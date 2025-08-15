UFC sẽ dựng lồng bát giác tại Nhà Trắng

Dana White, Giám đốc điều hành UFC, đã xác nhận sự kiện võ thuật đối kháng lớn nhất thế giới sẽ diễn ra ngay tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng vào ngày 4/7/2026, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

White dự kiến tới Washington vào ngày 28/8 để gặp Tổng thống Donald Trump và con gái Ivanka nhằm bàn chi tiết về quá trình dựng lồng bát giác, kiểm tra an ninh, điều phối khán giả, chuẩn bị phòng thay đồ cho võ sĩ, đến bố trí truyền hình trực tiếp. Đây sẽ là lần đầu tiên võ đài bát giác xuất hiện ngay trung tâm quyền lực chính trị của Mỹ.

"Sự kiện này chắc chắn sẽ diễn ra. Hãy tưởng tượng, sinh nhật lần thứ 250 của Mỹ và UFC sẽ đấu ngay trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, phát trực tiếp trên CBS", White tuyên bố.

Giám đốc điều hành UFC, Dana White (giữa) là người ủng hộ lâu năm của Donald Trump. Ảnh: TNS

Trước đó, ông Trump đã công khai ý tưởng dựng lồng bát giác ngay trong khuôn viên Nhà Trắng, với sức chứa khoảng 20.000 - 25.000 khán giả, biến đây thành một màn trình diễn "có một không hai" trong lịch sử thể thao Mỹ.

Đệ nhất phu nhân Ivanka sẽ đóng vai trò quan trọng trong khâu tổ chức sự kiện tại Nhà Trắng sau khi được ông Trumph giao nhiệm vụ "trực tiếp tham gia mọi công đoạn". Bà sẽ phối hợp cùng White để đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra trơn tru. Đây cũng là lần hiếm hoi bà Ivanka trở lại với các hoạt động công cộng kể từ khi rời chính trường.

Về phía võ sĩ, Conor McGregor đã bày tỏ mong muốn trở lại và tham gia sự kiện lịch sử này. Cựu võ sĩ Mĩ Jon Jones cũng từng đề cập khả năng góp mặt, nhưng White tỏ ra e ngại về độ tin cậy của võ sĩ vừa tuyên bố giải nghệ hồi tháng 6. Hiện UFC chưa công bố các trận của sự kiện, nhưng White cam kết đây sẽ là "một đêm đấu lịch sử" với dàn võ sĩ hàng đầu.

Sự kiện được công bố trong bối cảnh UFC vừa ký thỏa thuận bản quyền truyền hình 7 năm trị giá 7,7 tỷ USD với Paramount, tương đương trung bình 1,1 tỷ USD/năm. Toàn bộ sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng Paramount+. Đây là bước nhảy vọt so với hợp đồng hiện tại với ESPN trị giá khoảng 550 triệu USD/năm. Paramount cũng khẳng định sẽ tìm cách mở rộng quyền phát sóng UFC ra các thị trường quốc tế khi có cơ hội.

White tiếp quản UFC từ năm 2001 khi giải còn thua lỗ, biến nó thành tổ chức MMA lớn nhất thế giới. Ông là bạn thân và người ủng hộ lâu năm của Trump. Bản thân ông Trump cũng là khán giả quen thuộc của UFC, thường xuất hiện ở hàng ghế đầu tại các trận đấu lớn, như tại sự kiện UFC 309 cuối năm 2024.

Dana White và Donald Trump trước trận đấu tại UFC 316 ngày 7/6. Ảnh: Reuters

Quyết định tổ chức một sự kiện UFC tại Nhà Trắng có thể mang nhiều tầng ý nghĩa chính trị với ông Trump. Trước hết, đây là cách ông củng cố hình ảnh "người của quần chúng", gần gũi với tầng lớp cử tri nam giới trẻ tuổi Mỹ - nhóm vốn là khán giả chủ lực của UFC và cũng là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ trong các kỳ bầu cử trước.

Ngoài ra, UFC với đặc trưng mạnh mẽ, quyết liệt và không khoan nhượng, vô tình phản chiếu hình ảnh mà ông Trump muốn xây dựng: một nhà lãnh đạo sẵn sàng chiến đấu vì những gì ông tin tưởng. Việc sự kiện diễn ra đúng ngày Quốc khánh 250 năm còn tạo hiệu ứng gắn kết thông điệp sức mạnh nước Mỹ với cá nhân ông.

Sự kết hợp này giúp ông Trump không chỉ tiếp cận khán giả thể thao, mà còn biến Nhà Trắng thành tâm điểm giải trí và chính trị cùng lúc - điều mà không nhiều tổng thống từng làm.

Hồng Duy (theo CNN)