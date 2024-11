Máy Mac trung hòa carbon đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam

Mac mini M4, máy tính Mac đầu tiên của Apple đạt chuẩn trung hòa carbon để bảo vệ môi trường được sản xuất tại Việt Nam.

Trong video mở hộp sản phẩm vừa bán ra được đăng tải bởi kênh YouTube dosdude1 hôm 9/11, người dùng phát hiện ra dòng chữ "Made in Vietnam" xuất hiện bên cạnh dòng chữ "Designed by Apple in California" (Thiết kế bởi Apple tại California).

Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của Apple được ra mắt mà những lô hàng đầu tiên làm ra tại Việt Nam. Trước đây, các nhà máy trong nước thường là nơi lắp ráp, sản xuất những sản phẩm đã ra mắt được một thời gian.

Mac mini mới sản xuất tại Việt Nam càng có ý nghĩa bởi đây cũng là mẫu máy tính Mac đầu tiên của Apple đạt chuẩn trung hòa carbon, cột mốc quan trọng trong cam kết bảo vệ môi trường của hãng. Sản phẩm được sản xuất với hơn 50% vật liệu tái chế trên tổng thể, bao gồm 100% nhôm tái chế trong vỏ máy, 100% vàng tái chế ở lớp mạ trên tất cả bảng mạch in do Apple thiết kế và 100% nguyên tố đất hiếm tái chế trong tất cả nam châm. Lượng điện dùng để sản xuất Mac mini 100% đến từ các nguồn điện tái tạo.

Công ty cũng ưu tiên các phương thức vận chuyển phát thải carbon thấp như vận tải đường biển để giảm lượng phát thải từ hoạt động vận chuyển nhiều hơn. Việc sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho thấy các cơ sở trong nước đã đáp ứng được loạt tiêu chuẩn nói trên.

Hộp của Mac mini M4 với dòng chữ "Made in Vietnam". Ảnh chụp màn hình

Cùng với Mac mini M4, một số thiết bị khác như Mac Studio, Airpods 4, hay trước đó là những thiết bị như tai nghe Airpods 2, 3, loa HomePod Mini, một số thế hệ Apple Watch cũng được phát hiện có sản phẩm lắp ráp tại Việt Nam.

Ngoài ra, đây cũng là một trong những sản phẩm hiếm hoi gắn nhãn "Made in Vietnam" (được sản xuất ở Việt Nam) thay vì "Assembled in Vietnam" (lắp ráp ở Việt Nam). Sản phẩm trước đó được ghi dòng chữ này là loa HomePod Mini vào năm 2021.

Chữ "Made" cho thấy hàm lượng giá trị của Việt Nam cao hơn trong sản phẩm. Theo quy định, xuất xứ hàng hóa là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng, được thể hiện bằng chữ "sản xuất tại" (made in). Trong trường hợp nhà sản xuất không tự xác định được xuất xứ, hàng hóa sẽ được ghi theo nơi thực hiện công đoạn cuối cùng kèm cụm từ thể hiện các công đoạn đó, như lắp ráp, đóng gói, dán nhãn... Trong trường hợp của Apple, phần lớn sản phẩm là "lắp ráp tại" hay "Assembled in".

Mac mini M4. Ảnh: The Verge

Hiện chưa có thống kê về các sản phẩm Apple được lắp ráp hay sản xuất tại Việt Nam. Trước đó, trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4 của Tim Cook, CEO Apple đã cam kết mua nhiều hơn linh phụ kiện do các đối tác sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo; tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hãng điện thoại Mỹ không có nhà máy sản xuất trực tiếp mà thường thông qua các đối tác lắp ráp như Foxconn, Luxshare, Goertek. Ngoài ra, danh sách chuỗi cung ứng Supplier List thống kê đến hết 2023, công ty có 35 nhà cung ứng ở Việt Nam, cao nhất Đông Nam Á. Tham gia vào chuỗi này có khoảng 70 nhà máy với hơn 250.000 lao động, chuyên sản xuất linh kiện điện tử (như bảng điện, camera, màn hình...) và lắp ráp hoàn thiện sản phẩm cho Apple.

Mac mini dùng chip M4 mới ra mắt hôm 29/10, gây ấn tượng bởi ngoại hình nhỏ gọn nhất trong các sản phẩm thuộc dòng này từ trước đến nay, đồng thời là chiếc Mac đầu tiên Mac đầu tiên trung hòa carbon. Máy có giá khởi điểm 14,9 triệu đồng cho bản dùng chip M4, RAM 16 GB, bộ nhớ 256 GB. Bản dùng chip M4 Pro cao nhất với RAM 64 GB, bộ nhớ 8 TB giá 117,5 triệu đồng.

Lưu Quý - Tuấn Hưng