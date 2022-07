McIlroy lập kỷ lục buồn ở The Open 2022

Rory McIlroy đạt hiệu suất chuyên môn hiếm ở vòng cuối, nhưng không thể vô địch major do Royal & Ancient chủ trì ngày 17/7.

Giải ở kỳ đấu thứ 150 trên sân Old par72 thuộc câu lạc bộ St Andrews ở Scotland - nơi được xem là cội nguồn môn golf.

Sau ba vòng, McIlroy cùng Viktor Hovland đứng T1 (điểm -16), còn vị trí kề sau – T3 cách bốn gậy, gồm Cameron Smith và Cameron Young. Dù đồng dẫn đầu, McIlroy, nhiều kinh nghiệm và chiến tích hơn Hovland, được kỳ vọng ẵm cúp Claret Jug đồng thời kết thúc tám năm khát danh hiệu major.

Vòng cuối, McIlroy lên green theo chuẩn (GIR) cả 18 hố, không bogey.

Với kết quả này, lịch sử các giải major ghi nhận chỉ McIlroy giữ ngôi đầu sau ba vòng rồi đạt GIR tuyệt đối và không bogey trong vòng cuối, nhưng không thể về nhất. Nếu tách phần GIR, McIlroy sẽ thêm bạn Jason Day ở The Open 2015, cũng ở St Andrews.

Tuy nhiên, trong tất cả lần đạt GIR hố, cựu số một thế giới người Bắc Ireland toàn xa mục tiêu, ghi chỉ hai birdie và kẹt ở điểm -18 từ hố 10.

Cả vòng cuối kỳ vừa rồi, McIlroy qua mỗi hố đều hai lần gạt, tổng cộng 36 putt trong khi Smith với 29 putt lấy tám birdie và cũng không bogey.

McIlroy vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu major dù thăng hoa tại The Open vừa qua. Ảnh: The Open

"Tôi không nhiều sơ suất. Riêng kỹ thuật gạt rất ổn, nhưng bóng cứ không chịu vào, chẳng hạn như đoạn hố 13 đến 17. Tình trạng như thế thật thất vọng", McIlroy than thở trên Golf Channel khi xong trận. Thực tế là từ hố 11 đến 18, đấu thủ hạng A ở PGA Tour không hề được vị trí gạt tìm birdie dưới 4,2 mét, thậm chí có ba lần ít nhất cách 12 mét.

Trong lúc McIlroy "giẫm chân tại chỗ", Smith lại thăng hoa từ hố 10. Anh ghi chuỗi năm birdie, lên độc chiếm ngôi đầu tại hố 14 rồi ghi birdie hố 18 để vô địch ở điểm -20. Young về nhì (-19) nhờ eagle hố cuối, Hovland đứng T4 (-14), còn McIlroy đứng thứ ba (-18).

McIlroy từng vô địch The Open 2014 - danh hiệu thứ tư trong bốn major hiện tại. Trước giải kỳ này, McIlroy nói anh luôn mơ ẵm Claret Jug ở St Andrews và so sánh thắng lợi đó như được nhận "chén thánh". Và với kết quả đáng tiếc, ngôi sao 33 tuổi vẫn lạc quan: "Suy cho cùng thì sau kỳ này, tôi sẽ còn cơ hội thắng The Open và cả các giải major khác".

McIlroy đấu chuyên nghiệp từ 2007, đến nay sở hữu 21 danh hiệu PGA Tour qua 217 giải với tổng tiền thưởng 65,75 triệu USD, tích luỹ 106 tuần giữ ngôi số một thế giới.

Quốc Huy