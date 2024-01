Mẹ 3 con 'lột xác' nhờ giảm hơn 30 kg sau mỗi lần sinh nở

Hà NộiBằng thói quen ăn theo kiểu Eat clean kết hợp Keto, tập luyện tại nhà, Vũ Hồng Anh, 26 tuổi, giảm hơn 30 kg sau mỗi lần sinh nở.

Hồng Anh, hiện làm kinh doanh tự do, mang thai lần đầu vào năm 2019. Khi đó, cô cao 1,64 m, nặng 60 kg, nhiều lần nhập viện do huyết áp cao, co giật, tiền sản giật.

Đến tuần thai 37, cô phải sinh cấp cứu, cân nặng trước khi lên bàn mổ chạm mốc 96 kg. Sau sinh, Hồng Anh vẫn ở mức 90 kg, cơ thể sồ sề, chằng chịt vết rạn khiến người phụ nữ tự ti, mặc cảm, không dám gặp gỡ mọi người.

Quyết tâm giảm cân, cô mua thuốc trên mạng và sử dụng. Ban đầu, cân nặng nhanh chóng sụt giảm. Song, chỉ một thời gian sau, Hồng Anh phải ngừng vì bị loét dạ dày kèm theo thận yếu.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khuyến cáo người dùng cần cẩn trọng với các thành phần trong thuốc giảm cân bán trên mạng. Đặc biệt, nhiều thực phẩm được quảng cáo là thảo dược, song chứa các thành phần tân dược ẩn, không được công bố, có thể gây hại cho người dùng.

Ông Tuấn nhận định các sản phẩm giảm cân chưa rõ nguồn gốc hoặc không được kiểm tra có thể gây căng thẳng hoặc hại cho gan, thận. Nguy hiểm hơn là biến chứng như rối loạn tiêu hóa, tim mạch, thần kinh... Mặt khác, việc sử dụng đồng thời sản phẩm giảm cân với các thuốc chữa bệnh khác có thể ảnh hưởng hiệu quả của cả hai loại thuốc.

"Việc sử dụng các sản phẩm giảm cân không thể thay thế cho chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh", ông Tuấn nói.

Từ bỏ việc giảm cân cực đoan, Hồng Anh chuyển sang ăn Keto và dành 1-1,5 tiếng để tập các bài cardio và tabata trên mạng. Nhờ đó, sau một năm, cô giảm còn 51 kg.

Ba lần lên bàn mổ, Hồng Anh đều vượt mốc 90 kg. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2021, Hồng Anh sinh con lần hai. Ở lần mang thai này, cô tăng cân nhiều hơn, tổng cộng 40 kg. Cân nặng trước khi lên bàn mổ là 93 kg.

Sinh xong, cô bắt tay vào giảm cân. Nhờ kinh nghiệm sẵn có và tìm hiểu thêm về các chế độ dinh dưỡng, cách tính calo, cô chọn ăn Keto và Eat clean song song nhau để vừa giữ dáng mà vẫn đủ sữa cho con bú.

Ăn kiểu Keto chú trọng nạp chất béo, protein và carbohydrate, sau đó lợi dụng hệ thống dự phòng gọi là ketosis để bắt gan sử dụng chất béo tạo ra năng lượng. Chế độ ăn sẽ hạn chế rất nhiều nhóm thực phẩm, gồm các loại ngũ cốc, trái cây, rau có tinh bột, nhiều sản phẩm từ sữa và thậm chí một số loại hạt có chứa carbohydrate. Mọi người phải tiêu thụ một lượng lớn sữa và thịt béo. Chế độ này có thể hiệu quả trong thời gian ngắn, song thường phản tác dụng khi theo lâu dài.

Còn Eat clean là chế độ ăn với mục đích tốt cho sức khỏe, giảm cân, duy trì vóc dáng và tập trung vào sử dụng thực phẩm tự nhiên. Nguyên tắc chung của chế độ ăn này là khuyến khích tiêu thụ nhiều thực phẩm nguyên chất hơn như: trái cây, rau, các loại thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh... Đồng thời, người ăn cần hạn chế các thức ăn nhanh, thực phẩm đã qua chế biến, đồ ngọt và thực phẩm đóng gói khác.

Trong quá trình kết hợp hai chế độ này, Hồng Anh ăn đầy đủ các nhóm chất, hạn chế tinh bột và sử dụng nhóm tinh bột chuyển hóa chậm chứ không cắt hoàn toàn. Cô không tiêu thụ thịt mỡ hay da các loại thịt, cá, hạn chế gia vị và chỉ ăn thực phẩm do bản thân chế biến để có thể kiểm soát thành phần và định lượng. Ngoài ra, người phụ nữ ưu tiên chế biến theo phương pháp hấp luộc hoặc áp chảo, dùng dầu ô liu, không tiêu thụ các loại thức ăn đóng hộp hay chế biến sẵn.

Hồng Anh ăn 5-6 bữa/ngày và mỗi lần không quá no. Ngoài 3 bữa chính, mỗi bữa phụ cô tiêu thụ trái cây, sữa chua hoặc uống nước thanh lọc cơ thể từ rau củ quả. Người phụ nữ cũng hạn chế những quả nhiều ngọt quá như sầu riêng, nhãn... Khi bị chững cân, cô áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 (nhịn 16 tiếng, ăn trong 8 tiếng) trong khoảng 3-4 ngày rồi quay lại chế độ ăn cũ.

Tuy nhiên, do giảm cân ngay sau sinh nên vết mổ chưa lành, Hồng Anh không thể tập luyện được nhiều. Cô thường xuyên đau lưng, mỏi người do tiêm truyền nên kết hợp châm cứu để cải thiện sức khỏe và chuyển sang tập boxing để đốt mỡ, giảm mỡ thừa trên cơ thể. Nhờ đó, Nhờ đó, sau 13 tháng sinh con lần hai, Hồng Anh giảm còn 54 kg, hoàn thành mục tiêu bản thân mong muốn.

Hồng Anh trước và sau khi giảm cân thành công ở lần sinh con thứ 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai con dần cứng cáp, Hồng Anh mang thai lần 3 và hạ sinh cách đây 5 tháng. Tương tự hai lần trước, lần này Hồng Anh cũng bị tiền sản giật và tăng nhiều cân khi mang thai. Sau sinh, cô nặng 90 kg. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị từ trước, bà mẹ 3 con áp dụng cách ăn uống như lần giảm cân thứ hai, kết hợp Eat clean và Keto, nhanh chóng giảm còn 58 kg chỉ sau hơn 4 tháng vượt cạn. Vòng hai cũng từ 115 cm còn 70 cm, thon gọn, lộ rõ thắt eo.

Vì đã là lần sinh mổ thứ 3 nên Hồng Anh chủ yếu chủ trọng thay đổi ăn uống chứ không tập luyện quá nhiều, tránh ảnh hưởng vết mổ và sức khỏe mẹ sau sinh.

Hiện tại, Hồng Anh vẫn áp dụng chế độ ăn này để tốt cho sức khỏe và không tăng cân trở lại. "Chỉ khi giảm cân thành công tôi mới cảm thấy được sống là chính mình, bản thân tự tin, năng lượng hơn hẳn", Hồng Anh nói, thêm rằng cô hài lòng với nỗ lực không ngừng của bản thân.

Hồng Anh luôn tự tin, năng lượng sau khi giảm cân thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Ý