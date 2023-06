Máy tính gần 200 triệu đồng Apple mới bán đã gặp lỗi

Mac Pro 2023, mẫu máy tính đắt nhất hiện nay của Apple, gặp lỗi ổ cứng chỉ sau vài ngày bán ra thị trường.

Sau khi ra mắt ngày 5/6, Mac Pro 2023 được Apple bán từ 12/6 tại một số thị trường. Tuy nhiên, trên trang hỗ trợ Apple và diễn đàn của MacRumors, những người đã mua cho biết thiết bị của họ thường xuyên gặp vấn đề khi kết nối ổ cứng. Các sản phẩm Mac khác không gặp tình trạng tương tự.

Trong tài liệu hỗ trợ công bố cuối ngày 14/6, Apple xác nhận một số ổ cứng SATA có thể đột ngột ngắt kết nối khỏi Mac Pro 2023 sau khi máy tính từ chế độ ngủ chuyển sang chế độ hoạt động.

"Chúng tôi đã ghi nhận vấn đề và sẽ khắc phục trên bản cập nhật macOS tới", Apple cho biết.

Mac Pro 2023. Ảnh: Tuấn Hưng

Mac Pro 2023 sử dụng ổ SSD để lưu trữ. Trong khi đó, chuẩn SATA - Công nghệ truyền tải nối tiếp đã ra đời từ 2003, thường dùng cho các loại ổ cứng cũ hơn. Tuy nhiên, Apple vẫn sử dụng cổng SATA để kết nối ổ cứng bên trong và một số có thể ngắt kết nối do lỗi.

Theo Apple, người dùng có thể khởi động lại máy Mac Pro để kết nối lại. Một giải pháp tạm thời khác là ngăn Mac Pro 2023 chuyển sang chế độ ngủ, bằng cách vào Cài đặt hệ thống > Màn hình > Nâng cao > bật Ngăn tự động chuyển sang chế độ ngủ khi màn hình tắt.

Mac Pro 2023 không thay đổi kiểu dáng so với bản năm 2019. Mặt trước được nhận xét "có thiết kế như máy bào phô mai" với hàng loạt lỗ thoát khí. Tùy chọn mặc định đi kèm với chân đế, tay xách bằng thép. Vỏ máy làm từ nhôm, bề mặt nhám bạc tương tự dòng MacBook.

Về cấu hình, Mac Pro dùng chip M2 Ultra - thực chất là hai khuôn chip M2 Max ghép lại và kết nối qua công nghệ UltraFusion. Bên trong chứa 24 nhân CPU, 76 nhân GPU, nhanh hơn 30% so với M1 Ultra. Chip được xây dựng trên tiến trình 5 nm, tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ của M2 Max lên 800 GB/giây và hỗ trợ bộ nhớ nhiều hơn 50% so với M1 Ultra. Lõi CPU cũng nhanh hơn 20% so với M1 Ultra.

PC mới của Apple cũng được xếp vào dòng máy tính đắt đỏ nhất hiện nay. Trên Apple Store Online Việt Nam, Mac Pro có giá từ 180 triệu đồng cho bản tháp đứng và 195 triệu cho bản dạng thùng ngang. Bản đắt nhất là 320 triệu đồng, sử dụng chip M2 Ultra có 24 lõi CPU, 76 lõi GPU và 32 lõi Neural Engine, RAM 192 GB và bộ nhớ SSD 8 TB.

Bảo Lâm