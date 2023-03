MC Kimmel chế giễu cú tát của Will Smith

MỹMC Jimmy Kimmel nói ai có hành động bạo lực tương tự Will Smith năm ngoái sẽ lập tức được trao Oscar Nam chính xuất sắc năm nay.

Người dẫn chương trình chọc cười về cú tát của Will Smith trong đoạn mở đầu lễ trao giải ở nhà hát Dolby, sáng 13/3 (giờ Hà Nội). "Chúng tôi biết đây là một đêm đặc biệt với các bạn. Chúng tôi muốn các bạn vui vẻ, cảm thấy an toàn. Điều này quan trọng nhất tôi, mọi người đều muốn tôi cảm thấy an toàn", Jimmy Kimmel nói.

Anh giễu nhại việc Will Smith đoạt giải Nam chính xuất sắc với phim King Richard ngay sau khi tấn công Chris Rock năm ngoái: "Chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt: Nếu bất kỳ ai trong nhà hát thực hiện hành vi bạo lực tại bất kỳ thời điểm nào trong buổi lễ này, người đó sẽ được trao giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc và được phép có bài phát biểu dài 19 phút".

Jimmy Kimmel mở màn Oscar 2023. Ảnh: AFP

Kimmel đưa ra "chỉ dẫn" cho khán giả nếu có bạo lực hoặc tình huống bất ngờ xảy ra: "Hãy cứ hành động tương tự năm ngoái - không làm gì cả. Ngồi đó và hoàn toàn không làm gì cả. Thậm chí có thể ôm kẻ tấn công. Và nếu bất kỳ ai trong số các bạn nổi điên vì một trò đùa và muốn xông lên đây, không dễ dàng vậy đâu. Có một vài người bạn của tôi mà bạn buộc phải vượt qua họ trước". Kimmel giới thiệu những người bảo vệ anh gồm Michael B. Jordan, Pedro Pascal và "Người Nhện" Andrew Garfield. Khi anh nói, khán giả liên tục cười sảng khoái.

Chuyện Will Smith đánh Chris Rock tại Oscar 2022 là chủ đề chọc cười quen thuộc tại nhiều sự kiện của Hollywood. Trong đoạn cuối chương trình hài Selective Outrage phát sóng trên Netflix ngày 5/3, Chris Rock nhắc đến ồn ào giữa anh và đồng nghiệp: "Các bạn đều biết tôi bị Smith đánh. Đúng! Điều đó là thật. Tôi bị đánh một năm trước bởi tên đó. Mọi người còn hỏi có đau không. Tôi xin thưa rằng nó vẫn đau". Đầu năm nay, MC Quả Cầu Vàng Jerrod Carmichael bị khán giả phản đối vì nhắc lại sự việc trong bối cảnh không liên quan.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: AMPAS

Bê bối giữa Will Smith và Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất Oscar 2022. Smith lên sân khấu đánh danh hài vì đùa giỡn kiểu đầu trọc của vợ anh. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan lên top thịnh hành mạng xã hội. Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân, Chris Rock từ chối tố cáo diễn viên tội hành hung.

Smith cho rằng hành động của anh đã khiến nhiều người tổn thương và rất hối hận. Năm nay, tài tử không xuất hiện do bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm.

Will Smith xin lỗi Chris Rock (sub) Will Smith xin lỗi Chris Rock trên trang cá nhân. Video: YouTube Will Smith