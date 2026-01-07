Mbappe nguy cơ lỡ Siêu Cup Tây Ban Nha

Kylian Mbappe không có tên trong đội hình Real Madrid chuẩn bị đấu bán kết với Atletico Madrid vì bong gân đầu gối, nhưng không loại trừ có thể góp mặt sau đó nếu đội nhà vào chung kết.

Hôm 6/1, Real công bố danh sách 24 cầu thủ bay sang Jeddah, đá bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha với kình địch Atletico ngày 9/1. Mbappe tiếp tục không có tên, sau khi vắng mặt trong trận gần nhất gặp Betis ở La Liga cuối tuần qua.

Tiền đạo Pháp vẫn chưa bình phục chấn thương bong gân đầu gối trái theo thông báo từ CLB hôm 31/12/2025. Mbappe sẽ ở lại Madrid để tiếp tục quá trình hồi phục. Nhưng theo Marca, nếu kịp bình phục, siêu sao 27 tuổi vẫn có thể bay sang Arab Saudi để dự trận chung kết, trong trường hợp thầy trò Alonso vượt qua Atletico.

Mbappe trên sân tập Valdebebas hôm 30/12, lần gần nhất anh xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: Real Madrid

Mbappe đã gặp phải một số vấn đề từ ít nhất là ngày 7/12 năm ngoái, trong trận gặp Celta Vigo, và vắng mặt ở trận gặp Man City ba ngày sau đó. Anh trở lại ngày 15/12 và ghi bàn trong trận thắng Alaves 2-1. Mbappe đều góp mặt và tỏa sáng trong hai trận cuối của Real năm 2025 - lần lượt trước Talavera ở Cup Nhà Vua rồi Sevilla ở La Liga. Ba bàn thắng ở các trận này giúp anh san bằng kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo.

Trong buổi tập hôm 30/12, Mbappe có dấu hiệu bị đau ở gối trái và ngay hôm sau, Real thông báo xác nhận tiền đạo số 10 này bong gân. Kể từ đó, Alonso luôn chờ đến phút chót trước mỗi trận để xem có thể sử dụng ngôi sao chủ lực này hay không.

Tại bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha, việc Mbappe vắng mặt tiếp tục mở ra cơ hội cho Gonzalo Garcia, người vừa lập hat-trick chỉ từ ba pha dứt điểm cả trận khi Real đè bẹp Betis 5-1. Nhiều khả năng Alonso sẽ tiếp tục sử dụng tiền đạo 21 tuổi này làm trung phong đấu Atletico.

Gonzalo Garcia đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận Real thắng Betis 5-1 ở La Liga hôm 4/1. Ảnh: AS

Giống Mbappe, Dean Huijsen cũng lỡ trận gặp Betis vì đau cơ. Tuy nhiên, trung vệ này đã hoàn toàn bình phục và hoàn thành hai buổi tập gần nhất, nên vẫn có mặt trên chuyến bay sang Jeddah. Trent Alexander-Arnold đang chấn thương, nhưng khác Mbappe, hậu vệ người Anh vẫn sang Arab Saudi để tiếp tục hồi phục.

Ngoại trừ 2021, từ khi Siêu Cup Tây Ban Nha chuyển sang thể thức 4 đội tranh tài vào 2020, các kỳ giải đấu đều được tổ chức ở Arab Saudi. Real gặp Atletico là trận bán kết hai, còn bán kết một là cặp đấu Barca - Bilbao ngày 8/1.

Đương kim vô địch Barca bay đến Arab Saudi từ 6/1 và đã có tập buổi đầu tiên tại đây trên sân King Abdullah. Lamine Yamal vắng mặt trong buổi tập này, vì ở lại phòng gym khách sạn để tập riêng. Trước đó, ở các phiên tập chuẩn bị cho trận derby Barcelona với Espanyol, tài năng 18 tuổi cũng tập riêng, nhưng cuối cùng vẫn đá chính.

Barca không công bố thông tin về sự vắng mặt trên sân tập lần này của Yamal, cho thấy vấn đề không quá nghiêm trọng và anh nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân trước Bilbao.

Danh sách 24 cầu thủ Real chuẩn bị đấu Atletico Madrid ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha ngày 9/1.

Hoàng Thông tổng hợp