McManaman: 'Cầu thủ mới là ông chủ tại Real'

ĐứcCựu danh thủ Steve McManaman cho rằng quyền lực quá lớn của cầu thủ khiến nhiều HLV thất bại tại Real Madrid.

"Cầu thủ mới là ông chủ tại Real", McManaman bình luận trên TNT Sports. "HLV có thể yêu cầu họ chơi theo một cách, nhưng khi ra sân, mọi thứ lại diễn ra khác. Điều này không mới, nó đã luôn như vậy".

Theo cựu danh thủ người Anh, quyền lực trong phòng thay đồ ở sân Bernabéu khác biệt so với nhiều CLB lớn khác. "Ở Liverpool, Arne Slot là người quyết định. Ở Man City, Pep Guardiola nắm toàn quyền. Nhưng tại Real, cầu thủ mới là người có tiếng nói cuối cùng", ông nói.

HLV Alvaro Arbeloa (áo đen) nhắc nhở Jude Bellingham trong trận Real thua Bayern 3-4 ở lượt về tứ kết Champions League tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 15/4/2026. Ảnh: AP

McManaman trưởng thành từ lò Liverpool, lên đội một rồi chuyển sang chơi cho Real giai đoạn 1999-2003 và Man City 2003-2005. Ở cấp độ quốc tế, ông ghi ba bàn qua 37 trận khoác áo tuyển Anh, từng dự Euro 1996, 2000, World Cup 1998.

Nhờ những trải nghiệm đó, cựu tiền vệ 54 tuổi hiểu một HLV cần làm gì để có thể thành công tại sân Bernabeu. Theo ông, chìa khóa nằm ở sự cân bằng giữa kỷ luật và tâm lý. "HLV cần vừa có tài năng, vừa biết cách thuyết phục", McManaman cho biết. "Quan trọng không kém là khiến tất cả cầu thủ cảm thấy mình là một phần của đội bóng. Họ phải thấy vui khi tập luyện, không thể bị quá tải bởi chiến thuật hay các buổi phân tích video. Ranh giới giữa việc giữ họ hạnh phúc và giúp họ chơi tốt là rất mong manh".

McManaman lấy dẫn chứng về một số HLV thành công tại Real như Carlo Ancelotti hay Vicente del Bosque - những người nổi tiếng với phong cách mềm mỏng và khả năng quản trị phòng thay đồ. Ngược lại, ông cho rằng những nhà cầm quân có phong cách cứng rắn, thường xuyên quát mắng khó tồn tại lâu tại Real. "Đã có những HLV kiểu đó đến và nhanh chóng phải rời đi", ông nói.

Đề cập đến Xabi Alonso - người chỉ tại vị hơn 6 tháng tại Real, McManaman cho rằng vấn đề không nằm ở cá tính mà ở sự không phù hợp về chiến thuật. "Tôi không nghĩ Xabi là người hay quát mắng. Cậu ấy chỉ cố áp đặt triết lý từ Leverkusen, nhưng các cầu thủ không chấp nhận", ông kết luận.

Gareth Bale (trái) và HLV Carlo Ancelotti khi còn cùng làm việc tại Real Madrid. Ảnh: AP

Quan điểm tương tự cũng được Gareth Bale chia sẻ trong podcast Stick to Football, khi nhắc lại trải nghiệm làm việc dưới thời Zinedine Zidane và Ancelotti.

Huyền thoại bóng đá người xứ Wales cho rằng Zidane giành được sự tôn trọng chủ yếu nhờ đẳng cấp cầu thủ hơn là khối lượng giáo án chiến thuật. "Chúng tôi gần như chỉ tập cơ bản, thi đấu đối kháng và dứt điểm, rất ít phân tích chiến thuật phức tạp," Bale nói, đồng thời cho biết Zidane thậm chí còn tham gia trực tiếp vào các buổi tập và tạo ảnh hưởng bằng uy tín cá nhân.

Trong khi đó, Bale đánh giá Ancelotti là HLV giải nhất anh từng làm việc cùng, nhờ khả năng giữ cân bằng phòng thay đồ. "Ông ấy khiến mọi cầu thủ đều cảm thấy mình quan trọng, kể cả khi không được ra sân," cựu tiền đạo người xứ Wales chia sẻ.

Zidane từng có hai nhiệm kỳ dẫn dắt Real, 2016-2018 và 2019-2021, giành 11 danh hiệu, gồm hai La Liga và kỷ lục ba lần liên tiếp vô địch Champions League. Ancelotti cũng dẫn dắt Real hai nhiệm kỳ, 2013-2015 và 2021-2025, đoạt 15 danh hiệu, trong đó có hai La Liga và ba Champions League.

Bale cũng cho rằng ở Real, thông điệp ưu tiên luôn là Champions League, và áp lực từ thượng tầng khiến HLV phải thích nghi nhanh với phòng thay đồ hơn là áp đặt triết lý. Anh nhận định việc thay đổi HLV quá nhanh, như trường hợp của Xabi Alonso, không phải điều bất ngờ nếu đội bóng cảm thấy hệ thống chiến thuật không phù hợp với cầu thủ. "Ở Real, nếu bạn làm quá nhiều, cầu thủ sẽ không chấp nhận. Bạn không cần phải là một chiến lược gia xuất sắc nhất, mà quan trọng là quản trị con người", Bale nói thêm.

Real nguy cơ trải qua mùa giải trắng tay, khi thua sốc Albacete 2-3 ở vòng 1/8 Cup Nhà vua, vừa bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League và đang đứng thứ hai La Liga, kém Barca 9 điểm. Điều này khiến tương lai của HLV Alvaro Arbeloa là dấu hỏi lớn.

Hồng Duy (theo Marca)