngẫu hứng.

Trước đó, trong phần giao lưu, diễn viên Tự Long đặt ra thử thách diễn hài ứng biến theo phong cách chương trình Ơn giời, cậu đây rồi cho Phan Đinh Tùng. Tự Long đóng vai một nhà sản xuất, đang tìm đối tác tổ chức liveshow. Phan Đinh Tùng đến ứng tuyển, phải thể hiện tài năng ca hát. Anh trổ tài ca vọng cổ bằng tiếng Anh.

Sau tiết mục, Tự Long tiếp tục thể hiện ca khúc Tình đất (nhạc sĩ Tuấn Phương), đồng thời ngẫu hứng hát một đoạn nhạc chế xoay quanh biến động giá đất trong năm. Tự Long và Phan Đinh Tùng thân thiết sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, cùng luyện tập một số tiết mục.

Phan Đinh Tùng, Hà Lê hát 'Biển nhớ' Phan Đinh Tùng, Hà Lê hát "Biển nhớ".

Trong liveshow đón tuổi 50, Phan Đinh Tùng mang đến bức tranh âm nhạc đa sắc, kéo dài năm tiếng với gần 30 ca khúc. Nghệ sĩ gợi ký ức những năm 2000 qua loạt hit Sóng tình, Tình yêu diệu kỳ, Dòng thời gian. Phan Đinh Tùng cho biết năm 2003, anh từng vay 80 triệu đồng làm album nhưng thất bại. Sau đó, anh nghiên cứu gu âm nhạc của khán giả, viết bài Bởi vì anh yêu em. Nhờ tác phẩm, anh trả được nợ, có thêm fan.

Phan Đinh Tùng hát 'Người tình mùa đông' Phan Đinh Tùng đội tóc giả, hát "Người tình mùa đông".

Ca sĩ nhảy, hát Say một đời vì em, Người tình mùa đông phong cách disco. Ngoài ra, anh cũng thể hiện loạt ca khúc Noel kinh điển như Silent Night, O Holy Night, Feliz Navidad. Cuối show, anh biểu diễn Khúc hát mừng sinh nhật và tiết lộ dự án làm mới ca khúc với các nghệ sĩ quốc tế.

Phan Đinh Tùng cho biết tên chương trình - Đinh Show - mang nhiều ý nghĩa. "Đinh" là tên đệm, họ của mẹ anh, người khuyến khích anh theo đuổi âm nhạc. Ca sĩ cũng muốn nhắc lại nghệ danh "Phan Đinh Tùng", sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành "Phan Đình Tùng".

Ca sĩ sinh năm 1975, tên thật là Phan Thy Phương Tùng, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc: Ngồi bên em, Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba.

Bài, video: Hà Thu