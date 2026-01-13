Mbappe cãi lời Alonso ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha

Arab SaudiTiền đạo Kylian Mbappe không nghe yêu cầu của HLV Xabi Alonso về việc xếp hàng danh dự chúc mừng, sau khi Real thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha.

Sau trận đấu tại King Abdullah Sport City ngày 11/1, các cầu thủ Barca đã chủ động xếp hàng vỗ tay khi Real lên bục nhận huy chương á quân. Tuy nhiên, khi đến lượt thầy trò HLV Hansi Flick bước lên bục vinh quang, Real lại không đáp lễ.

Alonso đã ra tín hiệu yêu cầu Mbappe và các học trò tiến lại chúc mừng đối thủ. Nhưng tiền đạo người Pháp tỏ rõ thái độ không đồng tình, giơ tay tỏ vẻ bức xúc rồi quay lưng bỏ đi. Các cầu thủ Real cũng không làm theo yêu cầu của Alonso, mà bỏ đi theo lời kêu gọi của Mbappe. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó chỉ còn biết bước theo các học trò, như một sự thừa nhận bất lực.

Báo Anh Sportmail bình luận rằng hành động này như giọt nước tràn ly khiến Alonso sớm mất ghế tại sân Bernabeu. Khoảnh khắc này cũng phần nào phản ánh trọn vẹn quãng thời gian đầy sóng gió của Alonso tại Real, nơi ông liên tục đối mặt với sự thách thức quyền uy từ chính các học trò. Trước đó, Vinicius được cho là đã nói thẳng với Chủ tịch Florentino Perez rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng nếu Alonso tiếp tục tại vị.

Nhà báo bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague bình luận về đoạn video gây bão này rằng: "Sau khoảnh khắc này, Xabi hẳn đã nghĩ rằng: 'Không, điều này sẽ không thể tiếp diễn ở đây'".

Chủ tịch Barca Joan Laporta thì bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách hành xử của Real. Ông nói: "Tôi bất ngờ khi họ không xếp hàng danh dự. Ngay cả khi thua, bạn vẫn cần sự hào hiệp và tôn trọng. Nhưng tôi hiểu đó là một thời điểm rất khó khăn với họ, có lẽ vì thế mà họ đã phản ứng như vậy".

HLV Xabi Alonso chỉ đạo trong trận Real thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha ngày 10/1/2026. Ảnh: AP

Tối 12/1, Real thông báo chia tay trên cơ sở đồng thuận với Alonso, chỉ sau hơn nửa năm hợp tác. Sau đó, đội bóng Hoàng gia thông báo cựu hậu vệ Alvaro Arbeloa, đồng đội cũ của Alonso tại Liverpool và chính Real, sẽ làm tân HLV trưởng đội một.

Bất chấp những hành xử gây tranh cãi sau chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, Mbappe là cầu thủ Real đầu tiên gửi lời tri ân tới Alonso trên mạng xã hội. "Quãng thời gian không dài nhưng thật vinh dự khi được thi đấu và học hỏi từ thầy", tiền đạo 27 tuổi viết. "Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi ngay từ ngày đầu. Tôi sẽ nhớ về thầy như một HLV có tư duy rõ ràng và hiểu rất sâu về bóng đá. Chúc thầy may mắn ở chặng đường tiếp theo".

Nhiều cầu thủ Real sau đó cũng gửi lời chia tay tới Alonso, gồm Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Dean Huijsen, Dani Ceballos, Andriy Lunin, Thibaut Courtois, Rodrygo, Federico Valverde, Raul Asencio, Fran Garcia, Antonio Rudiger, Gonzalo Garcia, Eduardo Camavinga, David Alaba và đội trưởng Dani Carvajal.

Trong khi đó, những cái tên chưa lên tiếng là Vinicius, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Brahim Diaz - cầu thủ đang cùng Morocco đá Cup châu Phi, và Endrick - tiền đạo đang khoác áo Lyon theo hợp đồng cho mượn.

Alonso dẫn dắt Real tổng cộng 34 trận, thua 6, hòa 4 và thắng 24. Ông đạt tỷ lệ thắng 70,59%, cao thứ sáu trong lịch sử Real, chỉ sau Carlo Ancelotti (70,8%), Radomir Antic (71), Jose Mourinho (71,9) và Manuel Pellegrini (75). Nhưng Alonso lại là HLV đầu tiên dẫn dắt hơn 30 trận tại Real mà không giành được danh hiệu nào kể từ Manuel Pellegrini ở mùa 2009-2010. Đó cũng là mùa giải đầu tiên Alonso khoác áo Real khi còn thi đấu đỉnh cao.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Marca)