Apple có thể sản xuất Mac Pro tại Việt Nam

Phiên bản mới của Mac Pro - máy tính cao cấp nhất của Apple - dự kiến được chuyển nhà máy sản xuất từ Mỹ sang Việt Nam.

Ba năm kể từ khi ra mắt, Mac Pro vẫn chưa có bản kế nhiệm. Theo Bloomberg, hãng đã có thể giới thiệu sản phẩm mới, nhưng bị hoãn lại vì nhiều lý do. Một trong số đó là kế hoạch chuyển địa điểm sản xuất sang Việt Nam.

"Thay vì được sản xuất tại Trung Quốc như hầu hết iPhone và các sản phẩm khác, mẫu Mac cao cấp mới dự kiến được sản xuất tại Việt Nam", trang này viết.

Mac Pro ra mắt năm 2019. Ảnh: AppleInsider

Mac Pro là dòng máy tính cao cấp nhất của Apple, với mức giá có thể lên đến hơn một tỷ đồng. Đây là sản phẩm duy nhất của hãng vẫn sử dụng chip Intel, cụ thể là dòng Xeon, đồng thời cũng là sản phẩm hiếm hoi "Made in USA".

Theo Bloomberg, khi mới ra mắt năm 2019, Apple từng dự định sản xuất máy tại Trung Quốc, nhưng sau đó phải đặt dây chuyền ở Texas do sức ép từ chính quyền Donald Trump khi ấy. Nhà máy thực chất chỉ là nơi hoàn thiện các khâu cuối cùng của sản phẩm, trong khi phần lớn linh kiện như thân vỏ, bộ nguồn vẫn được làm tại Trung Quốc.

Đến nay, khi ông Trump đã mãn nhiệm, Apple chuẩn bị đưa dây chuyền này trở lại châu Á. Việt Nam trở thành điểm đến được chọn do hãng muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc, theo nguồn tin nói trên. Điều này khiến các sản phẩm không còn mác "Made in USA", nhưng bù lại giúp giá thành giảm, sản xuất dễ dàng hơn do gần các nguồn cung ứng.

Việt Nam hiện có 25 nhà cung ứng cho Apple, đồng thời là nơi đặt nhà máy lắp ráp các sản phẩm như AirPods, HomePod, và có thể là iPad, Apple Watch trong thời gian tới.

Apple hiện chưa bình luận về các thông tin này.

Một lý do khác khiến Mac Pro trễ hẹn là do thay đổi trong cấu hình. Năm 2020, Apple từng tuyên bố sẽ mất khoảng hai năm để chuyển hoàn toàn từ chip Intel sang chip Apple Silicon. Mac Pro đã khiến lời hứa này của hãng chưa thể thực hiện được.

Theo các nguồn tin, ban đầu, Apple dự định sử dụng cấu hình dựa trên chip M1. Hãng sau đó chuyển hướng sang chip M2, với các phiên bản gồm M2 Ultra - 24 nhân CPU cùng 76 nhân GPU, và M2 Extreme - 48 nhân CPU cùng 152 nhân GPU. Tuy nhiên, bản M2 Extreme có thể khiến việc sản xuất phức tạp hơn, lãng phí tài nguyên chip, giá cao và kén người dùng, vì vậy hãng có thể loại bỏ cấu hình này.

Lưu Quý