Mầm non của Real tỏa sáng trong ngày vắng Mbappe

Tây Ban NhaTài năng 21 tuổi Gonzalo Garcia lập hat-trick trong bối cảnh chủ công Kylian Mbappe vắng mặt, khi Real Madrid hạ Real Betis 5-1 ở vòng 18 La Liga.

Chấn thương đầu gối khiến Mbappe phải ngồi ngoài tuần này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thầy trò Xabi Alonso bị kình địch Barca bỏ xa trên bảng điểm La Liga. Thống kê cho thấy tiền đạo người Pháp chiếm đến 56,8% tổng số bàn của Real trên mọi đấu trường ở mùa 2025-2026.

Tuy nhiên, bối cảnh đó lại trở thành cơ hội để sao mai sinh năm 2004 bước lên vũ đài tỏa sáng. Không chỉ ghi bàn đầu tiên trong mùa này cho Real, Gonzalo còn trở thành cầu thủ thứ hai mở tài khoản bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia tại La Liga bằng hat-trick - điều chưa ai làm được trong thế kỷ 21, ngoại trừ Ruud Van Nistelrooy.

Gonzalo ăn mừng bàn thắng trong trận đấu Real Betis ở vòng 18 La Liga, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 4/1/12026. Ảnh: AP

Cả ba bàn thắng của Gonzalo, người từng vươn mình theo giấc mơ Mỹ hè 2025 ở FIFA Club World Cup, đến từ chỉ ba tình huống dứt điểm sau 88 phút anh có mặt trên sân. Tất cả phô diễn hết những điểm mạnh của tài năng trưởng thành từ lò La Fabrica này. Gonzalo mắn bàn với mọi cơ hội bóng tìm đến chân.

Bàn đầu tiên đến ở phút 20 sau pha kiến tạo từ đá phạt trực tiếp của Rodrygo từ cánh trái. Gonzalo chỉ cao 1,82 m nhưng khôn khéo trong việc đánh hơi vị trí ở điểm mù hàng thủ Betis, kết hợp cùng động tác di chuyển zigzag điển hình của một trung phong để thoát kèm người.

Bàn tiếp theo đến ngay đầu hiệp hai ở phút 50 của cầu thủ mang áo số 16 lại là một pha chiếm lĩnh khoảng trống hợp lý giữa các hậu vệ đối thủ, nhận chuyền bổng từ Fede Valverde trước khi hãm ngực và vung cú vô-lê đẹp mắt từ ngoài vùng cấm. Ở vị trí đó, giá trị bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,09, nhưng với cú vung chân hiểm hóc của mình, Gonzalo giúp nó đạt xác suất ăn bàn lên 0,65 khi bóng tiến tới khung thành Alvaro Valles.

Và bàn hoàn tất hat-trick là sự tổng hòa của kỹ năng di chuyển tinh ranh cùng kỹ thuật dứt điểm điệu nghệ. Gonzalo đột nhập vùng 5m50 bằng những cú "xào" chân zigzag để loại bỏ, đánh lừa hoàn toàn trung vệ Natan, trước khi thoải mái đón đường căng ngang từ Arda Guler, gẩy bóng bằng gót chân làm tung lưới đại diện xứ Andalusia.

Màn vùi dập của Real trước Betis còn được điểm tô thêm bởi các pha lập công xen kẽ từ hậu vệ Raul Asencio ở phút 56 và cú kết liễu ở phút 90+3 từ chính cầu thủ vào thay Gonzalo là hậu vệ Fran Garcia.

Vinicius (phải) dứt điểm trước sự truy cản của Anthony bên phía Betis. Ảnh: Reuters

Dù vậy, cũng có những thời điểm tập thể của Alonso run rẩy. Trong phần lớn thời gian hiệp một, Real xử lý thế trận một cách thận trọng và chắc chắn. Họ kiểm soát, tổ chức pressing đúng mong muốn của nhà cầm quân xứ Basque. Vinicius dẫn dắt các pha gây áp lực tuyến đầu cùng đàn em Gonzalo, Jude Bellingham đóng vai trò cầu nối, Eduardo Camavinga mang đến năng lượng và khả năng đoán bắt tình huống để cắt bóng bên cạnh sự điềm tĩnh của Aurelien Tchouameni. Hai cánh đạt độ chắc chắn với Valverde và Alvaro Carreras. Trong khi, Rodrygo tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa với trí tưởng tượng và óc sáng tạo của mình.

Real chỉ mất kiểm soát từ thời điểm dẫn 3-0 và một lần nữa phát tín hiệu rằng mọi thứ có thể đột ngột tan biến, rằng lợi thế ấy có thể tuột khỏi tay chỉ trong hai pha ép sân của Betis. Một trong số đó trở thành bàn danh dự cho các vị khách, với pha lập công từ tiền đạo Cucho Hernandez. Nhưng trong cơn sóng chao đảo ấy, Gonzalo xuất hiện, trẻ trung, nhiệt huyết và đầy chết chóc. Khi cầu thủ 21 tuổi rời sân thay người, các khán đài Santiago Bernabeu dành cho anh những tràng vỗ tay tán thưởng.

Đón chiến thắng đầu năm mới, Alonso và các học trò thu hẹp khoảng cách với Barca còn bốn điểm. Họ có thể an tâm lên đường sang Arab Saudi, sẵn sàng cho mục tiêu danh hiệu đầu tiên của mùa giải là Siêu cúp Tây Ban Nha.

Hoàng Thông