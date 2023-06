Mac Pro dùng chip M2 Ultra giá cao nhất 320 triệu đồng

Giống Mac Studio, Mac Pro dùng chip M2 Ultra - thực chất là hai khuôn chip M2 Max ghép lại và kết nối qua công nghệ UltraFusion. Bên trong chứa 24 nhân CPU, 76 nhân GPU, nhanh hơn 30% so với M1 Ultra. Chip được xây dựng trên tiến trình 5 nm, tăng gấp đôi băng thông bộ nhớ của M2 Max lên 800 GB/giây và hỗ trợ bộ nhớ nhiều hơn 50% so với M1 Ultra. Lõi CPU cũng nhanh hơn 20% so với M1 Ultra.