Mbappe lên tiếng vụ bị kiểm tra nhầm đầu gối ở Real

Kylian Mbappe khẳng định không có sai sót nào từ phía đội ngũ y tế Real Madrid trong chẩn đoán ban đầu về chấn thương của anh, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy vấn đề không đơn giản như vậy.

Từ Boston, Mỹ, Mbappe chính thức lên tiếng nhằm xoa dịu "bão dư luận" đang bủa vây đội ngũ y tế của Real những ngày qua. Trước thềm trận giao hữu giữa Pháp và Brazil ngày 27/3, chân sút sinh năm 1998 khẳng định: "Thông tin cho rằng các bác sĩ Real đã kiểm tra nhầm đầu gối của tôi là hoàn toàn sai sự thật".

Mbappe cho rằng anh có một phần trách nhiệm khi để xuất hiện những tin đồn như hiện này. "Có lẽ tôi đã gián tiếp gây ra tình trạng này vì khi im lặng, bạn đã tự mở cửa cho mọi sự thêu dệt, đó vốn là một phần của cuộc chơi này. Với Real, chúng tôi luôn có sự liên lạc rõ ràng. Tôi mừng vì đã cảm thấy ổn trở lại và tiếp tục được say sưa với bóng đá", anh nói.

Mbappe dứt điểm trong trận Real thắng Levante 2-0 trên sân nhà Bernabeu ở vòng 20 La Liga ngày 16/1/2026. Ảnh: AFP

Sự việc bắt nguồn từ chấn thương của tiền đạo người Pháp trong trận thua Celta Vigo 0-2 tại Santiago Bernabeu ngày 8/12 năm ngoái. Hai ngày sau, bộ phận y tế của Real tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI). Nhưng theo tiết lộ từ kênh truyền hình Pháp RMC Sport hôm 25/3 và được đơn vị này xác nhận qua các nguồn tin nội bộ, các bác sĩ Real được cho là đã xem nhầm hình ảnh của đầu gối phải – vốn hoàn toàn khỏe mạnh – thay vì đầu gối trái đang gặp vấn đề.

Kết luận "không có gì bất thường" bấy giờ đã khiến Mbappe phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng, buộc anh bỏ lỡ trận gặp Man City ba ngày sau đó ở vòng bảng phân hạng Champions League.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian từ 15 đến 21/12, Mbappe vẫn nén đau thi đấu trọn vẹn ba trận vì tin tưởng vào kết quả chẩn đoán ban đầu của phía Real. Khi đó, báo Tây Ban Nha Marca cũng nhận thấy một Mbappe thi đấu có phần "giữ chân", điều này cũng được xác nhận qua các thông số kỹ thuật từ CLB mà nguồn tin này có được. Cơn đau từ một chấn thương mà anh ngỡ là không tồn tại vẫn không hề thuyên giảm.

Bất chấp những rủi ro về sức khỏe, chính trong thời gian này Mabppe đã san bằng kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo cho Real khi ghi bàn vào lưới những Deportivo Alaves, Talavera và Sevilla.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Mbappe trở lại tập luyện vào ngày 30/12 tại trung tâm huấn luyện Valdebebas của CLB nhưng không thể hoàn thành giáo án cùng các đồng đội. Một buổi chụp MRI thứ hai đã được tiến hành ngay sau đó và lần này – theo RMC Sport, các bác sĩ đã nhìn vào "đúng chân".

Ngày 31/12, trang chủ Real thông báo siêu sao 27 tuổi bị "bong gân đầu gối trái". Nhưng thực tế là anh bị rách một phần nhỏ dây chằng chéo sau, một chấn thương cần ít nhất ba tuần để hồi phục. Lúc này, Real đang chuẩn bị cho Siêu cup Tây Ban Nha tại Saudi Arabia, và Mbappe vẫn có tên trong danh sách chờ. Anh chỉ bay tới Jeddah để đá 15 phút cuối trận chung kết trước Barca. Ngay sau thất bại 2-3 trước đại kình địch, Chủ tịch Real Florentino Perez ra quyết định sa thải HLV Xabi Alonso.

Dưới thời tân HLV Alvaro Arbeloa, tình trạng sức khỏe của Mbappe chưa được cải thiện. Sau chuỗi trận thi đấu không hiệu quả và phải bỏ lỡ trận lượt về play-off Champions League gặp Benfica ngày 26/2, Mbappe đã được phép về Pháp để tìm kiếm ý kiến chuyên môn khác.

Anh cùng trưởng bộ phận y tế CLB là Niko Mihic đã đến Lyon để gặp chuyên gia phẫu thuật dây chằng hàng đầu thế giới Bertrand Sonnery-Cottet. Theo báo Pháp L’Équipe, từ đó, Mbappe đã quyết định không để đội ngũ y tế của Real trực tiếp tham gia vào quá trình hồi phục của mình.

"Cậu ấy đã đến gặp một trong những chuyên gia hàng đầu về đầu gối tại Pháp", phóng viên Daniel Riolo của RMC Sport khẳng định hôm 25/3. "Song song đó, chúng tôi biết rằng đã có một chẩn đoán sai lầm được đưa ra tại Madrid. Rõ ràng điều này đã khiến Mbappe không hài lòng, thậm chí là vô cùng tức giận. Khi cậu ấy đến gặp bác sĩ tại Pháp, vị này khẳng định rằng phía Real đã làm việc không hiệu quả".

Để minh chứng cho sai sót từ phía đội ngũ y tế Real, RMC Sport dẫn lại thông tin đội chủ sân Bernabeu đã sa thải đội ngũ y tế vào tháng 1/2026. Trước công chúng, lý do được đưa ra là vì tình trạng chấn thương hàng loạt của các cầu thủ, trong đó có Mbappe. "Nhưng việc một CLB như Real sa thải toàn bộ nhân viên y tế vào tháng 1 là chuyện khá điên rồ", Riolo tiếp tục. "Tôi có thể khẳng định rằng đó là vì chẩn đoán tồi tệ đối với đầu gối của Mbappe, thậm chí hơn cả mức tồi tệ vì đó là một sai lầm trầm trọng. Thế nên, họ mới đuổi việc hàng loạt, bên cạnh làn sóng chấn thương kéo dài của đội hình".

Riolo còn nhấn mạnh: "Với Real, những gì diễn ra thật sự đáng hổ thẹn. Tôi nghĩ Mbappe đã tránh được điều tồi tệ nhất. Sai lầm chẩn đoán này có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều vì cậu ấy đã mất khá nhiều thời gian mới biết chính xác mình gặp vấn đề gì. Trong thời gian đó, cậu ấy vẫn duy trì hoạt động, thậm chí thi đấu vài trận mà không biết rõ tình trạng bản thân. Cậu ấy hoàn toàn có thể đã tự hủy hoại đầu gối của mình".

Quá trình điều trị mới qua tay của đội ngũ bác sĩ người Pháp bắt đầu cho thấy hiệu quả. Qua tư vấn, Mbappe quyết định không phẫu thuật. Thay vào đó, anh theo phác đồ "hồi phục và tăng cường cơ bắp" để trở lại mà không còn những cơn đau dai dẳng từng đeo bám cuối năm 2025.

"Mbappe có phác đồ thử nghiệm trong 15 ngày về việc tăng cường cơ bắp", phóng viên Riolo nhấn mạnh. "Điều nguy hiểm nhất là vì chẩn đoán sai, cậu ấy có thể đã gặp chấn thương đứt lìa hoàn toàn do không dừng vận động ngay lập tức. Sau sai lầm đó, cậu ấy vẫn thi đấu nhưng luôn cảm thấy đau và thấy mình chậm chạp đi. Việc cậu ấy phải tìm đến một chuyên gia đầu gối khác chứng tỏ mọi chuyện đã không ổn".

Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga mùa này với 23 pha lập công trở lại thi đấu ít phút trong trận gặp Man City ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 18/3, trước khi có 26 phút ra sân trước Atletico Madrid cuối tuần qua và hội quân cùng tuyển Pháp cho đợt FIFA Days đầu tiên trong năm 2026 này.

Dù vậy, HLV trưởng tuyển Pháp Didier Deschamps vẫn tỏ ra thận trọng về tình trạng của cậu học trò: "Mbappe có thể đá chính, nhưng khó có thể chơi cả trận. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng nhưng không được phép mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ".

