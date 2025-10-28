Mazda CX-5 - thế lực khó xô đổ phân khúc CUV cỡ C

Doanh số sau ba quý đầu 2025 của CX-5 đạt 11.306 xe, bỏ xa mẫu xe xếp thứ hai là Territory hơn 3.100 xe.

Càng về cuối năm, bóng dáng những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc dần lộ diện. Ở nhóm xe gầm cao (CUV) cỡ C, Mazda CX-5 tiếp tục cho thấy sức mạnh áp đảo. Với mức bán hàng trung bình khoảng 1.250 xe/tháng, cao nhất phân khúc, cơ hội để các đối thủ ngược dòng trước CX-5 là điều không thể khi năm 2025 còn ba tháng.

Lần gần nhất CX-5 để mất ngôi xe bán chạy nhất phân khúc là vào 2019. Từ đó đến nay, chưa một lần nào mẫu xe Mazda để đối thủ vượt qua lần nữa.

Sau ba quý đầu 2025, mẫu xe lắp ráp bởi Trường Hải bán hơn 11.300 xe, chiếm khoảng 30% thị phần phân khúc. Nhiều phiên bản nhất, giá bán trải dài nhất cùng thiết kế hợp gu khách Việt từ nhiều năm qua, CX-5 gần như không gặp nhiều trở ngại để độc chiếm ngôi đầu doanh số.

CX-5 tại khuôn viên nhà máy Thaco ở Đà Nẵng. Ảnh: Thaco

Ford Territory ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng 60% trong ba quý đầu 2025 so với cùng kỳ 2024. Mẫu xe Ford cùng Hyundai Tucson (tăng 67%) là hai sản phẩm tăng doanh số mạnh nhất. Nhưng chừng này là chưa đủ để Territory và Tucson đe dọa ngôi vương của CX-5, mẫu xe tăng trưởng 22% doanh số sau ba quý đầu 2025.

VinFast VF 7 là mẫu xe thuần điện duy nhất công bố số liệu bán hàng và 2025 cũng là năm đầu tiên hãng Việt nói rõ số bán của nhiều sản phẩm. VF 7 bán 5.877 xe sau ba quý, bám sát đối thủ chạy xăng là Tucson với khoảng cách sít sao.

Lợi thế của VF 7 là chi phí lăn bánh rẻ hơn so với các đối thủ (bản cao) nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ của nhà nước. Khả năng vận hành thiên hướng thể thao nhờ hiệu suất vượt trội của môtơ cũng là điểm hút khách của VF 7.

Thế hệ mới của Honda CR-V cùng ngưỡng giá cao hàng đầu phân khúc khiến mẫu xe này dần mất ưu thế cạnh tranh doanh số ở nhóm đầu. Mẫu xe của Honda vẫn có một nhóm khách hàng riêng, trung thành thương hiệu, thích lái nhưng doanh số khó bứt phá. So với cùng kỳ 2024, doanh số CR-V trong ba quý đầu 2025 gần như giậm chân tại chỗ.

Kia Sportage vẫn đóng vai trò giá trị thêm thắt cho phân khúc. Kiểu dáng cá tính, không nhiều khuyến mãi đi kèm và trong xu hướng giảm mua xe Hàn của người Việt hai năm gần đây, doanh số Sportage giảm 22% trong ba quý vừa qua so với cùng kỳ 2024.

Với riêng Mitsubishi Outlander, mẫu xe này đã nhiều tháng không ghi nhận doanh số. Nhiều đại lý đã hết xe và nhận cọc sản phẩm thay thế là Destinator nhập khẩu Indonesia. Mitsubishi Destinator dự kiến ra mắt vào tuần đầu tháng 12 tới.

Phân khúc CUV cỡ C còn nhiều mẫu xe khác như BYD Sealion 6, Haval H6, Jaecoo 7, MG HS, Skoda Karoq... nhưng hãng, nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung