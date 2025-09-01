Barca hòa Vallecano trong thế 'khó thở'

Tây Ban NhaDẫn bàn nhờ quả phạt đền của Lamine Yamal, nhưng Barca phải toát mồ hôi mới có thể rời sân Vallecas với tỷ số 1-1 ở vòng ba La Liga, tối 31/8.

Vallecas là một sân đấu có kích thước mặt cỏ thuộc hàng nhỏ nhất La Liga – rộng chỉ 100 x 65 mét, và sức chứa chỉ vỏn vẹn 14.708 chỗ ngồi – hơn mỗi sân Montilivi của Girona. Bầu không khí "ấm cúng" mà nơi đây mang lại với thầy trò Inigo Perez lại trở thành sự ngột ngạt, khó thở với tập thể Hansi Flick. Đội bóng thành Madrid đã khiến Barca hoàn toàn bị kìm hãm trong lãnh địa Vallecas.

Thời điểm HLV Andoni Iraola rời Vallecano để sang Anh dẫn dắt Bournemouth, ông để lại hai "di sản": một là người trợ lý thân cận Inigo Perez – giờ là thuyền trưởng đội bóng, và hai là lối chơi pressing cường độ cao – vốn được tiếp thu từ người thầy cũ Marcelo Bielsa trong những năm tháng còn khoác áo Athletic Bilbao.

Chính từ phong cách bóng đá ấy, Perez đã đưa Vallecano cán đích La Liga mùa trước ở vị trí thứ 8, và mới đây chính thức đoạt vé đến vòng bảng Conference League sau vòng play-off. Và cũng thứ bóng đá này tiếp tục được Vallecano mang ra "tiếp đãi" Barca.

Các cầu thủ Vallecano ăn mừng sau khi gỡ hòa 1-1 trong trận đấu Barca ở vòng ba La Liga trên sân Vallecas, Madrid, Tây Ban Nha ngày 31/8. Ảnh: Reuters

Những nhà đương kim vô địch bị ngộp trong thế trận mà Vallecano chơi sòng phẳng, thậm chí nhiều thời điểm lấn lướt ở khả năng kiểm soát lẫn cơ hội nguy hiểm tạo ra. Đội khách thường xuyên bị cuốn vào những màn tranh chấp tay đôi, xuất phát từ hệ thống gây áp lực và kèm người một-một của chủ nhà.

Ở La Liga mùa này, Vallecano là đội có số pha tắc bóng nhiều thứ hai – trung bình 22 lần mỗi trận, và xếp thứ hai – sau chính Barca – ở khả năng thu hồi bóng trong năm giây nắm quyền kiểm soát bóng đầu tiên của đối thủ. Lối ban bật bóng ngắn sở trường của Barca cũng gặp trở ngại lớn bởi mặt sân lồi lõm của Vallecas sau khi vừa trải qua trận play-off Conference League cách đây ba hôm.

Dù vậy, đội khách lại là những người vươn lên trước ở phút 40 từ quả phạt đền được Yamal thực hiện thành công. Vì sự cố kết nối với phòng VAR do lỗi máy chủ được thông báo từ đầu trận đấu, trọng tài chính Busquets Ferrer đã phải điều khiển cả hiệp một theo cách truyền thống: "điều khiển mù" bằng mắt thường và dựa vào khả năng phán đoán. Chủ nhà kịch liệt phản đối quyết định thổi penalty, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình khi hậu vệ cánh Chavarria đúng là đã bỏ bóng đá người với Lamine Yamal, một lỗi mà cựu trọng tài La Liga Iturralde Gonzalez cũng xác nhận sau trận trong vai trò cố vấn cho nhật báo Tây Ban Nha AS.

Lamine Yamal ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Barca. Ảnh: Reuters

Vallecano là đội luân chuyển bóng cực nhanh, với chủ yếu là những đường chuyền dài vượt tuyến. Điều này càng được phát huy trước một Barca có hàng thủ dâng cao trung bình tới 49 mét so với khung thành của họ ở La Liga mùa này. Vì thế, cuộc đấu tại Vallecas diễn ra với nhịp độ chóng mặt, thiên về chuyển đổi trạng thái.

Những pha bỏ lỡ thời cơ của Dani Olmo và Ferran Torres cũng liền được đáp trả bởi các cơ hội của Ratiu hay Jorge de Frutos bên phía chủ nhà. Vallecano tận dụng "con dao hai lưỡi" trong lối bẫy việt vị của Barca để tấn công nhanh và hiệu quả từ hai cánh, trong khi đội khách hoặc phụ thuộc vào khả năng kiểm soát nhịp chơi của Pedri ở tuyến giữa, hoặc chọc khe sâu từ phần sân nhà.

Từ khi trung vệ thép Inigo Martinez sang khoác áo Al-Nassr, hàng thủ Barca thiếu đi một thủ lĩnh. HLV Flick trận này lại quyết định thay đổi cả hai trung vệ, khi chọn Eric Garcia và Christensen thay thế Araujo và Cubarsi. Đội khách khó khăn trong việc kiềm tỏa nhạc trưởng sáng tạo của Vallecano, lão tướng Isi Palazon – người được mệnh danh là "Messi đầu trọc". Và cũng chính Palazon thực hiện quả đá phạt góc khôn ngoan để kiến tạo cho Fran Perez dứt điểm đập xà tung lưới Joan Garcia, gỡ hòa ở phút 67.

Lamine Yamal và các đồng đội không thể tận dụng ưu thế dẫn trước, đành rời sân Vallecas với một điểm. Ảnh: Reuters

Song, chính cựu thủ thành Espanyol này – chứ không phải Yamal, người trong một ngày liên tục bị truy cản quyết liệt bởi Chavarria – mới giúp Barca vẫn còn một điểm để rời Vallecas. Barca đã đúng khi quyết "phế" Ter Stegen để nhường chỗ cho Garcia. Những pha đổ người sớm như thể đoán trước ý đồ dứt điểm của đối thủ của thủ thành 24 tuổi liên tục được tái hiện. Cả trận, anh có năm pha cứu thua, xứng đáng với phần thưởng Cầu thủ hay nhất trận của ban tổ chức.

Barca đã không biết cách giảm nhịp khi cầm bóng, còn Vallecano không để đối thủ có một giây phút yên bình. Khép lại 90 phút ở Vallecas, Vallecano và Barca dứt điểm ngang nhau – 12 lần, kiểm soát bóng cũng chẳng chênh lệch lớn – 43% cho chủ nhà, và giá trị bàn thắng kỳ vọng thật sít sao – 1,66 và 1,77. Chỉ giành được một điểm, Barca đành nhìn ngôi đầu được chia bởi Real Madrid và Athletic Bilbao.

Hoàng Thông