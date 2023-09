Mazda3 tăng trưởng duy nhất trong phân khúc

Mazda3 là xe bán được nhiều nhất trong phân khúc xe cỡ C trong tháng 8, cũng là xe duy nhất có mức tăng trưởng dương.

Trong tháng 8, doanh số xe phân khúc C là 1.046 xe, giảm 15% so với tháng trước là 1.224 xe. Hầu hết các mẫu xe trong phân khúc đều giảm doanh số, chỉ có Mazda3 tăng.

Ngôi vị đầu bảng tiếp tục thuộc về Mazda3, có 560 xe giao đến khách hàng, tăng nhẹ 2% so với tháng trước. Đây là cũng mẫu xe có doanh số tăng duy nhất trong tháng, và tính từ đầu năm đến tháng 8, chưa có mẫu xe nào chiếm ngôi vị của Mazda3. Vị trí thứ 2 là Kia K3, doanh số giảm 20%, chỉ bán ra 200 xe trong tháng này, giảm 50 xe so với tháng trước. Hạng 3 là Hyundai Elantra với 154 xe giao đến khách hàng, ít hơn 29 xe, tương đương mức giảm 16% so với tháng trước.

Hai vị trí cuối bảng là những mẫu xe nhập khẩu. Toyota Corolla Altis chỉ bán được 70 xe, ít hơn 64 xe, tương đương giảm 48% so với tháng trước. Honda Civic có doanh số 62 xe trong tháng, giảm 43%. Trong tháng trước, đây là hai mẫu xe duy nhất có mức tăng trưởng dương, nhưng đến tháng này lại là những mẫu xe có mức giảm doanh số lớn nhất.

Tuy mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đã được áp dụng vào tháng 7 cho các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước, nhưng thị trường ôtô Việt Nam vẫn chưa đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng của các hãng. Trong phân khúc C, chỉ có mẫu xe Mazda3, K3 và Elantra là được hưởng mức giảm 50% lệ phí trước bạ.

Mazda3 tại thị trường VIệt Nam. Ảnh: Thaco

Mặc dù đa số hãng đều có chương trình bán hàng, ưu đãi lên đến hàng chục triệu đồng nhằm kích cầu vào tháng Ngâu, dịp khách hàng hạn chế mua sắm theo quan niệm dân gian, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục để khiến họ phải chi tiền trong thời điểm này.

Trong phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Tân Phan