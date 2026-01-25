Ca sĩ Phan Đinh Tùng, Phương Thanh làm mới "Thu cuối", bản hit đình đám một thời của Yanbi, Mr. T.

Phan Đinh Tùng, Phương Thanh làm mới 'Thu cuối' Ca khúc mới của Phan Đinh Tùng, Phương Thanh, ra mắt ngày 25/1. Video: Nhân vật cung cấp

Nói về lý do mời Phương Thanh hợp tác, Phan Đinh Tùng cho biết có sự gắn bó chặt chẽ với đàn chị trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Khi anh mới vào nghề, gặp biến cố sức khỏe, Phương Thanh giúp đỡ anh bằng một số tiền lớn. "Ân tình đó khiến chị em tôi gắn bó nhiều năm qua. Với âm nhạc, chúng tôi cùng thích những ca khúc mang tính hoài niệm", Phan Đinh Tùng nói.

Êkíp đặt tên MV là Có lẽ nào, câu hát quen thuộc trong bài Thu cuối. Theo Phan Đinh Tùng, bản gốc hướng tới lớp khán giả tuổi teen, mang màu sắc của những rung động đầu đời. Ở lần làm mới này, anh mong muốn khoác cho ca khúc diện mạo hiện đại hơn, chạm đến người nghe ở nhiều độ tuổi. Cả Phan Đinh Tùng và Phương Thanh tiếp cận tác phẩm bằng tâm thế của những người bước qua thanh xuân, trải qua nhiều va vấp và có những chiêm nghiệm sâu hơn về tình yêu.

Phần hòa âm có tiết tấu dồn dập, cao trào hơn. Giọng hát Phan Đinh Tùng mang sắc thái trầm lắng, tiết chế, khác với chất trẻ trung, lãng mạn trong bản gốc. Phương Thanh tạo dấu ấn bằng màu rock ballad, đậm tính tự sự. Cảm xúc được đẩy lên cao ở điệp khúc, khi cả hai nhấn mạnh vào câu hát "có lẽ nào". Phần rap do Freaky thể hiện.

Phương Thanh, Phan Đinh Tùng khi quay MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu cuối ra mắt năm 2012, là bản hit đình đám trong suốt thập niên 2010. Ca khúc giúp đưa tên tuổi Hằng Bingboong, Mr. T và Yanbi đến gần hơn với khán giả. Trong bối cảnh thị trường nhạc trẻ đang chuyển mình, Thu cuối nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ giai điệu da diết và ca từ giàu tính tự sự.

Ca khúc 'Thu cuối' MV "Thu cuối" của Hằng Bingboong, Mr. T và Yanbi, năm 2012. Video: Nhân vật cung cấp

Phan Đinh Tùng, tên thật là Phan Thy Phương Tùng, 51 tuổi, là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Sau khi rời nhóm, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc: Ngồi bên em, Khúc hát mừng sinh nhật, Bởi vì anh yêu em, Cào cào lá tre, Con gái nhỏ của ba. Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Phương Thanh 53 tuổi, nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Cô chuyên về dòng nhạc pop - rock, gắn nhiều bản hit như Khi giấc mơ về (Đức Trí), Giã từ dĩ vãng (Nguyễn Đức Trung), Trống vắng (Quốc Hùng). Cô còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Hot boy nổi loạn.

Hà Thu