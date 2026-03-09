McGregor vắng mặt tại sự kiện UFC ở Nhà Trắng

Võ sĩ Ireland Conor McGregor không kịp trở lại lồng bát giác tại sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng ngày 14/6, dù từng bày tỏ mong muốn góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.

McGregor từng tuyên bố được trả 100 triệu USD cùng 100 suất "visa vàng" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để thi đấu trong sự kiện UFC đặc biệt tổ chức ngay tại Nhà Trắng.

Nhà vô địch hạng nhẹ UFC Conor McGregor tạo dáng trên bàn cân trong buổi cân chính thức tại T-Mobile Arena ở Las Vegas, Nevada, ngày 25/8/2017. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tại UFC 326 cuối tuần qua, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của UFC, Dana White xác nhận võ sĩ 37 tuổi sẽ không kịp tái xuất tại giải đấu ở Mỹ. White trước đó cho biết ông vẫn tin McGregor sẽ trở lại thi đấu. "McGregor, trừ khi dính chấn thương nghiêm trọng, luôn là người giữ lời", ông nói.

Dù không góp mặt, McGregor vẫn chia sẻ hình ảnh các danh sách trận đánh trên mạng xã hội kèm dòng chú thích "rất thích", sau đó gọi đây là "các trận đánh tuyệt vời".

Trước đó, cựu vô địch hai hạng cân UFC tiết lộ vẫn chờ thông báo chính thức về thời điểm trở lại thi đấu. "Tôi nghĩ mình sẽ đánh ở Nhà Trắng", McGregor nói trên Smash Cast. "Câu chuyện đã được xây dựng sẵn: tôi đấu Michael Chandler. Chandler rất máu lửa và luôn cống hiến. Đó có thể là một trận đấu bùng nổ".

Võ sĩ Ireland cho biết anh đã chuẩn bị cho trận gặp Chandler trong hai năm qua, nhưng vẫn chưa nhận được hợp đồng chính thức. McGregor cũng tiết lộ khi tái xuất, anh dự định thi đấu ở hạng bán trung (từ 70 đến 77,1kg). "Tôi giờ to lớn hơn trước nhiều. Tôi sẵn sàng nhận bất kỳ đối thủ nào, nhưng vẫn đang chờ đề nghị chính thức", anh nói.

Danh sách các trận trong sự kiện lịch sử của UFC tại Nhà Trắng ngày 14/6. Ảnh: UFC

UFC dự kiến tổ chức sự kiện lịch sử tại Nhà Trắng vào ngày 14/6. Trận đấu chính sẽ là màn bảo vệ đai hạng nhẹ đầu tiên của Ilia Topuria trước Justin Gaethje.

Topuria trở lại lồng bát giác sau khi thắng knock-out Charles Oliveira ngay hiệp một để trở thành tân vô địch hạng nhẹ của UFC hồi tháng 6/2025. Võ sĩ người Gruzia vẫn bất bại với 17 trận toàn thắng trong sự nghiệp MMA chuyên nghiệp.

Ngay sau khi UFC công bố trận đấu, Topuria đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái ngắn gọn: "18-0", ám chỉ mục tiêu kéo dài chuỗi bất bại khi gặp Gaethje. Võ sĩ 29 tuổi từng tạm rời xa MMA vào tháng 11 sau cuộc ly hôn ồn ào với người vợ cũ Giorgina Uzcategui. Sau khi hai bên đạt thỏa thuận, Topuria mới trở lại tập luyện.

Gaethje từng giữ đai tạm thời hạng nhẹ vào năm 2020 nhưng thua huyền thoại Khabib Nurmagomedov trong trận tranh đai chính thức. Ở tuổi 37, võ sĩ người Mỹ thừa nhận đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp và trận đấu với Topuria có thể là lần cuối anh bước vào lồng bát giác.

Alex Pereira sẽ ra mắt hạng nặng khi chạm trán Ciryl Gane trong trận tranh đai vô địch tạm thời hạng nặng UFC. Nhà vô địch hạng nặng hiện tại Tom Aspinall đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật mắt sau trận đấu với Gane hồi tháng 10 và nhiều khả năng sẽ gặp người thắng trong cặp Pereira - Gane.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Dana White (trái) trước trận đấu tại UFC 316 ngày 7/6/2025. Ảnh: Reuters

Sự kiện UFC tại Nhà Trắng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ và được Dana White mô tả là một trong những chương trình lớn nhất mà UFC từng thực hiện.

Theo Dana White, sự kiện UFC tại Nhà Trắng sẽ được tổ chức ngoài trời. Khoảng 5.000 khán giả sẽ ngồi trực tiếp trên bãi cỏ Nhà Trắng, trong khi tối đa 85.000 người khác có thể theo dõi từ công viên The Ellipse đối diện.

"Chúng tôi sẽ có màn hình lớn, sân khấu và âm nhạc suốt cả ngày", White nói. "Về cơ bản, UFC sẽ biến Washington D.C. thành trung tâm của người hâm mộ võ thuật trong suốt tuần đó".

Điểm đặc biệt là các võ sĩ sẽ tiến vào khu vực thi đấu từ Phòng Bầu dục (Oval Office) của Nhà Trắng trước khi bước lên lồng bát giác.

Hồng Duy tổng hợp