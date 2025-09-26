McGregor nhận 100 triệu USD để thượng đài tại Nhà Trắng

Conor McGregor tuyên bố được trả 100 triệu USD cùng 100 suất "visa vàng" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để thi đấu trong sự kiện UFC đặc biệt tổ chức ngay tại Nhà Trắng, dự kiến tháng 6/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch biến bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng thành đấu trường UFC nhằm kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập. Dana White - Chủ tịch UFC và là người ủng hộ lâu năm của Donald Trump - đã nhiều lần xuất hiện tại Washington để chuẩn bị.

Nhà vô địch hạng nhẹ UFC Conor McGregor tạo dáng trên bàn cân trong buổi cân chính thức tại T-Mobile Arena ở Las Vegas, Nevada, ngày 25/8/2017. Ảnh: Reuters

McGregor, người không thi đấu từ thất bại trước Dustin Poirier hồi tháng 7/2021, xác nhận anh là tâm điểm của sự kiện. "100 triệu USD để thi đấu ở Nhà Trắng cùng 100 suất Golden Visa cho gia đình và bạn bè. Tôi mong chờ được một lần nữa làm nức lòng thế giới võ thuật", võ sĩ người Ireland viết trên mạng xã hội X.

Golden Visa là loại giấy phép cư trú dài hạn, thường trị giá khoảng 1 triệu USD, nay được ông Trump đưa ra như một phần của thỏa thuận, theo lời kể của McGregor.

Ở tuổi 37, McGregor liên tục đăng video tập luyện trên mạng xã hội, tuyên bố sẽ sớm tái xuất lồng bát giác và thậm chí sẵn sàng thi đấu tay trần. Chủ tịch Dana White cũng khẳng định: "Trận đấu ở Nhà Trắng đã được chốt. McGregor muốn trận này, và coi đó là động lực để trở lại".

Conor McGregor nâng ly rượu whisky Ireland trong buổi họp báo sau trận đấu tại Nhà thi đấu T-Mobile ở Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 27/8/2017. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, chỉ khoảng 5.000 khán giả được trực tiếp theo dõi bên trong sân khấu lắp ghép, nhưng khu vực chiếu ngoài trời có thể đón tới 85.000 người. Những hình ảnh mô phỏng do AI công bố cho thấy Nhà Trắng rực sáng trong màu cờ Mỹ, lồng bát giác đặt ngay giữa sân khấu, pháo hoa và mái che khổng lồ.

Các buổi họp báo và cân thử dự kiến diễn ra bên tượng đài Lincoln Memorial. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là "màn trình diễn của thời đại", thậm chí vượt cả những sự kiện tầm cỡ như Super Bowl hay World Cup.

Với McGregor, đây là cơ hội khẳng định vị thế sau 4 năm rời xa lồng bát giác. "Nếu bạn ở đẳng cấp của McGregor, bạn cần thứ gì đó đủ lớn để tạo động lực. Và trận đấu tại Nhà Trắng đã làm được điều đó", Dana White nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Dana White (trái) trước trận đấu tại UFC 316 ngày 7/6. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, quyết định tổ chức một sự kiện UFC tại Nhà Trắng có thể mang nhiều tầng ý nghĩa chính trị với ông Trump. Trước hết, đây là cách ông củng cố hình ảnh "người của quần chúng", gần gũi với tầng lớp cử tri nam giới trẻ tuổi Mỹ - nhóm vốn là khán giả chủ lực của UFC và cũng là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ trong các kỳ bầu cử trước.

Ngoài ra, UFC, với đặc trưng mạnh mẽ, quyết liệt và không khoan nhượng, còn phản chiếu hình ảnh mà ông Trump muốn xây dựng: một nhà lãnh đạo sẵn sàng chiến đấu vì những gì ông tin tưởng. Việc sự kiện diễn ra đúng ngày Quốc khánh 250 năm còn tạo hiệu ứng gắn kết thông điệp sức mạnh của nước Mỹ với cá nhân ông.

Sự kết hợp này giúp ông Trump không chỉ tiếp cận khán giả thể thao, mà còn biến Nhà Trắng thành tâm điểm giải trí và chính trị cùng lúc - điều mà không nhiều tổng thống từng làm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)