Mazda CX-5 chưa có đối trọng ngang tầm về doanh số

Năm 2024, CX-5 bán hơn 14.000 xe, giảm 12% so với 2023 nhưng vẫn nhiều hơn gấp rưỡi đối thủ xếp thứ hai là Territory.

40.652 xe bán ra trong 2024, giảm nhẹ 2% so với 2023 cho thấy nhu cầu của người Việt ở nhóm xe gia đình cỡ C gần như không biến động nhiều. Hay nói cách khác, miếng bánh thị phần của phân khúc này không nở thêm dù có thêm nhiều mẫu xe mới hoặc bản nâng cấp xuất hiện như Lynk & Co 01, 05, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson.

Dẫn đầu phân khúc về doanh số vẫn là cái tên quen thuộc Mazda CX-5. Mẫu xe do Trường Hải (Thaco) lắp ráp và phân phối bán 14.781 xe trong 2024, giảm 12% so với 2023. CX-5 là cái tên duy nhất phân khúc xuất hiện trong danh sách 10 xe bán chạy nhất của thị trường Việt.

Việc các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson giảm giá bán lẻ từ tháng 4 mức hàng chục triệu đồng, khiến ưu thế về giá của CX-5 phần nào vơi bớt. Cùng với đó, Honda CR-V có năm bán hàng trọn vẹn khi bước sang thế hệ mới, Kia Sportage cải thiện sức hút nhờ gia tăng khuyến mãi, cũng làm doanh số mẫu xe Mazda bị ảnh hưởng.

Thị phần giảm từ mức 40% xuống 36%, nhưng CX-5 vẫn chưa có một đối trọng xứng tầm về doanh số. Bởi lượng bán của CX-5 cao hơn gần gấp rưỡi so với đối thủ xếp thứ hai là Territory.

Mazda CX-5 tại một đại lý chính hãng ở Bình Dương. Ảnh: Phạm Trung

Sản phẩm của Ford trải qua một năm bán hàng "bình thường" vì doanh số gần như đứng yên tại chỗ. Liên doanh Mỹ giảm giá bán lẻ cho Territory lần đầu vào tháng 4. Đến đầu tháng 12, mẫu CUV lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương tiếp tục giảm giá.

Tổng hai lần giảm, giá bán lẻ của Territory giảm hơn 60 triệu đồng so với lúc ra mắt, tùy phiên bản. Giá bán mới 799-929 triệu đồng của Ford Territory hiện nằm ở nhóm giữa phân khúc, nhỉnh hơn một số cái tên như MG RX5, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 (trừ bản cao nhất) và thấp hơn Honda CR-V, Kia Sportage... Năm 2025, với giá bán mới được áp dụng từ cuối 2024, doanh số mẫu xe Ford có thể tăng trở lại.

Mức tăng trưởng doanh số cao nhất phân khúc (30%) thuộc về Sportage. Mẫu xe Kia cải thiện rõ rệt độ hút hàng nhờ các chương trình giảm giá thường xuyên từ hãng. Tuy nhiên, với hơn 3.000 xe bán ra, Kia Sportage chỉ bán nhiều Mitsubishi Outlander, mẫu xe đang trong giai đoạn xả hàng chờ bản thay thế mới và doanh số thấp nhất phân khúc.

Nhờ mức tăng trưởng 16%, doanh số của Honda CR-V xếp thứ ba nhóm xe CUV cỡ C. Nguồn cung ổn định trong 2024 giúp CR-V cải thiện doanh số rõ rệt. Còn Tucson, mẫu xe ra mắt bản mới vào tháng 10 kèm những nâng cấp mới về thiết kế, đặc biệt nội thất và hàng loạt tiện nghi tăng thêm, là cơ sở để hãng kỳ vọng doanh số cải thiện hơn vào 2025.

Phạm Trung